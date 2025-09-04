Link to your senses ～つながりが、ここにある～ さまざまな人々がLinkする場所を発信する“新業態”「Link cafe TOKYO」を9月12日（金）にオープン

タリーズコーヒージャパン株式会社画像はイメージです

タリーズコーヒージャパン株式会社（本社:東京都新宿区、代表取締役社長:内山修二）は、新たなスペシャルティカフェとして、「Link cafe TOKYO」を9月12日（金）にオープンします。

当店は、高輪ゲートウェイ駅に開業するニュウマン高輪のSouth5階「こもれびら」ゾーンに位置します。店名には“つながり・絆”を意味する“Link”を用いており、さまざまなシーンでさまざまな人々がつながる、Linkする場所としてくつろぎのひとときをご提供します。ロゴはカップから立ち上がる湯気が人・都市と線で“つながる”デザインを施し、東京・高輪から日本のカフェを発信してまいります。

【Brand Concept】 Link to your senses ～つながりが、ここにある～

『Link』“カフェ体験を通じて親と子、人と人、過去と未来、感性と理性、リアルとテクノロジーをつなげる”

『未来』“カフェという枠を超えた、体験・学び・感動が交差する100年先の予感がする場所”

『一期一会』“その場にいるからこそ出会える、唯一無二の“リアルな瞬間”を大切に。ここで出会う、ユニークかつスペシャルなコーヒー＆ティーの体験と発信”

開放感のあるスタイリッシュな店内は、バリスタがドリンクをお作りする様子や、コーヒーの豊かな香りをお楽しみいただけるように設計されています。メニューは、厳選したコーヒー豆を使用し、一杯一杯抽出するシングルオリジンコーヒーをはじめ、特色あるティー各種、高品質な抹茶をご注文いただいてから点てて提供する抹茶ドリンクなど、本格的な味わいをくつろぎの空間とともにお届けします。さらに、京都に店舗を構える洋菓子店「パティスリーエス」のスコーンをリコッタとカシスジャムを添えたスコーンプレートでご用意し、お好みのドリンクと合わせてお楽しみいただけます。

DXやAIが益々進化しライフスタイルが変化していく中で、タリーズコーヒーが創業以来大切にしていること、それはお客様一人一人にかけがえのない1日をリアルな感動体験を通じてお届けするスピリッツ。「Link cafe TOKYO」では、メニューや味わいはもちろん、空間や提供演出でも新たな魅力を伝え、新たな感動体験をお届けしてまいります。

＜ロゴデザイン＞

＜コーヒーメニュー＞＜ティーメニュー＞＜スコーンプレート＞

＜「Link cafe TOKYO」（by TULLY'S COFFEE）イメージ＞

【店舗情報】

■店舗名 「Link cafe TOKYO」

■所在地 東京都港区高輪2丁目21-2

■電話番号 03-6432-5310

■営業時間 11:00～20：00（全日）

■席数 53席（全席禁煙）

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/linkcafetokyo/

