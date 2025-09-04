京都・南丹市の「DOD CAMP PARK KYOTO」にDOD初のフラッグシップモデルテント２種類が新導入

株式会社カトープレジャーグループ

カトープレジャーグループ（東京本社/東京都港区・代表取締役社長 兼 グループCEO/加藤宏明）のグループカンパニーである株式会社ケー・エキスプレス（大阪本社/大阪市天王寺区）は、この度、京都府南丹市「道の駅スプリングスひよし」に併設されている「DOD CAMP PARK KYOTO」に、ビーズ株式会社（本社/大阪府東大阪市・代表取締役/大上響）が展開するアウトドアブランド「DOD（ディーオーディー）」がフラッグシップモデルとして展開する2種類のテントを導入することをお知らせいたします。当施設では、最新モデルのテント「カマボーン」と「エアボーン」を2025年9月中旬の発売に先駆けて、実際に宿泊体験いただけます。

DOD CAMP PARK KYOTOは、「DOD」のギアを実際に体験できる数少ないキャンプ場です。手ぶらでキャンプが楽しめる常設テントで地元食材のBBQをしたり、天然温泉・温水プールをご利用いただくことができ、初心者でもキャンプを満喫できる多くのプランをご用意しております。この度、2025年9月中旬に「DOD」より発売される「カマボーン」と「エアボーン」の発売に先駆けて、どこよりも早く体験できるよう、最新モデルテントの導入と宿泊プランの販売を開始しております。さらに導入を記念して、9月5日（金）以降「カマボーン」と「エアボーン」にご宿泊のお客様に、「ウサハンド２」を先着50組様にプレゼントいたします。「DOD」の最新ギアを実際に試して、限定商品をもらえる貴重な宿泊体験は、公式予約サイトよりお申し込み受付しております。

【カマボーン】

ポールをスリーブに通さず設営できる吊り下げ式構造。前後のドアをキャノピーとして広げることで、大空間を生み出します。遮光ブラックコーティングや3面メッシュ構造により、涼しく快適に過ごせる仕様。

▲2025年9月中旬に「DOD」より発売される最新モデルテント「カマボーン」

【エアボーン】

エアフレームとポールのハイブリッド構造により、設営負担を軽減しながら約3mの天井高を備えた開放感ある空間。風通しのよいベンチレーションと3面メッシュ構造、遮光ブラックコーティングにより、設営のしやすさと快適性を両立しています。

■ 道の駅スプリングスひよし

▲2025年9月中旬に「DOD」より発売される最新モデルテント「エアボーン」

スプリングスひよしは、日本最大級の室内アスレチック「HIYOSHI PLAY ARENA」の他にも、道の駅やレストラン、天然温泉、温水プール、キャンプ場、BBQ場などを備えた複合施設です。「HIYOSHI PLAY ARENA」は、出入りが自由で、施設内のレストランでのお食事や、道の駅でのお買い物を楽しんだ後に再入場することが可能です。思いきり遊んだ後には、施設内の天然温泉や、温水プール、岩盤浴などで汗を流すこともでき、朝から晩まで1日中お楽しみいただけます。

関西初の新アトラクション「チューブスライダー」 2025年4月24日に新登場

日本最大級の室内エアアスレチック「HIYOSHI PLAY ARENA(ひよしプレイアリーナ)」に登場した「チューブスライダー」は、高さ約6.5ｍからドーナッツ型のチューブに乗って滑り降りるアトラクションです。約12mの滑り台を降りた先にはジャンプ台があり、エアクッションまで飛び跳ね、迫力満点のスリルをお楽しみいただけます。

■【DOD CAMP PARK KYOTO】施設概要

施設名 道の駅 スプリングスひよし

住所 629-0335 京都府南丹市日吉町中宮ノ向8番地

電話番号 0771-72-1526

URL https://www.dod-campparkkyoto.jp/

■ DOD(ディーオーディー)とは

「Stay Crazy 」をブランドコンセプトに、子供のような圧倒的な遊び心を持ち続けることで、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとする、大阪生まれの人気アウトドアブランド。

ユニークなネーミングや機能のアイテムは、キャンプ初心者からベテランキャンパーまで、多くの人にアウトドアの楽しさをお届けします。

公式HP https://www.dod.camp/