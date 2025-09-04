SSK×KEBOZ コラボレーションアイテム第2弾を発表！

株式会社エスエスケイSSK×KEBOZの第2弾コラボレーション商品を発表

野球メーカーのSSK（エスエスケイ）がファッションブランドKEBOZ（ケボズ）が今春に続いて2回目となるコレボレーションアイテムを発表。KEBOZオフィシャルサイトならびにKEBOZ蔵前店で9月6日より予約販売を行います。商品の発送は11月下旬より順次行います。

■SSK×KEBOZコラボ第2弾

SSKとファッションブランドKEBOZがコラボレーション第2弾を販売。KEBOZは野球好きがクスッとなるアイテムやプロ野球球団とのコラボレーションなど野球を軸に様々なプロダクトを展開。「SSKEBOZ」のロゴをコラボレーションの象徴としたアイテムを展開。SSKが過去にグラブのロゴマークで使用していた丸抜き刺繍から着想を得たオリジナルワッペンを使用したスウェットやナイロンジャケットが登場しました。

【展開アイテム】

SSK×KEBOZ スウェットクルーネック 税込み\17,050（本体\15,500）

SSK×KEBOZ スウェットフーディー 税込み\18,150（本体\16,500）

SSK×KEBOZ ビーニー 税込み\6,600（本体\6,000）

SSK×KEBOZ ナイロンＶネックプルオーバージャケット 税込み\14,850（本体\13,500）

SSK×KEBOZ ナイロンジョグパンツ 税込み\13,750（本体\12,500）

予約販売はKEBOZオンラインとKEBOZ蔵前店で期間限定予約販売。

KEBOZオンライン

https://keboz.jp/

期間：2025年９月６日（土）12：00から9月14日（日）23：59まで。

KEBOZ蔵前店

東京都台東区蔵前２丁目４－３

tel： 03-5846-9395

期間：2025年９月６日（土）から9月14日（日）

営業時間：12：00～21：00

■SSKについて

SSKは、株式会社エスエスケイが展開する野球ブランドとして1950年に誕生。「Baseball, it’ｓ our game」をブランドミッションに野球を通じて豊かなライフスタイルを提案します。

【Official Website】https://www.sskbaseball.com/