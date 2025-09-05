キャスリンビグロー監督『A House of Dynamite』記者会見の様子
『A House of Dynamite』記者会見
キャスリンビグロー監督による政治スリラーで、2025年9月2日より第82回ヴェネツィア国際映画祭（メインコンペティション部門）にてワールドプレミアされます。記者会見の様子を弊社CEOがお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328968&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328968&id=bodyimage2】
物語は、米国に向けたミサイル攻撃の可能性が浮上した際、ホワイトハウスがどのように対応するかを描いた緊張感あふれる展開です。
また、ゴールデンライオンへのノミネート作品として、選出されています。
監督ビグローは、『ハート・ロッカー』や『ゼロ・ダーク・サーティ』などの代表作で知られ、本作は2017年の『デトロイト』以来の劇場映画となる
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328968&id=bodyimage3】
受賞歴： アカデミー監督賞、 アカデミー作品賞、 英国アカデミー賞 作品賞、 クリティクス・チョイス・ムービー・アワード 監督賞
主な作品
『ブルースチール』
『ハートブルー』
『ハートロッカー』
『ゼロダークサーティ』
『デトロイト』
主な作品
『ブルースチール』
『ハートブルー』
『ハート・ロッカー』
『ゼロ・ダーク・サーティ』
『デトロイト』
受賞
アカデミー賞
作品賞
2009年『ハート・ロッカー』
監督賞
2009年『ハート・ロッカー』
ヴェネツィア国際映画祭
青年映画賞
2008年『ハート・ロッカー』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328968&id=bodyimage4】
キャスリン・ビグロー
キャサリンにもサイン頂き嬉しい！
キャスリンアンビグロー（KathrynAnnBigelow, 1951年11月27日 - ）は、アメリカ合衆国の映画監督。SF・アクション・ホラーなど幅広いジャンルの作品を撮っている。史上初の女性によるアカデミー監督賞受賞者
日本外国人特派員協会準会員 （社）モナコウィークインターナショナル代表理事 CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328968&id=bodyimage5】
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
