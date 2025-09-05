Coventry社とAlan Buerger氏、Abacus訴訟の棄却を申し立て

申立書は、主要な余命査定サービス提供会社Lapetusが8月31日に営業を停止したことから、Abacusの主張には根拠がないことを強調している

ペンシルベニア州フォートワシントン , 2025年9月5日/PRNewswire/ -- Coventry First LLC（以下「Coventry」）および共同創業者兼執行会長であるAlan H. Buerger氏は本日、Abacus Global Management, Inc.（以下「Abacus」）（NASDAQ：ABL）が2025年8月29日にフロリダ州中部地区連邦地方裁判所に提起した訴えの却下を求める申立書を提出したことを発表しました。却下申立書の全文はこちらで参照できます。

提出書類において、CoventryおよびBuerger氏は、Abacusの訴訟が憲法で保護された議論を封殺しようとする試みであるとの見解を表明しています。申立書には次のように記載されています。

「合衆国憲法修正第一条は、『公共問題に関する議論は抑制されず、活発かつ広く開かれたものであるべきであるという原則に対する国家の深いコミットメント』を表明しています。しかしAbacusは、この原則を逆転させようとしています。自ら招いた深刻な問題に対する批判に直面し、Abacusは真実を指摘したり憲法で保護された意見を表明した者たちを封じ込めるため、この根拠のない訴訟を起こしたのです。それは許されないことです。」

本申立書はまた、Abacusが主要な余命予測提供業者としてLapetus Solutions, Inc.（以下「Lapetus」）に投資し、同社のサービスに大きく依存していた点を強調しています。しかしLapetusは、2025年8月31日をもって全事業を停止すると公表しました。この事態は、Abacusの業務慣行に対する懸念と、生命保険買取業界に関する公開討論の重要性を浮き彫りにしています。

「Abacusの訴えは、余命予測の信頼性を含む生命保険売却業界に影響する重要課題に関する活発な議論を封じ込めようとする試みです」とBuerger氏は述べています。「透明性のある情報開示は投資家、規制当局、そして生命保険売却市場全体の利益を促進するものであり、特にこのような公共の利益に関わる問題においては、意見を表明し、懸念を訴える権利が憲法修正第一条によって保護されています。」

Coventryは生命保険のセカンダリー・マーケットの創設者であり、業界のリーダーです。同社は20年以上にわたり、業界を牽引するとともに、生命保険契約者に対する新たな可能性を拡大してきました。Coventryは豊富な経験と消費者の権利に対する強いコミットメントを兼ね備えており、その結果として明確な市場リーダーの地位を確立しています。同社はその立場を活かし、業界標準の引き上げと消費者の選択肢の拡大に取り組んでいます。同社はこれまでに、保険契約を必要としなくなった契約者に対し、累計60億ドル以上を提供してきました。Coventryについての詳細は、Coventry.com をご覧ください。

Coventry担当 Prosek Partners

Andy Merrill / Kiki Tarkhan

Pro-Coventry@prosek.com

