アーリー期のスタートアップを支援「OIHスタートアップアクセラレーションプログラム（OSAP）」第20期募集

公益財団法人大阪産業局は、アーリー期のスタートアップを支援するプログラムとして「OIHスタートアップアクセラレーションプログラム（OSAP）」を展開しています。

本プログラムはシード期のスタートアップを対象としたアクセラレーションプログラムとして2016年に誕生し、2022年にミドル・レイター期のスタートアップの輩出を加速させていくため、アーリー期に特化したプログラムへとリニューアルしました。これまでに延べ158社を支援し、プログラム参加企業の資金調達実績は総額378億円に達しています。

シード期を終え、製品やサービスの開発が進み、市場参入という大きな転換期を迎えるアーリー期のスタートアップを対象に、本日より第20期プログラムの参加者を募集します。本プログラム参加者は、2025年11月中旬から2026年3月上旬までの約4か月間、起業経験者等からのアドバイスや、大企業・ベンチャーキャピタル等との連携機会を通じて、事業成長の加速（アクセラレーション）をめざします。また、ディープテック分野のスタートアップについても支援体制を整えサポートします。

【プログラムで受けられる主な支援】

・ミドル期以降やExitに向けた自社課題全般の棚卸しと伴走支援（計画修正、ガバナンスや管理体制など）

・支援ニーズに応じた、スタートアップ支援の専門家等によるメンタリングを実施

・次期ラウンドや事業提携等に資する伴走支援（VC・事業会社との連携など）

※伴走支援は主にオンラインでの実施となります。支援に伴う一部イベントはオフラインで開催する場合があります。

------------------------------------------------------------【OIHスタートアップアクセラレーションプログラム（OSAP）】第20期プログラム 募集概要------------------------------------------------------------

■応募資格（下記要件の全てを満たすこと）

(1) PMF（Product Market Fit）達成またはPMFを達成する見込み（アーリー期）

(2) 次期ラウンドの調達を見越した成長を希望するスタートアップ

※大阪市外の企業も参加可能。産業分野不問。

■募集期限

2025年10月15日（水）17時00分まで

■選考結果

後日、OIHスタートアップアクセラレーションプログラム（OSAP）ホームページにてお知らせします。

■OSAP実施スケジュール（予定）

・2025年11月中旬より2026年3月上旬まで

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90165/table/167_1_ecb75f0ec856e0c9489e296d074fee61.jpg?v=202509050855 ]

■詳細及び申込

OIHスタートアップアクセラレーションプログラム（OSAP）ホームページにおいて

募集要領等を掲載し、お申し込みを受け付けます。

https://www.innovation-osaka.jp/acceleration/program.html

■主催

公益財団法人大阪産業局

■共催

大阪市

■運営

フォースタートアップス株式会社

■協力

大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム