【21LIVE】9月10日（水）より『CM出演ライバーオーディション』がハロウィンver.で開催！一般＆ビギナーランキング入賞で屋外ビジョンCMに出演できるチャンス！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、9月10日（水）より都内近郊8か所の屋外ビジョンで放映するCMへの出演権をかけた『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328790&id=bodyimage1】
今回はハロウィンバージョン！
＼ランキングに参加してビジョンCMに出演しよう！／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9月10日（水）より『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
本イベントでは「一般ランキングTOP10」および「ビギナーランキングTOP7」に入賞したライバーが、2025年10月13日（月）～2025年11月2日（日）に放映されるハロウィン仕様の屋外ビジョンCMに出演！
さらに、総合ランキング1位のライバーは、ビギナーCM冒頭に登場する5秒間の特別ロングバージョンにも出演していただきます。
今回制作されるCMはビギナー＆総合ランキングの2種類。
都内近郊8か所の街頭ビジョンで放映され、あなたの存在を多くの人にアピールできるチャンスです！
＞＞プライズ詳細はコチラ
■一般ランキング
☆TOP10入賞
└CM出演権（1～5位はセリフあり出演）
■ビギナーランキング
☆TOP7入賞
└CM出演権（1～3位はセリフあり出演）
■総合ランキング
☆TOP1入賞
└ビギナーCMに5秒のロング出演（セリフあり出演）
└次回ビジョンCMイベントのバナー出演権
☆TOP3入賞
└王冠付きの限定バッジを永久付与
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
9月10日（水）～9月20日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------エントリー条件--------------------------------------------
■一般ランキング
└9月4日（木）時点で初配信から120日を超えているライバー
■ビギナーランキング
└9月4日（木）時点で初配信から120日以内のライバー
■総合ランキング
└一般ランキングまたはビギナーランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動エントリー
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しくは21LIVEのWEB版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
●CM放映場所
・歌舞伎町ビジョン 2面
└ 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 カドービル
・池袋ビジョン
└ 東京都豊島区東池袋1-8-6 藤久ビル
・池袋西口 エイシンビジョン
└ 東京都豊島区西池袋1-30-8 サンホワイトビル
・渋谷センタ－街ビジョン
└ 東京都渋谷区宇田川町29-2 渋谷Lighting BOX
・渋谷道玄坂ビジョン
└ 東京都渋谷区道玄坂2-11-4 ストークビル道玄坂屋上
・高田馬場ビジョン
└ 東京都新宿区高田馬場4-7-3 グランド東京ビル
・埼玉大宮ビジョン
└ 埼玉県さいたま市宮町1-9 湯澤ビル壁面
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328790&id=bodyimage2】
