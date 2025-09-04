楽天スーパーSALE開催！KEIYOの車載エンタメグッズやディスプレイオーディオをはじめ、ドライブを快適に楽しめる幅広いアイテムがセール対象に。お得に手に入れる大チャンス

株式会社慶洋エンジニアリング

安心・快適なカーライフをサポートする株式会社慶洋エンジニアリング（所在地：東京都港区新橋、代表者：中井 利幸）は、2025年9月4日（木）より開催される「楽天スーパーSALE」にて、人気のベストセラー製品を特別価格でご案内いたします。

スマホの外カメラでの自撮り撮影を簡単にし、構図や表情をリアルタイムで確認できる自撮りモニター「Camee（キャミー）」や、車の位置や大切な持ち物をすぐに確認できるカーアクセサリー「マモルンジャーレッド・ブルー」、車内を快適にエンタメ空間にするAPP CASTやディスプレイオーディオなど、安心・便利なアイテムを最大30％OFFでお届けします。

楽天市場でも高評価を獲得している製品を中心に、特別価格でラインナップしております。

【楽天スーパーSALE 開催期間】

2025年 9月 4日（木）20:00 ~ 9月 11日（木）1:59*

*いずれの製品も数に限りがあり、セール対象期間内であっても上限に達し次第終了となる場合がございます。予めご了承ください。

■楽天スーパーセール セール対象商品一例

AN-S151Eスマホ用自撮りモニター Camee

iPhone専用 外カメラモニター 磁石取付け magsafe対応 遠隔シャッターボタン付き 95g軽量 自撮り/集合写真/Instagram・BeReal・Tiktok撮影に最適 ミラーリング接続 EC限定ステッカー付属

参考価格(税込) \ 6,980- → 特別価格(税込) \ 4,980-

https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s151e/

AN-S129APP CAST 3

AndroidOS+Wi-Fi+HDMI入出力 これ一台でYouTubeやNetflixやネットが観られる 全部入りモデル TVキャンセラー不要 2画面表示対応 ワイヤレススマホ連携 リアモニターへ出力可能 初回10ギガ付き 有線AppleCarPlay搭載車両専用

参考価格(税込) \ 39,800- → 特別価格(税込) \ 29,800-

https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s129/

AN-N004ディスプレイオーディオ

8.1インチ IPS液晶タッチパネル ワンセグ搭載地デジ視聴 ワイヤレスCarplay/AndroidAuto ミラーリング Bluetooth音楽＆通話 音声コントロール 簡単取り付け。

参考価格(税込) \12,800 - → 特別価格(税込) \ 9,900-

https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-n004/

AN-S149APP CAST light

有線CarPlay対応車で使えるシンプル設計のマルチメディア端末で、YouTubeやNetflixなど人気動画アプリを楽しめます。

ワイヤレスCarPlay/Android Auto接続やHDMI出力、USBメモリ再生に対応し、同乗者も快適に利用可能です。

コンパクト設計で簡単接続でき、Wi-FiやBluetoothで安定した通信を実現します。

参考価格(税込) \ 22,800- → 特別価格(税込) \ 21,500-

https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s149/

AN-S158マモルンジャー レッド

シガーソケットに挿すだけで充電しながらAppleの「探す」ネットワークで車の位置を追跡できるMFi認証製品です。月額費用不要で盗難防止や駐車位置確認に役立ち、USB-A＆USB-Cの2ポート充電機能も搭載しています。

参考価格(税込) \ 4,980- → 特別価格(税込) \3,880-

https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s149/

株式会社慶洋エンジニアリングについて

【会社概要】

社名：株式会社慶洋エンジニアリング

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F

代表取締役：中井 利幸

事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売

設立： 1986年8月22日

HP：https://www.keiyoeng.co.jp/