神奈川県民ホール恒例の名物企画が年末年始に小田原、鎌倉で開催！

◼️ ファンタスティック・ガラコンサート２０２５ ～愛の贈り物～

公益財団法人 神奈川芸術文化財団 神奈川県民ホール

毎年神奈川県民ホールで開催されてきた「ファンタスティック・ガラコンサート」は、今年度から新たなステージへ。

2006年以来、神奈川県民ホール(https://www.kanagawa-kenminhall.com/)の年末を彩る恒例公演として親しまれてきた「ファンタスティック・ガラコンサート」。毎年大好評を博してきたこの公演は、神奈川県民ホール建て替えに伴う休館のため、今年度より新たな地で開催いたします。

今年度は2025年12月に小田原、2026年1月に鎌倉にて、オーケストラの豊かな響きに乗せて名手が踊るバレエの名場面、そしてクラシックギターの繊細な音色をお届けし、年末年始を彩ります。

出演は日本のバレエ界を牽引してきた東京バレエ団ゲスト・プリンシパルの上野水香(https://www.mizukaueno.com/)。2023 年には紫綬褒章を受章するなど、名実共に日本を代表するスターダンサーが、鎌倉公演においては、出身地の舞台に待望の登場です。

英国の名門バーミンガム・ロイヤル・バレエ団で長年活躍し、日本人男性として初めてプリンシパルに昇進、2022年に活動拠点を日本に移し、バレエ公演のみならず、ミュージカルにも活躍の場を広げる厚地康雄。そしてハンブルク・バレエ団を経て東京バレエ団に初の外国人ダンサーとして入団、ソリストとして活躍し、昨年同バレエ団退団後、振付家としても活動するブラウリオ・アルバレス。

上野と厚地によるチャイコフスキー《くるみ割り人形》、上野とブラウリオがギターの演奏とともに贈るザ・ビートルズのロマンティックな名曲《ミッシェル》など、３人のトップダンサーがバレエの名場面やギターとの共演を華麗に繰り広げ、美しい夢の世界に皆様をお連れします。

さらに今回はゲストとして横浜出身であり、確かな実力と幅広いレパートリーで日本のギター界をリードしてきたギタリスト鈴木大介(https://www.kajimotomusic.com/artists-projects/daisuke-suzuki/)も登場し、クラシックギターの名曲や、上野水香とブラウリオ・アルバレスとの共演もお楽しみいただきます。

演奏は主要な国際コンクールで女性指揮者初の上位入賞を果たし、Newsweek Japan誌「世界が尊敬する日本人100人」に選出、国内外の著名オーケストラと多数共演してきた三ツ橋敬子(https://www.kajimotomusic.com/artists-projects/keiko-mitsuhashi/)がタクトをとる、神奈川県が誇る歴史あるプロ・オーケストラ、神奈川フィルハーモニー管弦楽団(https://www.kanaphil.or.jp/)。

歴史あるふたつの地、小田原と鎌倉を舞台に贅沢なひとときをお贈りする「ファンタスティック・ガラコンサート」、どうぞご期待ください。

◼️ 小田原公演・概要

【 公 演 名 】ファンタスティック・ガラコンサート２０２５【小田原公演】(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_odawara)

【 日 時 】2025年12月28日(日) 15:00開演（14:15開場）

【 会 場 】小田原三の丸ホール 大ホール (https://ooo-hall.jp/access/)(小田原市本町1-7-50)

JR東海道新幹線・東海道本線、小田急小田原線、伊豆箱根鉄道大雄山線、箱根登山鉄道「小田原駅」 東口から徒歩約13分

【 出 演 】三ツ橋敬子（指揮・お話）上野水香（バレエ／東京バレエ団ゲスト・プリンシパル）厚地康雄、ブラウリオ・アルバレス（バレエ）鈴木大介（ギター）神奈川フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）

