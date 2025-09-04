神奈川県民ホール恒例の名物企画が年末年始に小田原、鎌倉で開催！

写真拡大 (全7枚)

公益財団法人 神奈川芸術文化財団　神奈川県民ホール

◼️ ファンタスティック・ガラコンサート２０２５ ～愛の贈り物～



毎年神奈川県民ホールで開催されてきた「ファンタスティック・ガラコンサート」は、今年度から新たなステージへ。



2006年以来、神奈川県民ホール(https://www.kanagawa-kenminhall.com/)の年末を彩る恒例公演として親しまれてきた「ファンタスティック・ガラコンサート」。毎年大好評を博してきたこの公演は、神奈川県民ホール建て替えに伴う休館のため、今年度より新たな地で開催いたします。


今年度は2025年12月に小田原、2026年1月に鎌倉にて、オーケストラの豊かな響きに乗せて名手が踊るバレエの名場面、そしてクラシックギターの繊細な音色をお届けし、年末年始を彩ります。



出演は日本のバレエ界を牽引してきた東京バレエ団ゲスト・プリンシパルの上野水香(https://www.mizukaueno.com/)。2023 年には紫綬褒章を受章するなど、名実共に日本を代表するスターダンサーが、鎌倉公演においては、出身地の舞台に待望の登場です。


英国の名門バーミンガム・ロイヤル・バレエ団で長年活躍し、日本人男性として初めてプリンシパルに昇進、2022年に活動拠点を日本に移し、バレエ公演のみならず、ミュージカルにも活躍の場を広げる厚地康雄。そしてハンブルク・バレエ団を経て東京バレエ団に初の外国人ダンサーとして入団、ソリストとして活躍し、昨年同バレエ団退団後、振付家としても活動するブラウリオ・アルバレス。


上野と厚地によるチャイコフスキー《くるみ割り人形》、上野とブラウリオがギターの演奏とともに贈るザ・ビートルズのロマンティックな名曲《ミッシェル》など、３人のトップダンサーがバレエの名場面やギターとの共演を華麗に繰り広げ、美しい夢の世界に皆様をお連れします。



さらに今回はゲストとして横浜出身であり、確かな実力と幅広いレパートリーで日本のギター界をリードしてきたギタリスト鈴木大介(https://www.kajimotomusic.com/artists-projects/daisuke-suzuki/)も登場し、クラシックギターの名曲や、上野水香とブラウリオ・アルバレスとの共演もお楽しみいただきます。



演奏は主要な国際コンクールで女性指揮者初の上位入賞を果たし、Newsweek Japan誌「世界が尊敬する日本人100人」に選出、国内外の著名オーケストラと多数共演してきた三ツ橋敬子(https://www.kajimotomusic.com/artists-projects/keiko-mitsuhashi/)がタクトをとる、神奈川県が誇る歴史あるプロ・オーケストラ、神奈川フィルハーモニー管弦楽団(https://www.kanaphil.or.jp/)。



歴史あるふたつの地、小田原と鎌倉を舞台に贅沢なひとときをお贈りする「ファンタスティック・ガラコンサート」、どうぞご期待ください。


◼️ 小田原公演・概要


【 公 演 名 】ファンタスティック・ガラコンサート２０２５【小田原公演】(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_odawara)


【　日　時　】2025年12月28日(日) 15:00開演（14:15開場）


【　会　場　】小田原三の丸ホール　大ホール (https://ooo-hall.jp/access/)(小田原市本町1-7-50)


JR東海道新幹線・東海道本線、小田急小田原線、伊豆箱根鉄道大雄山線、箱根登山鉄道「小田原駅」 東口から徒歩約13分


【　出　演　】三ツ橋敬子（指揮・お話）上野水香（バレエ／東京バレエ団ゲスト・プリンシパル）厚地康雄、ブラウリオ・アルバレス（バレエ）鈴木大介（ギター）神奈川フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）


