ガスヴァンサント監督「Dead Man’s Wire」記者会見の様子【第82回ベネチア国際映画祭】
ガスヴァンサント監督「Dead Man’s Wire」（コンペ外） 記者会見の様子を弊社CEOがお届けします。
監督：主な出演者：ビル・スカルスガルド、デイカー・モンゴメリー、コルマンドミンゴ、アル・パチーノ
アルパチーノがいないので残念でした。
ストーリー
1977年2月8日、アンソニー・G・“トニー”・キリティス（Tony Kiritsis、44歳）は、住宅ローン会社「メリーランド・モーゲージ」の社長リチャード・O・ホールを人質に取り、自らの散弾銃とホールの頭部に「デッドマン・ワイヤー（一触即発式の銃）」を仕掛けたという衝撃の事件を描いた、実際の犯罪を元に作られた映画作品。トニーは身代金500万ドル要求に加え、「訴追なし」と「自身が受けた不当な扱いに対する謝罪」を要求する。
ガス・ヴァン・サント監督
ガス・ヴァン・サント（Gus Van Sant, 1952年7月24日 ）は、アメリカ合衆国の映画監督であり、写真家、音楽家、作家。ケンタッキー州ルイビル出身。現在はオレゴン州シーサイドに住む。日本外国人特派員協会準会員 （社）モナコウィークインターナショナル代表理事 CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
