National Geographic SocietyとPepsiCo、再生農業に焦点を当てた新プログラム「明日への食糧（Food for Tomorrow）」を開始





ワシントン, 2025年9月5日 /PRNewswire/ -- 本日、National Geographic SocietyとPepsiCoは、再生農業に焦点を当て、科学、ストーリーテリング、教育の力を活用して世界の食料システム全体に前向きな変化をもたらすための協業を発表しました。「明日への食糧(Food for Tomorrow)」プログラムは、息をのむような映像、感動的なストーリー、応用科学に基づくプロジェクト、データ可視化マップを通じて、National Geographicエクスプローラーによるストーリー制作や、食の未来に挑む科学者の取り組みを支援します。



John Stanmeyer, National Geographic Explorer with Food for Tomorrow



世界人口は2050年までに100億人に達すると予測されており、UNESCOの報告書によれば、現在の傾向が続けば、その時点で地球の土壌の約90％が劣化している可能性があります。この増加する人口を養い、土壌劣化や生息地喪失といった環境脅威を緩和するためには、食料の生産方法に変化が必要です。再生農業（土壌の健康や天然資源を枯渇させるのではなく回復させる農業手法）は、自然に対抗するのではなく調和して働くことで、私たちが食べる食料を提供することができます。「明日への食糧（Food for Tomorrow）」は、再生農業が農家に与える好影響、食料システムの強化、地球保護への貢献について啓発すると同時に、誰もがより持続可能な食の選択を行えるよう支援します。

「私たちの未来は、今日の食料生産の方法によって形作られます。そして私たちは、このシステムが人と地球の両方を育むとき、何が可能になるのかを再考しています」と、National Geographic SocietyのCEO、Jill Tiefenthaler氏述べています。「PepsiCoとの協働により、私たちは大胆な解決策と、この重要な取り組みを牽引する農家、科学者、ストーリーテラーに投資しています。科学と希望に根ざした世界的な運動を推進し、次世代のための豊かな未来を築く一助となれることを誇りに思います。」

世界の食品産業が農家と連携して取り組むことは、科学的研究、イノベーション、画期的な技術が伝統的な農業知識とどう連携し、再生農業を拡大して地球と人々にプラスの影響をもたらすかを特定する上で不可欠です。食品飲料企業のPepsiCoは既に、2030年までに1000万エーカー（約400万ヘクタール）で再生型・回復型・保護型の農業手法の導入を拡大するという世界的な目標を設定しています。

「気候変動は世界の食糧システムに前例のない圧力をかけており、農家はその影響を日々感じています。農業に根ざした企業として、私たちはそのシステムがいかに脆弱か、同時にそれがいかに不可欠であるかを理解しています」とPepsiCo会長兼CEOのRamon Laguarta氏は述べています。「しかし、企業と農家の回復力を高める解決策は存在します。『明日への食糧（Food for Tomorrow）』は、PepsiCoの深い食糧システムに関する専門知識と、科学を推進し行動を促すNational Geographicの力を結集した取り組みです。私たちは協力し、農家を支援し、地球を守り、すべての人々のためにより強く、より回復力のある未来を築くことを目指しています。」

この課題と機会をさらに具体化するため、PepsiCoはNational Geographic CreativeWorksと協力し、再生農業を実践する農家の姿を直接捉えた3本の短編映像を制作しました。この動画が紹介する通り、これらはイノベーションとパートナーシップの物語です。

本プログラムはまず、5名のNational Geographicエクスプローラーを支援します。これらの探検家は、食料生産における持続可能で再生的な実践に焦点を当て、実在の人々、農家、コミュニティのストーリーを特集します。さらに「農業におけるレジリエンス構築（Building Resilience in Agriculture）」プロジェクトにも資金を提供する予定です。ここでは最大5件の科学助成金が授与され、現実の文脈で科学を応用し、世界中で再生農業の実践を拡大する解決策を目指す、革新的で自然環境に配慮した提案が求められます。応募締切は2025年9月30日です。

最後に、本プログラムでは再生農業が食糧と農業のレジリエンスをいかに高めるかを可視化する動的なデータ・マッピング・ツールを開発します。農家、科学者、一般市民向けのこのリソースは、2026年にNational Geographic Societyのウェブサイトで公開される予定です。

再生農業について、世界中の探検家や科学者が取り組む活動について、そしてこの秋に新たに登場するストーリーをもっと知りたい方は、こちらをご覧ください。

編集者への注記：

選ばれたNational Geographicエクスプローラーには以下の方々が含まれます。

・Pablo Albarenga

・ドキュメンタリー写真家でありビジュアル・ストーリーテラーであるAlbarenga氏は、小規模農家と先住民族コミュニティが静かに再生型農業革命を主導する5つの感動的なストーリーを記録します。マルチメディアによるアプローチを用いて、写真中心のストーリー、短編ドキュメンタリー動画シリーズ、ウェブ・ストーリーテリング・プラットフォーム、ARフォトブックを制作します。

・Caitlin Ochs

・水と農業の視点から気候変動の影響を記録するビジュアル・ストーリーテラーであるOchs氏は、写真・映像・音声の力を用いて米国とコスタリカにおける再生農業運動を記録します。全4章で構成され、農家の親密な視点を通じて革新的かつ拡張可能な進捗を紹介します。一般市民と農家のストーリーを結びつけ、政策に影響を与え、再生農業実践への世界的支援を育むことを目指します。

・Miora Rajaonary

・フォトグラフィック・アーティストであるRajaonary氏はチームと共にセネガルへ赴き、「グレート・グリーン・ウォール（Great Green Wall）」プロジェクトの力強さと課題を記録します。この生ける構造物は5,000マイル以上にわたって広がり、砂漠化対策、生計向上、気候変動への耐性強化を支えています。

・John Stanmeyer

・写真家、アーティスト、映像作家、教育者であるStanmeyer氏のプロジェクトは、特にインドにおいて、農薬や化学肥料の過剰使用により土壌が有害化した状況に焦点を当て、地球の健全な表土が砂漠化していくことの重要性を扱います。

・Brent Stirton

・人と環境の交差点をテーマに作品を発表する写真家として知られるStirton氏は、農地に自然に調和した再生農業技術を用いて気候変動への適応と緩和に取り組む農家のストーリーを可視化するとともに、収益向上とより健康的な食料生産を実現する様子を描き出します。

