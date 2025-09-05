iPhone 17シリーズへの機種変更・乗り換え理由は？【iPhone 17シリーズ関連アンケート調査】











新型iPhone（iPhone 17）への機種変更理由で最も多かったのは 「バッテリーの劣化」（154人） でした。

従来の「新機種への期待」よりも、より現実的な「バッテリーの劣化解消」が主な動機となっています。



続いて、「処理速度の低下」（80人）、「容量不足」（75人） など、使用しているiPhoneの性能に不満を感じているユーザーが買い替えを検討している傾向が見られました。

