神奈川県民ホール恒例の名物企画が年末年始に小田原、鎌倉で開催！
◼️ ファンタスティック・ガラコンサート２０２５ ～愛の贈り物～
毎年神奈川県民ホールで開催されてきた「ファンタスティック・ガラコンサート」は、今年度から新たなステージへ。
2006年以来、神奈川県民ホール(https://www.kanagawa-kenminhall.com/)の年末を彩る恒例公演として親しまれてきた「ファンタスティック・ガラコンサート」。毎年大好評を博してきたこの公演は、神奈川県民ホール建て替えに伴う休館のため、今年度より新たな地で開催いたします。
今年度は2025年12月に小田原、2026年1月に鎌倉にて、オーケストラの豊かな響きに乗せて名手が踊るバレエの名場面、そしてクラシックギターの繊細な音色をお届けし、年末年始を彩ります。
出演は日本のバレエ界を牽引してきた東京バレエ団ゲスト・プリンシパルの上野水香(https://www.mizukaueno.com/)。2023 年には紫綬褒章を受章するなど、名実共に日本を代表するスターダンサーが、鎌倉公演においては、出身地の舞台に待望の登場です。
英国の名門バーミンガム・ロイヤル・バレエ団で長年活躍し、日本人男性として初めてプリンシパルに昇進、2022年に活動拠点を日本に移し、バレエ公演のみならず、ミュージカルにも活躍の場を広げる厚地康雄。そしてハンブルク・バレエ団を経て東京バレエ団に初の外国人ダンサーとして入団、ソリストとして活躍し、昨年同バレエ団退団後、振付家としても活動するブラウリオ・アルバレス。
上野と厚地によるチャイコフスキー《くるみ割り人形》、上野とブラウリオがギターの演奏とともに贈るザ・ビートルズのロマンティックな名曲《ミッシェル》など、３人のトップダンサーがバレエの名場面やギターとの共演を華麗に繰り広げ、美しい夢の世界に皆様をお連れします。
さらに今回はゲストとして横浜出身であり、確かな実力と幅広いレパートリーで日本のギター界をリードしてきたギタリスト鈴木大介(https://www.kajimotomusic.com/artists-projects/daisuke-suzuki/)も登場し、クラシックギターの名曲や、上野水香とブラウリオ・アルバレスとの共演もお楽しみいただきます。
演奏は主要な国際コンクールで女性指揮者初の上位入賞を果たし、Newsweek Japan誌「世界が尊敬する日本人100人」に選出、国内外の著名オーケストラと多数共演してきた三ツ橋敬子(https://www.kajimotomusic.com/artists-projects/keiko-mitsuhashi/)がタクトをとる、神奈川県が誇る歴史あるプロ・オーケストラ、神奈川フィルハーモニー管弦楽団(https://www.kanaphil.or.jp/)。
歴史あるふたつの地、小田原と鎌倉を舞台に贅沢なひとときをお贈りする「ファンタスティック・ガラコンサート」、どうぞご期待ください。
◼️ 小田原公演・概要
【 公 演 名 】ファンタスティック・ガラコンサート２０２５【小田原公演】(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_odawara)
【 日 時 】2025年12月28日(日) 15:00開演（14:15開場）
【 会 場 】小田原三の丸ホール 大ホール (https://ooo-hall.jp/access/)(小田原市本町1-7-50)
JR東海道新幹線・東海道本線、小田急小田原線、伊豆箱根鉄道大雄山線、箱根登山鉄道「小田原駅」 東口から徒歩約13分
【 出 演 】三ツ橋敬子（指揮・お話）上野水香（バレエ／東京バレエ団ゲスト・プリンシパル）厚地康雄、ブラウリオ・アルバレス（バレエ）鈴木大介（ギター）神奈川フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）
【 曲 目 】チャイコフスキー：バレエ《くるみ割り人形》よりグラン・パ・ド・ドゥ
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲
ジョン・レノン＆ポール・マッカートニー：ミッシェル ほか
【 料 金 】全席指定（税込）S席：7,500円、Sペア席：13,000円、A席：5,500円、B席：3,500円、24歳以下：各席種半額 ※未就学児入場不可
【 チケット 】
●チケットかながわ(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_odawara) 電話：0570-015-415（10:00～18:00）
