トゥミ グローバルブランドアンバサダーのランド・ノリスとネリー・コルダを起用した「ICONS TESTED」キャンペーンを発表

ニューヨーク, 2025年9月4日 /PRNewswire/ -- トラベル、ライフスタイルのインターナショナルリーディングブランド・トゥミは、「Icons Tested」キャンペーンを発表します。アイコニックであることの真意を探求し、グローバルブランドアンバサダーを務める、マクラーレン・フォーミュラ1チームのドライバー、ランド・ノリスと、プロゴルファー、ネリー・コルダの視点を通して語られる広告キャンペーンは、ランド・ノリスとネリー・コルダが卓越性を追求する上で重視している、規律、正確さ、たゆまぬ努力。それらは、トゥミがすべての製品設計において注いでいる厳格な姿勢と共通しています。彼らが常に最高レベルでのパフォーマンスを求められているように、トゥミを代表する製品もまた、妥協のない性能を実現するために極限までテストされ、同様の高みを目指してデザインされています。



Lando Norris pictured with the Alpha Bravo Navigation Backpack in Navy Coated Canvas.



ブランド創業50年を記念するこの広告キャンペーンでは、トゥミを象徴する2つの代表的なスタイルである、Alpha Bravo「ナビゲーション」バックパックと、Voyageur「セリーナ」バックパックに焦点を当てています。高いパフォーマンスを実現するために設計され、厳格なテストを経て丁寧に磨き上げられたそれぞれのスタイルは、機能性と現代的な洗練さを融合させ、常に進化し続ける活動的な人々のニーズに的確かつスマートに応えるよう創られています。

監督をKiku Ohe、撮影をSimon Lipmanが担当した2本の印象的なキャンペーン動画には、ランド・ノリス、ネリー・コルダの両氏が"集中・反復・準備"に取り組む姿が映し出され、彼らの日々のルーティンを支える規律の本質が、飾らない視点から描かれています。その歩みは、トゥミ製品の開発における、"デザイン・テスト・改良"などの緻密なプロセスと重なり、すべての工程が、同じく高い基準のもとで追求されています。

「アイコニックであるということは、一瞬で成し得るものではなく、挑戦を繰り返し、その過程で進化し続けることから生まれるのです。」と、トゥミのグローバルクリエイティブ・ディレクター、ヴィクター・サンズは語ります。「それは私たちにとって単なる目標ではなく、ブランドの根幹をなす基準そのものです。」すべてのトゥミ製品は、テストされ、信頼され、持ち主とともに成長していくことを前提に設計されています。それは単に性能や美しさ追求するためだけではなく、人々の現代のライフスタイルに寄り添い、どこへでも共に歩んでいくためのものなのです。

「Icons Tested」の本質は、単なる卓越したパフォーマンスを示すことではなく、成長を追い求め続ける姿勢と、その進化を支える規律にあります。それは、継続的な改良と実地でのテストを通じてデザインの限界に挑み続けるというトゥミの姿勢を反映しており、真の偉業は与えられるものではなく、自らの努力によって築かれるものだという信念を示しています。これは単なる成功の称賛ではなく、その道のりへの敬意、そしてその歩みに耐えうる製品への讃歌でもあります。

「一貫性こそがすべてです。どんな分野であっても、努力に終わりはありません。」と、ランド・ノリスは語ります。「それはサーキットでの自分のパフォーマンスにも表れていますし、愛用するトゥミ製品がつえに自分の動きにしっかりとついてきてくれることからも感じられます。」

「アイコニックであることは、完璧であることではありません。自分の信念を貫きながら、積み重ねられていく瞬間の中に意味を見出していくことです。」と、ネリー・コルダは語ります。「旅路は常に変化し続けます。だからこそ、その瞬間を共にする信頼できるパートナーの存在が本当に大切だと気づかされます。」

反復から洗練へ。「Icons Tested」は、常に挑み続け、努力を重ね、パフォーマンスの限界を更新し続ける人々に敬意を表する広告キャンペーンです。トゥミはこれからも、情熱を持って挑み続ける人々のためにデザインを追求し、あらゆる瞬間に応える製品を創造し、その内に宿るアイコンの力を引き出していきます。

各製品について

- VOYAGEUR「セリーナ」バックパック

軽量かつ撥水加工を施した「セリーナ」バックパックは、洗練されたデザインに優れた機能性を融合させ、日常のルーティンから長距離の旅までスムースに対応できるようデザインされています。

- ALPHA BRAVO「ナビゲーション」バックパック

新たにネイビーのコーテッドキャンバス素材がラインアップに加わった「ナビゲーション」バックパックは、信頼あるシルエットに優れた耐久性を装備。日常の利便性を追求し、目的を持って行動する人のためにデザインされています。

「ICONS TESTED」キャンペーンでは下記スタイルも紹介されています。

- TUMI | McLaren マクラーレンのベストセラーカラーである「スーパーノヴァシルバー」にインスパイアされた、コアカラー「スーパーグレイ」

- 19 Degree Liteブランド史上最軽量のハード・シェルラゲージコレクション

- 19 Degree Aluminumトゥミを代表するアルミニウム製ラゲージコレクション

- Just In Case™ コンパクトに折り畳んで持ち運ぶことができ、多用途に活躍するスタイル

VoyageurコレクションおよびAlpha Bravoコレクションは、現在TUMI.comおよび世界各国のトゥミストアにてご購入可能です。

@TUMITravelの公式SNSでは、キャンペーンのスペシャルコンテンツを順次公開予定です。

トゥミについて

1975年の創業以来、トゥミは、暮らしの中の移動をより快適に、楽に、そして美しくするためのビジネス＆トラベルバッグやアクセサリーを創りつづけてきました。卓越した機能性と創造の精神を融合させ、アクティブに活動する人々の旅をより快適でパワフルなものにするための生涯のパートナーとなるべく努力をしています。トゥミについて詳しくは、www.tumi.comをご覧ください。トゥミの最新情報はInstagram、TikTok、Facebook、YouTubeでも配信しています。

TUMIおよびTUMIのロゴはTumi, Inc.の登録商標です。© 2025 Tumi, Inc.

Nelly Korda pictured with the Voyageur Celina Backpack in Black/Gold.



