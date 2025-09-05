【21LIVE】9月8日（月）より『オキコレギフトを集めて21LIVEオリジナルTシャツをGETしよう！』開催！ランキング上位入賞者や条件達成者全員に21オリジナルTシャツをプレゼント！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、9月8日（月）より『オキコレギフトを集めて21LIVEオリジナルTシャツをGETしよう！』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328866&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
ここでしか手に入らない限定アイテム！！
＼オキコレギフトでTシャツをゲットしよう／
9月8日（月）より『オキコレギフトを集めて21LIVEオリジナルTシャツをGETしよう！』を開催します。
配信中に【オキコレ】タブ内の対象ギフトを受け取って、ここでしか手に入らない「21LIVEオリジナルTシャツ」を獲得しましょう！
ランキング上入賞やボーダー達成で、必ずオリジナルTシャツがもらえます。
ランキング1位は21LIVEオリジナルTシャツ白・黒の2色セットを獲得できるチャンスも！
限定オリジナルTシャツの獲得を目指して、配信を盛り上げましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328866&id=bodyimage2】
＼プライズ詳細はコチラ／
＞＞ライバープライズ
☆ランキング1位
└21オリジナルTシャツ（黒）
☆200,000G以上達成
└21オリジナルTシャツ（白）
☆30,000G以上達成（一般～シルバーランク限定）
└リアル21カード5パック
＞＞リスナープライズ
☆ランキング1～3位
└21オリジナルTシャツ（白）
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
9月8日（月）～9月13日（土）
※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWEB版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328866&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ：https://x.com/21live_info
Youtube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