https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_odawara
［窓口］KAAT神奈川芸術劇場（10:00～18:00) 神奈川県立音楽堂（13:00～17:00/月曜休）
●小田原三の丸ホール https://p-ticket.jp/odawara/login
［窓口］三の丸ホール窓口（10:00～20:00/第1・3月曜休 ※祝日の場合翌平日休）
●神奈川芸術協会 電話：045-453-5080（平日10:00～18:00、土曜10:00～15:00/日曜・祝日休）
●チケットぴあ https://t.pia.jp/ [Pコード：306-877]
●イープラス https://eplus.jp/
●ローソンチケット https://l-tike.com/ [Lコード：34420]
【 一般発売 】2025年9月7日（日）
【 主 催 】神奈川県
【 共 催 】小田原三の丸ホール
【 企画制作 】神奈川県民ホール（指定管理者:公益財団法人神奈川芸術文化財団）
◼️ 鎌倉公演・概要
【 公 演 名 】ファンタスティック・ガラコンサート２０２５【鎌倉公演】(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_kamakura)
【 日 時 】2026年1月10日(土) 15:00開演（14:15開場）
【 会 場 】鎌倉芸術館 大ホール(https://kamakura-kpac.jp/map/) (鎌倉市大船6-1-2) JR「大船駅」から徒歩約10分
【 出 演 】三ツ橋敬子（指揮・お話）上野水香（バレエ／東京バレエ団ゲスト・プリンシパル）厚地康雄、ブラウリオ・アルバレス（バレエ）鈴木大介（ギター）神奈川フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）
【 曲 目 】チャイコフスキー：バレエ《くるみ割り人形》よりグラン・パ・ド・ドゥ
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲
ジョン・レノン＆ポール・マッカートニー：ミッシェル ほか
【 料 金 】全席指定（税込）S席：8,000円、Sペア席：14,000円、A席：6,000円、B席：4,000円、24歳以下：各席種半額 ※未就学児入場不可
【 チケット 】
●チケットかながわ(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_kamakura) 電話：0570-015-415（10:00～18:00）
https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/gala2025_kamakura
［窓口］KAAT神奈川芸術劇場（10:00～18:00) 神奈川県立音楽堂（13:00～17:00/月曜休）
●鎌倉芸術館 ［窓口］2階窓口（9:00～19:00 ※発売初日は10:00～／休館日はのぞく）
※Sペア席の取扱いなし
●神奈川芸術協会 電話：045-453-5080 （平日10:00～18:00、土曜10:00～15:00/日曜・祝日休）
●チケットぴあ https://t.pia.jp/ [Pコード：306-877]
●イープラス https://eplus.jp/
●ローソンチケット https://l-tike.com/ [Lコード：34475]
【 一般発売 】2025年9月7日（日）
【 主 催 】神奈川県
【 共 催 】鎌倉市芸術館指定管理者 鎌倉市芸術文化振興財団・国際ビルサービス共同事業体
【 企画制作 】神奈川県民ホール（指定管理者:公益財団法人神奈川芸術文化財団）
※アクセシビリティ（鑑賞サポート）はWEBサイトをご確認ください。
【 お問合せ 】神奈川県民ホール事業課 TEL.045-662-5901（代表）平日10:00～17:00
◼️ 公演チラシ
●小田原公演
チラシ（表）
チラシ（裏）
https://prtimes.jp/a/?f=d140377-21-5c39e29eec376f99efcc0c59a9808b8b.pdf
●鎌倉公演
チラシ（表）
チラシ（裏）
https://prtimes.jp/a/?f=d140377-21-81fe3808d6a2e3fdd2cd1730452ae36b.pdf
◼️ SNS
公式X ＠OrganKenminhall https://twitter.com/OrganKenminhall