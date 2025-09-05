SimCorp、SimCorp Alternativesでプライベート市場投資を変革

ハイライト：

- SimCorpは、あらゆるオルタナティブ投資会社のニーズに応えるために設計された包括的なサービスであるSimCorp Alternativesを開始しました。これは、すでに世界最大級の資産保有者から信頼されているSimCorpの既存の代替投資商品を基盤としています。

- SimCorpは、クラウドネイティブのオルタナティブ投資ソフトウェア・プロバイダーであるDomos FSの完全所有権を取得しました。この買収により、SimCorpのプラットフォームで管理されるオルタナティブ投資の運用資産残高は6兆ユーロ以上に増加することになります。

- SimCorpの親会社であるDeutsche Börse Groupの包括的なバイ・サイド・サービスの開発における次のマイルストーンです。

コペンハーゲン（デンマーク）、ロンドン、パリ, 2025年9月5日 /PRNewswire/ -- 世界有数の金融テクノロジー企業であり、ドイツ取引所グループの子会社であるSimCorpは本日、SimCorp Alternativesの導入を発表しました。このサービスは、すべてのオルタナティブ投資会社のニーズに応えるように設計されており、SimCorpのオルタナティブ投資モジュールの大きな成功を基盤としています。



SimCorp Alternatives



SimCorpの既存のオルタナティブ投資機能は、世界有数のプライベート・マーケット・アロケーターから信頼されており、資産所有者は統合プラットフォームSimCorp One上で公開市場資産とプライベート市場資産の両方にわたるポートフォリオの全体像を把握できるようになります。

SimCorp Alternativesは既存の機能を拡張し、ジェネラル・パートナー（GP）、ファンド管理者、オルタナティブ投資ファンド・マネージャー（AIFM）、管理会社（ManCos）、保管機関が、完全に統合されたソリューションで、運用プロセス、規制報告を自動化し、プライベート・エクイティ、プライベート・デット、不動産、インフラストラクチャ投資のライフサイクル全体のデータを統合できるようにします。

「SimCorpは50年以上にわたり、世界最大級の資産運用会社や資産保有者が投資業務を簡素化し、規模を拡大できるよう支援してきました」とSimCorpの最高経営責任者Peter Sanderson氏は述べています。「SimCorp Alternativesの導入により、当社のクライアントは自動化、AI、クラウドネイティブ・テクノロジーを通じてプライベート・マーケット投資を変革できるようになります。SimCorp Alternativesは、統合投資管理ソリューションの大手プロバイダーとしての当社の地位をさらに強化します。」

急成長する市場セグメントに参入

業界全体では、プライベート市場資産は公的市場資産の2倍以上の速度で成長し、2032年までに65兆米ドルに達すると予測されています1。

近年、多くの大手資産運用グループが買収2を通じてオルタナティブ投資の提供を拡大し、民間資本ファンドへのアクセスを拡大しています。しかし、これまで株式、債券、デリバティブに注力してきた資産運用会社の多くは、オルタナティブ投資分野に進出していますが、プライベート・キャピタル・ファンドの要件を統合できない旧来の技術やポイント・ソリューションに制約されており、最小限の自動化のために高額な手数料を支払わなければならない場合が多くあります。

「SimCorp Alternativesは、当社の既存の広範な能力を基に、ジェネラル・パートナーやその他のプライベート・キャピタル・マネージャー、サービス・プロバイダーのニーズにも対応することで、当社の対象市場を拡大します」とSimCorpの最高売上責任者Oliver Johnson氏は述べています。同時に、SimCorp Alternativesは、統合されたクラウドネイティブ・ソフトウェアを使用してオルタナティブ投資を合理化し、拡張できるようにすることで、GP部門、直接投資、または共同投資を通じてオルタナティブ資産に積極的に取り組んでいる既存の顧客に対する当社の価値提案を強化します。SimCorp Alternativesは、スタンドアロン・ソリューションとして、またはSimCorp Oneに統合された形で利用できます。この導入は、SimCorpの親会社であるDeutsche Börse Groupの包括的なバイ・サイド・サービスの開発における新たな一歩であり、金融市場におけるバイ・サイドの重要性の高まりと、投資業務を中央サービス・プロバイダーにアウトソーシングする傾向を反映しています。

