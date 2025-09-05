コスタリカ貿易・投資サミット2025、同国をグローバルビジネスの地域ハブとして位置付け

・45か国からの投資家およびバイヤーが今週、同地域で最も重要なビジネスイベントに参加する。

・同サミットは、コスタリカが投資誘致と輸出促進を図るグローバル戦略において、新たな章を刻むものとなる。

サンホセ（コスタリカ）, 2025年9月4日 /PRNewswire/ -- 今週、コスタリカは「コスタリカ貿易・投資サミット2025（Costa Rica Trade & Investment Summit 2025）」を開催しており、国際貿易と投資分野における最も影響力のある関係者が一堂に会するレベルの高いイベントとなっています。コスタリカ貿易振興機構（PROCOMER）が主催する同イベントは、輸出と海外直接投資を初めて一つの場に統合する画期的な取り組みとなっています。





5日間にわたり、1,000社を超えるコスタリカ企業および多国籍企業が、45か国から集まる400名の国際的なバイヤーや投資家と会合します。マルチセクターの議題には、3,700件以上の商談、投資ラウンド、ビジネスパーク訪問、そしてネットワーキングの機会が含まれています。

「このイベントは、コスタリカが競争し、リーダーシップを発揮する準備が整っていることの証です。私たちは、連携、雇用、持続可能性を生み出す投資プロジェクトを誘致すると同時に、最も要求水準の高い市場に向けて輸出品を促進するための場を設計しました。これこそが新たな国家プロモーションのビジョンであり、野心的で戦略的、そして未来志向なのです。」と、PROCOMERのゼネラルマネージャー、Laura López氏は述べています。

また、この集まりは25年以上にわたり数千のコスタリカ輸出企業と国際的なバイヤーを結び付けてきた歴史的イベント「バイヤーズ・トレード・ミッション（Buyers Trade Mission、BTM）」の進化形でもあります。現在では、より強固で広範な形式の下、コスタリカ貿易・投資サミットが輸出促進と海外直接投資誘致を一つのプラットフォームに統合しています。

開会式には、Manuel Tovar貿易大臣、PROCOMERのゼネラルマネージャー、Laura López氏に加え、国際代表団やビジネス界の関係者が参加しました。

参加者は、ドイツ、英国、日本、インド、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、コロンビア、スペイン、フランス、そして中米といった主要市場から集まっています。さらに、学術プログラムには以下のような世界のリーダーによる講演が含まれます。

・Didi Caldwell氏（Global Location Strategies）：経済的要因とFDIの未来への影響

・Katie McGinty氏（Johnson Controls）：スマートビルディング：持続可能性による成長のビジネスケース

・Henry Loewendahl氏（Wavteq）：働き方の未来

・María Carolina Pinheiro氏（Wyndham Hotels）：観光投資分野への参画

国の潜在力：成果をもたらす戦略

2025年7月時点で、コスタリカの財輸出額は131億4,800万ドルに達し、前年同期比で17%の成長を記録しました。主な牽引役は引き続き精密機器・医療機器セクターであり、全輸出の48%を占めています。これに続くのは農業セクター（17%）と食品セクター（12%）です。

コスタリカには、医療機器、企業向けサービス、先端製造業、デジタル技術といった戦略的セクターで事業を展開する1,000社以上の多国籍企業が拠点を置いています。また、同国は高品質食品の信頼できる供給国としての地位を確立しています。パイナップルの世界最大の輸出国であり、バナナでは世界第3位、さらにキャッサバにおいては米国およびEU向けの主要輸出国となっています。

海外直接投資に関しては、同国は利益の高い再投資率と、大都市圏外におけるプロジェクトの持続的な成長で際立っています。2024年の海外直接投資総額は50億800万ドルに達し、2023年比で32%の成長を記録しました。資本の主な原産国は米国、コロンビア、スイス、メキシコ、フランスです。

「コスタリカ貿易・投資サミットは、長期的な関係を構築し、私たちの地域に新たな機会を切り開くための取り組みです。このプラットフォームは存続し、グローバル環境のニーズに合わせて進化していくために創設されたのです。」と、PROCOMERのゼネラルマネージャー、Laura López氏は締めくくりました。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2764054/PROCOMER.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com