SRC、国内証券化プログラム下で初の住宅ローン担保証券（RMBS）取引を開始、不動産金融市場の強化へ

リヤド（サウジアラビア), 2025年9月4日 /PRNewswire/ -- Saudi Real Estate Refinance Company（SRC、PIF傘下企業）は、同国初の住宅ローン担保証券（RMBS、Residential Mortgage-Backed Securities）の発行開始を発表しました。この画期的な取引は、SRCが資本市場を発展させ、住宅金融市場の流動性を高める取り組みの一環であり、サウジアラビア市場において初めて導入されるこの革新的なアセットクラスは、住宅ローンの証券化を通じて、資本市場の深化と投資手段の多様化に寄与するものです。

住宅ローン担保証券（RMBS）を生み出す証券化は、中期満期の高信用資産への魅力的な投資機会を提供します。この取引は、厳格な規制枠組みと透明性の高い監督の下で実行されており、同国の投資環境の成熟度を示すとともに、国内資本市場に対する投資家の信頼を強化し、金融セクターの長期的な安定性を支えるものです。

サウジアラビア市政・住宅大臣兼SRC取締役会議長であるMajid bin Abdullah Al-Hogail閣下は、次のように述べました。「サウジアラビア初となるRMBS取引の開始は、同国の不動産金融市場の発展に向けた戦略的な一歩であり、国内外の投資家にとっての魅力向上につながるものです。この取り組みは、住宅所有率の向上やより多くのサウジアラビアの家庭が適切な住まいを持てるようにするというサウジ・ビジョン2030の目標に沿った革新的な金融手段を提供し、持続可能な経済成長と生活の質の向上を推進するものです。」

SRCのCEOであるMajeed bin Fahd Al-Abduljabbar氏は、次のようにコメントしました。「初のRMBS取引の開始は、同国のセカンダリーモーゲージ市場の発展における大きな飛躍を示すものです。この成果は、サウジアラビア中央銀行、資本市場庁、金融セクター開発プログラム、住宅プログラム、そして公共投資基金（PIF）プログラムという戦略的パートナーとの緊密な協力によって実現したものです。」

また、同氏は次のように付け加えました。「この取引は、不動産金融市場における流動性を高め、投資家層を拡大し、金融機関が資本とリスクをより効率的に管理できるようにするものです。また、本取引は資本市場の深化とサウジアラビア経済の多様化を支援し、国内外の投資家を呼び込むための重要な第一歩となります。」

今回の開始は、セカンダリーモーゲージ市場の発展におけるSRCの重要な役割を強調するものです。また、サウジアラビアの規制環境に対する投資家の信頼を改めて示すとともに、世界の資本市場の発展に歩調を合わせた先進的な金融商品を導入する姿勢を裏付けるものです。

2017年に設立されたSRCは、サウジアラビア中央銀行（SAMA）の認可の下、同国の不動産金融市場を発展させる使命を担って事業を展開しています。同社は、サウジ・ビジョン2030の主要施策の一つである住宅プログラムの目標達成に重要な役割を果たしています。同社は金融機関に流動性を供給することでサウジアラビア国民の住宅所有率を高め、サウジアラビアの家庭が利用できる手頃な資金調達手段を実現するよう取り組んでいます。

（日本語リリース：クライアント提供）

