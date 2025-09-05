BLUETTIポータブル電源「AORA 100」が防災グッズ大賞2025にて優秀賞を受賞

15 年以上にわたりポータブル電源とクリーンエネルギー分野で信頼と実績を築いてきたパイオニア、BLUETTI JAPAN(本社:東京都千代田区)は、2025年3月に新発売となったポータブル電源「AORA 100」にて、「防災グッズ⼤賞2025」（主催:一般社団法人災害防止研究所）における「優秀賞」を受賞したことをお知らせします。

「AORA 100」は「AORAシリーズ」の第一弾モデル。1152Whの容量と1800Wの定格出力を備え、BLUETTI独自技術の電力リフト機能により最大2700Wまでの家電製品に対応可能。ドライヤーや電子レンジをはじめ、家庭用のほとんどの家電に安心してご利用いただけます。さらに、停電時にはわずか0.02秒で切り替わるUPS機能を搭載し、安心の電力供給を実現しています。

使用目安

・携帯電話(15Wh) 約 58 回

・プロジェクター(220W) 約 4 時間

・電動ドリル(800W) 約 1 時間

・電子レンジ(600W) 約 1. 5 時間

・冷蔵庫(120W) 約 7.4 時間

・ヘアドライヤー(1100W) 約 0.8 時間

詳細はこちら：https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora100

「AORA」シリーズは、日本のユーザーの声を反映し、日本人の暮らしに寄り添うことを目的に専用開発されたポータブル電源です。静音・コンパクト設計により、バルコニーやキッチンなど限られた空間にも自然と馴染みます。特に専用カラー「フォレストグリーン」は、自然を思わせる淡い色合いで、日本の住宅インテリアに心地よく調和する点が高く評価されています。

今回の受賞は、日本市場向け「AORAシリーズ」が掲げる「気づけば、暮らしの一部に」という理念と、そのデザイン性・実用性が高く評価されたことによるものです。







■防災グッズ大賞について

「防災グッズ大賞」は、優れた品質の防災グッズを表彰し、防災グッズ(防疫、防犯を含む)を広く普及することを通じて、災害への備えの必要性、特に自助意識を啓発・普及することを目的として災害防止研究所が2019年に創設したものです。

■「防災グッズ大賞展」にて受賞製品を展示

2025年の防災グッズ大賞は9月3日(水)～5日(金)、東京ビッグサイトにて開催される「第100回東京インターナショナルギフトショー 秋2025」の「防災グッズ大賞展」にて受賞製品が展示されます。今回、優秀賞を受賞した「AORA 100」も展示されますのでみなさまのご来場、心よりお待ちしております。

【防災グッズ大賞展 開催概要】

日時：2025年9月3日（水）～9月5日（金）

会場：東京ビッグサイト（https://www.bigsight.jp/visitor/access/）

展示エリア：東展示棟 東5ｰT11-52

主催：一般社団法人災害防止研究所

共催：株式会社ビジネスガイド社

防災グッズ大賞HP: https://www.saibouken.or.jp/goods2025

※「防災グッズ大賞展」へお越しいただく際は 「第100回東京インターナショナルギフトショー 秋2025」にて来場申し込みを事前に行う必要があります。

入力フォーム: https://giftnet.jp/registration/?lang=ja&show_code=100tigs

BLUETTIについて



LOGP



BLUETTIは、2011年の東日本大震災を契機にブランドとしての本格的なスタートを切りました。「電気の力で守れる暮らしがある」という事実に影響を受け、「すべての家庭にポータブル電源を」というビジョンのもと、2015年に世界初のポータブル電源の量産に成功。その後、自社工場や試験施設を整備し、業界トップクラスの品質管理と新技術の導入に投資し続けています。

2020年には、世界初の安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載モデル「AC200P」を発売し、2025年には日本市場向けの「AORAシリーズ」をはじめ、次世代のクリーンエネルギー技術を開発しています。その信頼性と安全性により、BLUETTIは現在、110以上の国と地域の市場で、300万人を超えるお客様から信頼を寄せられています。

