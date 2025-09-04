「第16回　ヘルスケア・医療機器 開発展［大阪］」出展およびセミナー開催のご案内

一般財団法人日本品質保証機構

一般財団法人日本品質保証機構（本部：東京都千代田区、理事長：石井 裕晶）は、2025年10月1日（水）～3日（金）、インテックス大阪にて開催されます「第16回 ヘルスケア・医療機器 開発展［大阪］」に出展するとともに、同展示会にてセミナーを開催いたします。

会期中は、医療機器の各種試験など当機構のサービスをご紹介するほか、ブースセミナーや個別相談を実施いたします。最新情報を得る絶好の機会ですので、ぜひ出展ブースにお越しください。

▼開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3627/table/401_1_b0f6fd2349aae45ec63ee17038fce8a4.jpg?v=202509050855 ]

▼「JQA技術セミナー」概要

■開催場所：技術セミナー会場 ■参加費：無料 ■お申し込み：不要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3627/table/401_2_62b333ea6e7bcf3d9953bbb2747c1880.jpg?v=202509050855 ]

▼「JQAブースセミナー」概要（予定）＜各回15分＞

■開催場所：当機構ブース（小間番号35-24） ■参加費：無料 ■お申し込み：不要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/3627/table/401_3_53c693cb4898cbe6ad6cf138a9e0208f.jpg?v=202509050855 ]

本年度は、「第6回 計測・検査・センサ展［大阪］(https://www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp/about/mts.html)」にも出展いたします。

■入場料：無料 ■お申し込み：不要（※）

※「第16回 ヘルスケア・医療機器 開発展」で事前来場登録をした場合

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/3627/table/401_4_e9d23850da5718a481f5c80d84723428.jpg?v=202509050855 ]

【一般財団法人日本品質保証機構（JQA）(https://www.jqa.jp)】

1957年の設立から一貫して日本のものづくりとサービス産業の発展を支援する公正・中立な第三者適合性評価機関。現在、ISO 9001や ISO 14001をはじめとするマネジメントシステム規格の総審査件数において国内最多（※）の実績を誇る認証機関であり、また、国家計量標準を産業界へ供給する機関として、計測器の校正を国内最大級の分野で提供する校正機関である。さらに、国内外の法規制や認証制度の指定機関として、電気製品・医療機器・車載機器に関する電気安全の認証・試験、JISマーク認証を実施するほか、建設材料の試験・検査、カーボンニュートラル等の目標達成を目指す企業活動の審査・評価など、多彩なサービスを提供している。

※JQA調べ／2025年3月末時点。