【　曲　目 】チャイコフスキー：バレエ《くるみ割り人形》よりグラン・パ・ド・ドゥ


ロドリーゴ：アランフェス協奏曲


ジョン・レノン＆ポール・マッカートニー：ミッシェル ほか





【　料　金　】全席指定（税込）S席：7,500円、Sペア席：13,000円、A席：5,500円、B席：3,500円、24歳以下：各席種半額　※未就学児入場不可


【 チケット 】


●チケットかながわ(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_odawara)　電話：0570-015-415（10:00～18:00）


https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_odawara


［窓口］KAAT神奈川芸術劇場（10:00～18:00)　神奈川県立音楽堂（13:00～17:00/月曜休）


●小田原三の丸ホール　https://p-ticket.jp/odawara/login


［窓口］三の丸ホール窓口（10:00～20:00/第1・3月曜休 ※祝日の場合翌平日休）


●神奈川芸術協会　電話：045-453-5080（平日10:00～18:00、土曜10:00～15:00/日曜・祝日休）


●チケットぴあ https://t.pia.jp/　[Pコード：306-877]


●イープラス https://eplus.jp/　


●ローソンチケット https://l-tike.com/　[Lコード：34420]　　　　　　


【 一般発売 】2025年9月7日（日）



【　主　催　】神奈川県


【　共　催　】小田原三の丸ホール


【 企画制作 】神奈川県民ホール（指定管理者:公益財団法人神奈川芸術文化財団）



◼️ 鎌倉公演・概要


【 公 演 名 】ファンタスティック・ガラコンサート２０２５【鎌倉公演】(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_kamakura)


【　日　時　】2026年1月10日(土) 15:00開演（14:15開場）


【　会　場　】鎌倉芸術館　大ホール(https://kamakura-kpac.jp/map/) (鎌倉市大船6-1-2) JR「大船駅」から徒歩約10分


【　出　演　】三ツ橋敬子（指揮・お話）上野水香（バレエ／東京バレエ団ゲスト・プリンシパル）厚地康雄、ブラウリオ・アルバレス（バレエ）鈴木大介（ギター）神奈川フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）


【　曲　目 】チャイコフスキー：バレエ《くるみ割り人形》よりグラン・パ・ド・ドゥ


ロドリーゴ：アランフェス協奏曲


ジョン・レノン＆ポール・マッカートニー：ミッシェル ほか





【　料　金　】全席指定（税込）S席：8,000円、Sペア席：14,000円、A席：6,000円、B席：4,000円、24歳以下：各席種半額　※未就学児入場不可


【 チケット 】


●チケットかながわ(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_kamakura)　電話：0570-015-415（10:00～18:00）


https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_kamakura


［窓口］KAAT神奈川芸術劇場（10:00～18:00) 神奈川県立音楽堂（13:00～17:00/月曜休）


●鎌倉芸術館 ［窓口］2階窓口（9:00～19:00 ※発売初日は10:00～／休館日はのぞく）


※Sペア席の取扱いなし


●神奈川芸術協会　電話：045-453-5080 （平日10:00～18:00、土曜10:00～15:00/日曜・祝日休）


●チケットぴあ https://t.pia.jp/ 　[Pコード：306-877]


●イープラス https://eplus.jp/　


●ローソンチケット https://l-tike.com/　 [Lコード：34475]　　　　　


【 一般発売 】2025年9月7日（日）



【　主　催　】神奈川県


【　共　催　】鎌倉市芸術館指定管理者　鎌倉市芸術文化振興財団・国際ビルサービス共同事業体


【 企画制作 】神奈川県民ホール（指定管理者:公益財団法人神奈川芸術文化財団）


※アクセシビリティ（鑑賞サポート）はWEBサイトをご確認ください。
【 お問合せ 】神奈川県民ホール事業課　TEL.045-662-5901（代表）平日10:00～17:00



◼️ 公演チラシ

●小田原公演



チラシ（表）




チラシ（裏）




https://prtimes.jp/a/?f=d140377-21-5c39e29eec376f99efcc0c59a9808b8b.pdf

●鎌倉公演



チラシ（表）




チラシ（裏）




https://prtimes.jp/a/?f=d140377-21-81fe3808d6a2e3fdd2cd1730452ae36b.pdf


◼️ SNS

公式X　＠OrganKenminhall　https://twitter.com/OrganKenminhall