SimCorpがDomos FSを買収

SimCorp Alternativesの導入の一環として、SimCorpは、代替投資を専門とする大手ソフトウェア・プロバイダーであるパリに拠点を置くDomos FSの100%の所有権を即時取得しました。このステップにより、SimCorpとDeutsche Börseは、特にヨーロッパとフランスにおいて、バイ・サイド向けのエコシステムをさらに強化します。

「SimCorpと協力し、長年にわたるパートナーシップを構築できることを大変うれしく思います」とDomos FSの創設者兼CEOであるArnaud Vinciguerra氏は述べています。「今回の買収は、オルタナティブ投資市場の勢いとDomosプラットフォームの強さを強く裏付けるものです。当社のクライアントは、将来を見据えたテクノロジーの選択を求めています。SimCorp社が50年以上にわたって一貫して行ってきたように、同社とともに私たちはイノベーションへの投資を継続していきます。」

SimCorpは2021年3にDomosの少数株式を取得し、同社をパートナー・エコシステムに追加しました4。この提携により、SimCorpはリミテッド・パートナー（LP）とGPの両方として活動するクライアントに対し、完全なソリューションを提供できるようになり、シームレスな統合と迅速な価値創出を実現する道を開きました。

Domos FSに関する事実

- Domosは、最先端のクラウド ネイティブなSoftware-as-a-Service（SaaS）プラットフォームを提供しており、ジェネラル・パートナーとサービス・プロバイダーがポートフォリオ管理、ファンド会計、投資家関係にわたる重要なワークフローを自動化できるように支援しています。

- Domosのソリューションは、ポートフォリオとリスク管理、規制報告、投資家向け広報と運用、ESG、ファンド会計をカバーしています。

- 規制報告モジュールは、適切な当局への必須レポートの作成と提出を自動化し、規制当局へのタイムリーで正確なコンプライアンスを保証します。

- 投資家ポータルは、代替投資ファンドの投資、法律、マーケティング情報を一元的に管理するハブをリミテッド・パートナーに提供するために設計された高度なプラットフォームです。

- Domos FSは、Arnaud Vinciguerra氏（CEO）、Fanny Metz氏（プロフェッショナル・サービス責任者）、Benoît Moulin氏（営業責任者）、Philippe Jovenin氏（最高技術責任者）によって2013年に設立されました。

- Domosは、Private Equity Wire EU Awards 2025で「規制およびコンプライアンス・テクノロジー・オブ・ザ・イヤー（Regulatory & Compliance Technology of the Year）」を受賞しました5。

SimCorpが投資ビジネスの簡素化と拡大にどのように貢献できるかについては、当社の Web サイトをご覧ください。

SimCorpについて

SimCorpは、世界のバイ・サイドに業界をリードする統合投資管理ソリューションを提供する企業です。

1971年に設立され、世界5大陸に3,500人以上の従業員を擁するSimCorpは、統合プラットフォーム、サービス、パートナー・エコシステムを通じて、世界トップ100の金融企業の半数以上を支援する真のグローバル・テクノロジー・リーダーです。

SimCorpはDeutsche Börse Groupの子会社です。2024年現在、SimCorpには、世界のバイ・サイドに向けたリスク管理およびポートフォリオ最適化ソリューションのリーディング・プロバイダーであるAxiomaが含まれています。

Domos FSについて

Domos FSは、プライベート・エクイティ、不動産、インフラストラクチャ、債券、ファンド・オブ・ファンズなどの非上場資産に投資するオルタナティブ・ファンドの管理に特化した大手ソフトウェア・プロバイダーです。Domosと呼ばれる同社のSaaSプラットフォームは、オルタナティブ投資ファンド・マネージャーとそのサービス・プロバイダー（特にサードパーティのAIFM、ファンド管理者、預託機関）のプロセス、運用、レポートの合理化をサポートするように設計されています。

メディア関連問い合わせ先：Søren Rathlou Top、SimCorpグローバルPRマネージャー、+45 31 15 87 06、Soren.R.Top@simcorp.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2762635/SimCorp_Canada_Inc__SimCorp_to_transform_private_market_investin.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

