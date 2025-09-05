MLAカレッジ、国連の持続可能な開発目標に関するByteSizeコースを開始

ロンドン, 2025年9月4日 /PRNewswire/ -- MLAカレッジは、国連の持続可能な開発目標（SDGs）の1つに特化した、各30分間の自分のペースで学習できるオンラインモジュールである17の新しいByteSizeコースの開始を発表しました。

国連の持続可能な開発のための2030アジェンダに定められたSDGsは、貧困、不平等、気候変動、環境保護などの地球規模の課題に取り組むための青写真です。しかし、国連によれば、世界は2030年までにこれらの目標のほとんどを達成する軌道に乗っておらず、教育と行動の緊急の必要性が強調されている。

UNITARの人間と社会包摂部門長のAlex Mejia氏は次のように述べた:

「私たちは、MLAカレッジと協力して国連のSDG目標を推進できることを嬉しく思います。持続可能な開発目標は、貧困を終わらせ、地球を保護し、あらゆる場所のすべての人々の生活と将来を改善するための普遍的な行動の呼びかけです。17の目標は、目標を達成するための15年計画を定めた持続可能な開発のための2030アジェンダの一環として、2015年にすべての国連加盟国によって採択された。これらの問題に対する意識を高めることは、私たちの開発計画の成功にとって極めて重要であり、皆さんのような人々がMLAカレッジのような機関と共同でプログラムに取り組んでいるからこそ、私たちは目標を達成できると信じています。あなたは私たちの惑星の未来です。教育を受け、思いやりがあり、献身的な人々がいなければ、何も変わらないでしょう。」

各 ByteSize コースは CPD 認定されており、学習者には UNITAR (国連訓練調査研究所) からの修了証書が発行されます。コースでは、飢餓ゼロや男女平等から気候変動対策や海洋資源の保全まで、選択した目標への魅力的な入門を提供します。学習者は、ビデオ、実際のケーススタディ、自己評価クイズを通じて複雑な問題を探求し、個人的、学術的、職業的な状況に応用できる実用的な洞察を得ます。

これらのコースは、持続可能性とそれが現実世界に与える影響についての理解を深めることに関心のあるすべての人向けに設計されています。ビジネス、金融からヘルスケア、エンジニアリング、教育まで、あらゆる分野の学生、教育者、専門家に最適です。特に専門家にとって、これらのコースは、持続可能性に関する知識を構築し、ESG コンプライアンスをサポートし、急速に変化する世界における意思決定を強化するための実践的な方法を提供します。

MLAカレッジの学長兼CEOであるMohammad Dastbaz教授は次のように述べています。

「これらの ByteSize モジュールは、持続可能な開発目標について学ぶための強力な方法を提供します。各コースをアクセスしやすく魅力的なものにすることで、専門的な環境、教育、地域社会の生活のいずれにおいても、幅広い受講者が情報に基づいた行動に必要な知識を得られるよう支援しています。」

ByteSize コースの開始は、MLA カレッジの持続可能性に対する幅広い取り組みに基づいています。今年初め、MLA は環境に良い変化をもたらすことに熱意を持つ学習者を支援するためにプラスチックフリー 7 月奨学金を導入しました。さらに研究を進めたい人のために、MLA では、実践における持続可能性の修士課程と持続可能な開発の修士課程などの高度なプログラムも提供しており、深い専門知識と研究主導の学習機会を提供しています。

この立ち上げは、MLA カレッジの持続可能性教育への継続的な投資の一環です。ByteSize コースを導入することで、MLA は持続可能性学習へのアクセスを拡大し、このテーマに初めて取り組む学習者から専門知識の向上を目指す専門家まで、すべての人が持続可能な開発目標の知識を利用できるようにします。

これらの取り組みにより、MLA カレッジは、学習者が学業で成功するだけでなく、より持続可能で包括的な未来への有意義な貢献を行えるように準備することで、柔軟で将来を見据えた教育のリーダーとしての地位を確立し続けています。

詳細については、https://www.mla.ac.uk/programmes/bytesize-short-courses/をご覧ください

（日本語リリース：クライアント提供）

