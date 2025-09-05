こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
iPhone 17シリーズへの機種変更・乗り換え理由は？【iPhone 17シリーズ関連アンケート調査】
「もっと豊かに。暮らしにプラスを」をテーマに運営するショーケースプラス モバイルは、300人を対象に新型「iPhone 17」への機種変更・乗り換え理由について調査を実施！
企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース（東京都港区、代表取締役社長：平野井 順一、証券コード：3909、以下ショーケース）が運営するiPhone・スマホの情報サイト「ショーケースプラス モバイル」は、300人を対象にした新型iPhone 17（以後、iPhone 17）への機種変更・乗り換え理由についての調査結果を発表しました。
2025年9月10日（日本時間）に発表、 2025年9月12日予約開始が予想される「iPhone 17」は、従来モデルを大きく上回るハイスペックな機能を搭載するとされ、発表前から高い注目を集めています。
本調査では、iPhoneユーザーの「iPhone 17」に対する関心度や特に注目している機能についてアンケート調査をまとめました。
＜アンケート概要＞
調査結果：https://www.showcase-tv.com/mobile/iphone17-online-survey/
集計期間：2025年8月26日～2025年8月29日
対象：日本在住の10代～60代の男女300人
調査機関：クラウドワークスを使用したインターネットアンケート調査
備考：アンケートの詳細については上記「調査結果」にて全文公開しています。
https://digitalpr.jp/table_img/1855/117157/117157_web_1.png
＜調査対象の詳細＞
iPhoneの既存ユーザーを対象にアンケートを行いました。iPhoneユーザーの機種変更・乗り換えタイミングに関する調査結果は以下の通りです。
■調査結果①iPhoneユーザーの機種変更・乗り換えタイミング
iPhoneの使用期間は「2年以上4年未満」が146人で最多、次いで「1年以上2年未満」が65人となりました。
機種変更・乗り換えのタイミングについては、「4年以内」が約80% を占め、特に「2年以上4年未満」が49%と多い結果となりました。
多くのユーザーが4年以内に買い替えを検討している ことが明らかになりました。
■調査結果② iPhone 17に機種変更・乗り換える理由
新型iPhone（iPhone 17）への機種変更理由で最も多かったのは 「バッテリーの劣化」（154人） でした。
従来の「新機種への期待」よりも、より現実的な「バッテリーの劣化解消」が主な動機となっています。
続いて、「処理速度の低下」（80人）、「容量不足」（75人） など、使用しているiPhoneの性能に不満を感じているユーザーが買い替えを検討している傾向が見られました。
その他にも、「iPhoneはどこで購入するか」「iPhone 17に期待すること」などの調査も実施しています。
アンケート調査の結果は「ショーケースプラス」にて公開しています。
是非ご一読ください。
https://digitalpr.jp/table_img/1855/117157/117157_web_2.png
ショーケースでは、今後もオウンドメディアの運営・調査などを通じて、企業と顧客をつなぐ有益な情報発信を目指していきます。
iPhone・スマホの情報サイト｜ショーケースプラス モバイル
https://www.showcase-tv.com/mobile/
【株式会社ショーケース 会社概要】
代表取締役社長：平野井 順一
所在地：東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル14F
設立：1996年2月1日
上場証券取引所：東京証券取引所 スタンダード市場
証券コード：3909
コーポレートサイト：https://www.showcase-tv.com/
コアバリュー ：「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」
私たちは人が感じる「不」を取り除き「幸せ」に導くお手伝いをしています。そして、私たちの喜びは、人の期待を超え、感動や満足感を提供するしくみ＝おもてなしテクノロジーで、幸せな人を増やしていくことです。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ショーケース 経営企画部 広報担当：水野
TEL：03-5575-5102
E-mail：info@showcase-tv.com
