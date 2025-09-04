デジタルウォレットが「北海道新聞」にて取り上げられました
株式会社デジタルプラス
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/235_1_23ea8288d40dbae54ab0fa24e93e5ce8.jpg?v=202509050855 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/235_2_2b550161f35ea6347b78c78d6c31276f.jpg?v=202509050855 ]
株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）の子会社である、株式会社デジタルフィンテック（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：北海道札幌市）が運営する「デジタルウォレット」が、「北海道新聞」にて紹介されました。
記事はこちら：https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1206827
■デジタルフィンテック運営サービスについて
・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/
・デジタルウォレットサービスページ：https://digital-wallet.jp/plus/business-payout/lp01
・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/
■株式会社デジタルプラス 会社概要
■株式会社デジタルフィンテック 会社概要
