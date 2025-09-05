こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
出前館と劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のコラボキャンペーン「出前館で空腹をぶった斬れ。」を本日（9/5）開始！
～ オリジナルグッズが当たるエントリーキャンペーンや、初のアプリジャックも実施 ～
株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、2025年9月19日（金）に公開される劇場版『チェンソーマン レゼ篇』とのコラボキャンペーン「出前館で空腹をぶった斬れ。」を、2025年9月5日（金）～9月23日（火）に実施いたします。
今回キャンペーンを実施する原作『チェンソーマン』（作：藤本タツキ）は、2019年に「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載がスタートし、新時代ダークヒーローアクションとして人気を博しています。現在は、第2部が「少年ジャンプ+」（同社）において連載中、9月19日（金）より劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が公開されることとなっており、注目を集めています。
このたびのコラボキャンペーン「出前館で空腹をぶった斬れ。」では、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のオリジナルグッズが当たるエントリーキャンペーンや、出前館で初めてご注文いただく方に向けた新規クーポンの配布にくわえ、出前館で初めてとなるアプリジャックを実施いたします。ぜひこの機会に、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』とのコラボレーションをお楽しみください。
出前館は、本施策を通じて劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を盛り上げるとともに、今後もユーザーのみなさまに喜んでいただける施策を通じて、選ばれるサービスを目指してまいります。
「出前館で空腹をぶった斬れ。」 詳細
＜ エントリーキャンペーン ＞
・期間：2025年9月5日（金）～2025年9月23日（火）
・キャンペーンページ： https://demae-can.com/link/cam/chainsaw250905goods
キャンペーン期間中にエントリー＆ご注文をされた方の中から抽選で合計213名に、チェンソーマンのオリジナルグッズをプレゼント
【賞品】
①【非売品】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ビッグシルエットTシャツ（L）：10名
②【非売品】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ポチタステッカー：200名
③【非売品】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ポスター：3名
＜ 新規クーポンキャンペーン ＞
・期間：2025年9月5日（金）～2025年9月23日（火）
・キャンペーンページ： https://demae-can.com/link/cam/chainsaw250905coupon
「出前館」で初めてご注文の方限定で、先着10万名に最大1,500円オフクーポン※を配布いたします。
※…初回1,500円以上のご注文で500円オフ、後日、1,500円以上のご注文で500円オフ×2枚配布
＜ アプリジャック ＞
・期間：2025年9月5日（金）～2025年9月23日（火）
期間中、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、出前館アプリをジャックします。出前館のアプリ内でもコラボキャンペーンをお楽しみください。
◼️ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品概要
【STORY】
悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異４課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。
憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、
雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会った。
近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、二人は急速に親密に。
この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく……
【STAFF】
原作：藤本タツキ（集英社「少年ジャンプ+」連載）
監督：吉原達矢
脚本：瀬古浩司 キャラクターデザイン：杉山和隆 副監督：中園真登 サブキャラクターデザイン：山粼爽太 駿
メインアニメーター：庄一 アクションディレクター：重次創太 悪魔デザイン：松浦力 押山清高 衣装デザイン：山本彩
美術監督：竹田悠介 色彩設計：中野尚美 カラースクリプト：りく 3DCGディレクター：渡辺大貴 玉井真広
撮影監督：伊藤哲平 編集：吉武将人 音響監督：名倉靖 音楽：牛尾憲輔 配給：東宝 制作：MAPPA
主題歌 ： 米津玄師 「IRIS OUT」（Sony Music Labels Inc.）
エンディング・テーマ： 米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（Sony Music Labels Inc.）
※吉原監督の吉は「土」の下に「口」が正式表記となります。※山粼爽太さんの粼はたつざきの「粼」が正式表記となります。
※エンディング・テーマの【，】と【宇多田ヒカル】の間は半角アケとなります。
【CAST】
デンジ：戸谷菊之介 ポチタ：井澤詩織 マキマ：楠木ともり 早川アキ：坂田将吾 パワー：ファイルーズあい
東山コベニ：高橋花林 ビーム：花江夏樹 暴力の魔人：内田夕夜 天使の悪魔：内田真礼
岸辺：津田健次郎 副隊長：高橋英則 野茂：赤羽根健治 謎の男：乃村健次 台風の悪魔：喜多村英梨 ／ レゼ：上田麗奈
【タイトル・公開表記】
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』＊「チェンソーマン」と「レゼ篇」の間は半角アケ
9月19日（金）全国公開
【WEB】
公式サイト： https://chainsawman.dog/
公式X（旧Twitter）： @CHAINSAWMAN_PR（https://twitter.com/CHAINSAWMAN_PR）
公式TikTok： https://www.tiktok.com/@chainsawman_pr
【原作情報】
第二部「少年ジャンプ＋」にて連載中！コミックス1～22巻発売中！
【TVアニメ情報】
・Blu-ray&DVD全４巻 発売中！
・Prime Video他配信サイトにて配信中！
※配信情報の詳細は公式サイトをご覧ください。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者：代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