【 曲 目 】チャイコフスキー：バレエ《くるみ割り人形》よりグラン・パ・ド・ドゥ

ロドリーゴ：アランフェス協奏曲

ジョン・レノン＆ポール・マッカートニー：ミッシェル ほか

【 料 金 】全席指定（税込）S席：7,500円、Sペア席：13,000円、A席：5,500円、B席：3,500円、24歳以下：各席種半額 ※未就学児入場不可

【 チケット 】

●チケットかながわ(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_odawara) 電話：0570-015-415（10:00～18:00）

https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_odawara

［窓口］KAAT神奈川芸術劇場（10:00～18:00) 神奈川県立音楽堂（13:00～17:00/月曜休）

●小田原三の丸ホール https://p-ticket.jp/odawara/login

［窓口］三の丸ホール窓口（10:00～20:00/第1・3月曜休 ※祝日の場合翌平日休）

●神奈川芸術協会 電話：045-453-5080（平日10:00～18:00、土曜10:00～15:00/日曜・祝日休）

●チケットぴあ https://t.pia.jp/ [Pコード：306-877]

●イープラス https://eplus.jp/

●ローソンチケット https://l-tike.com/ [Lコード：34420]

【 一般発売 】2025年9月7日（日）

【 主 催 】神奈川県

【 共 催 】小田原三の丸ホール

【 企画制作 】神奈川県民ホール（指定管理者:公益財団法人神奈川芸術文化財団）

◼️ 鎌倉公演・概要

【 公 演 名 】ファンタスティック・ガラコンサート２０２５【鎌倉公演】(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_kamakura)

【 日 時 】2026年1月10日(土) 15:00開演（14:15開場）

【 会 場 】鎌倉芸術館 大ホール(https://kamakura-kpac.jp/map/) (鎌倉市大船6-1-2) JR「大船駅」から徒歩約10分

【 出 演 】三ツ橋敬子（指揮・お話）上野水香（バレエ／東京バレエ団ゲスト・プリンシパル）厚地康雄、ブラウリオ・アルバレス（バレエ）鈴木大介（ギター）神奈川フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）

【 曲 目 】チャイコフスキー：バレエ《くるみ割り人形》よりグラン・パ・ド・ドゥ

ロドリーゴ：アランフェス協奏曲

ジョン・レノン＆ポール・マッカートニー：ミッシェル ほか

【 料 金 】全席指定（税込）S席：8,000円、Sペア席：14,000円、A席：6,000円、B席：4,000円、24歳以下：各席種半額 ※未就学児入場不可

【 チケット 】

●チケットかながわ(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_kamakura) 電話：0570-015-415（10:00～18:00）

https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_kamakura

［窓口］KAAT神奈川芸術劇場（10:00～18:00) 神奈川県立音楽堂（13:00～17:00/月曜休）

●鎌倉芸術館 ［窓口］2階窓口（9:00～19:00 ※発売初日は10:00～／休館日はのぞく）

※Sペア席の取扱いなし

●神奈川芸術協会 電話：045-453-5080 （平日10:00～18:00、土曜10:00～15:00/日曜・祝日休）

●チケットぴあ https://t.pia.jp/ [Pコード：306-877]

●イープラス https://eplus.jp/

●ローソンチケット https://l-tike.com/ [Lコード：34475]

【 一般発売 】2025年9月7日（日）

【 主 催 】神奈川県

【 共 催 】鎌倉市芸術館指定管理者 鎌倉市芸術文化振興財団・国際ビルサービス共同事業体

【 企画制作 】神奈川県民ホール（指定管理者:公益財団法人神奈川芸術文化財団）

※アクセシビリティ（鑑賞サポート）はWEBサイトをご確認ください。

【 お問合せ 】神奈川県民ホール事業課 TEL.045-662-5901（代表）平日10:00～17:00

◼️ 公演チラシ

●小田原公演

チラシ（表）

チラシ（裏）

https://prtimes.jp/a/?f=d140377-21-5c39e29eec376f99efcc0c59a9808b8b.pdf

●鎌倉公演

チラシ（表）

チラシ（裏）

https://prtimes.jp/a/?f=d140377-21-81fe3808d6a2e3fdd2cd1730452ae36b.pdf

◼️ SNS

公式X ＠OrganKenminhall https://twitter.com/OrganKenminhall