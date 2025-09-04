生産者のお困りごとを解決する場　九州地域の農業・農業団体向け関連展示会「第11回 九州アグロ・イノベーション／九州みどりの食料システムEXPO 2025」を開催

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、2025年9月17日（水）～18日（木）の2日間、マリンメッセ福岡 B館で、農業・農業団体向け関連展示会「第11回 九州アグロ・イノベーション／九州みどりの食料システムEXPO 2025」を開催します。

九州の農業産出額は全国シェアの20％を占め、関東東山に次いで2番目に多い地域です。九州は全国の食料供給基地であり、生産者との魅力的な出会い、ビジネスチャンスがあります。

毎年、好評いただいていている本展示会は、今回で11回目を数え、生産者のお困りごとを解決する場として、多くの農業生産者、各農業団体、自治体のご関係者にお越しいただいております。九州地域の発展に寄与すべく、ビジネスチャンスや交流機会の場を提供。

会場は、「農業資材」「畜産・水産資材」「スマート農業・畜産・水産」「暑さ対策」「養殖設備・技術」「鳥獣被害対策・ジビエ利活用」「草刈り・除草」の各カテゴリーで構成。

企画展示「農業イノベーション～収益と環境を両立する最新技術～」や、「スタートアップエリア」、「農林水産省協力によるスマート農業関連情報のパネル展示」、また大好評の講演会では、福岡県鞍手町で大規模稲作経営をされる遠藤農産、20代の稲作農家・畑作経営・野菜作経営の3名が登壇するパネルディスカッションをはじめ、合計で31セッションの講演が開催。

出展者数は172社／213ブース、来場予定者数は4,000名（2025年8月27日時点、 同時開催展を含む）を見込んでいます。

見どころ

１．注目の講演会

講演会31セッションが開催されます。※同時開催展を含む

※福岡県鞍手町で大規模で稲作経営をされる遠藤農産の遠藤社長の講演や、20代の稲作農家・畑作農 家などが登壇するパネルディスカッションなど、生産者側からのメッセージが発信されます。

２．スタートアップエリア

会場内に九州大学や農研機構、福岡県農林業総合試験場などが出展。九州の会場から全国に向けて最新情報が発信されます。

＜参加企業・団体＞

・農業・食品産業技術総合研究機構 西日本農業研究センター

・九州大学農学部 農業生産システム設計学研究室

・福岡県農林業総合試験場

・五條吉野柿生産スマート化コンソーシアム

・農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター

・スマート農業イノベーション推進会議（IPCSA）

３．企画展示「農業イノベーション～収益と環境を両立する最新技術～」

＜企画参加企業＞

グリーン／アグリツリー／システム計画研究所／テムザック／DEN農／MOGITATe／minsora／

電信／プロダクトソリューションエンジニアリング／UECS研究会

４．農林水産省による「スマート農業関連情報」の最新情報がパネル展示

協力：農林水産省

５．特別企画 まるごと！農・畜・水産マルシェ

厳選された日本の農産、畜産、水産関連企業21社が出展！

日本の食文化を、国内外に向けて発信する特別な時間をぜひご体感ください。

昨年の会場の様子１.昨年の会場の様子２.

■同時開催展の見どころ（一部抜粋）

外食・宿泊・観光業界向けの専門展示会「第7回 Hospitality & Food Week in 九州・沖縄」

（公式サイト：https://tourismhotel.jma.or.jp/ksh/）

和牛ペアリングエリア

和牛・日本酒／焼酎・日本茶の3つのカテゴリーをテーマに出展製品を活用しながら、オリジナルの レシピやペアリングの提案を行います。

・和牛の生産から流通までこだわり抜いたトップブランドが一堂に集結！

・九州のバーテンダーが和牛に合うカクテルを提案

・九州の茶農家・茶師による新しい日本茶の飲み方提案

世界的に注目を集める日本茶。お茶処「九州」が誇る茶農家と茶師たちが、その可能性をさらに広げるための提案を行います。海外インバウンド客や輸出に向けた新しい日本茶の飲み方や、現代のライフスタイルに合わせた楽しみ方を実演。伝統を大切にしながらも革新的な視点で、日本茶の新たな魅力を発信します。

開催概要

- 会期：2025年9月17日（水）～18日（木）10：00～16：00- 会場：マリンメッセ福岡 B館（福岡市博多区沖浜町2-1）- 展示規模：172社/213小間（昨年125社/163小間）（同時開催展を含む）- 来場者数：4,000名（予定・同時開催展を含む）- 同時開催展：第7回 Hospitality & Food Week in 九州・沖縄- 主催：一般社団法人日本能率協会- 展示企画委員：甲斐 諭 展示企画委員長＜学校法人中村学園 顧問（中村学園大学 前学長、九州大学名誉教授）＞ほか、展示企画委員18名- 後援：日本農業法人協会／九州経済連合会／福岡県農業会議／佐賀県農業会議／大分県農業会議／JAグループ福岡／JAグループ鹿児島／JAグループ宮崎／九州経済産業局／日本貿易振興機構／九州大学大学院農学研究院／福岡県／福岡市／九州農業成長産業化連携協議会／熊本県農業会議中小企業基盤整備機構 九州本部／農協観光九州支店 そのほか関連団体へ申請中- 入場料：1,000円（税込）※招待券もしくは来場事前登録証持参者は無料。※来場事前登録は、下記の各展示会公式サイト内「事前登録URL」からご登録ください。- 公式サイト：https://agri-food.jma.or.jp/kyushu/- 事前登録URL：https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-midori-exhibition-2025/visitor/fill

