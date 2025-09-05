親子愛を描く″お父さんのような弱い立場の人を守る″映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を分析！
大東賢監督・主演の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。
この話題は、映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を劇場でご覧になったお客様から広がっていると思います。
特に、映画のクライマックス、ライトニング将軍の回想シーンでは親子愛が描かれ、社会問題が家庭に影響を及ぼす事を伝えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328961&id=bodyimage1】
≪ライトニング将軍の少年時代からの言葉や思い≫
1.お父さんのような弱い立場の人を守る
2.お父さんのような弱い立場の人を守れるなら愚かな人間を捨ててもいい
3.誰もが不幸にならない平和に暮らせる新世界を創る
等の親子愛が映画に描かれています。
超人ゴット・ハイ 写真1
ライトニング将軍の変身後の姿。 パワード剣による変身で超人ゴット・ハイに変身する。
どうして人間の彼がこのような醜い姿になったのか、悲しい過去の回想が映画で描かれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328961&id=bodyimage2】
【大東賢監督コメント】
善悪の価値観は各々にあり、善は人間の本来の心、悪は人間の愚かな心にあるのではないでしようか。
企業でのパワハラや差別、不適切な行動が職場だけでなく、職員の家庭や家族、子供にも影響を及ぼす事を会社の運営者や管理者は理解し、責任を持って職場での行動を取らなければはらないと思います。
この映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を少しでも多くの方にご覧頂き、自分自身を映画のキャラクターに置き換えて、映画を理解して頂き、将来の子供の為、また、社会貢献の為に役立てばと思っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328961&id=bodyimage3】
映画では職場での社会問題が大宇宙迄リンクし、愚かな人間の心を利用する宇宙人（ネクオチア星人）が2050年に地球を観察しにやってくる内容です。その愚かさを改善するには人間一人一人が本来の人間の心を忘れてはいけないのではないでしょうか。
≪映画に登場する暗黒宇宙大帝と謎の正義のヒーローの言葉≫
暗黒宇宙大帝（声 堀田眞三）
愚かな地球人共よ、同じ種族同士で憎しみあい、殺しあい、最後の一人になるまで戦い続けるがいい…。
謎の正義のヒーロー（声 藤岡弘、）
ヒーローは人間の心を忘れてはいけない…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328961&id=bodyimage4】
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
予告編は10万回転を突破！
https://youtu.be/u3fin8KAAeY?si=Ux_MXF_98MN_68Lt
テレビ局取材！ 藤岡弘、さんからの熱い手紙も！
https://youtu.be/FP5oWxLdH8Q?si=6x-uXxqJVpAvivZg
《見どころ》
アームレスリングの元日本王者でアクション俳優や監督として活動する大東賢が監督と主演を兼任したアクション。総人口が100億を超えた2050年の日本で、ゴッハイ（誤配）を名乗る武装勢力からの攻撃にアルバイト配送員が立ち向かう。徳丸新作や富樫宜弘などが共演し、俳優の堀田眞三と藤岡弘、が声優として出演する。
《あらすじ》
総人口が100億を超えた2050年の日本。人類は食料や資源の供給・維持のため月面に進出していた。宇宙事業が順調に進む中、ゴッハイ（誤配）を名乗る武装勢力が攻撃を開始する。大東寺トランスポートで働くアルバイト配送員の美剣疾風は、社長の命令により安価なパワードスーツでゴッハイや宇宙人との戦いに挑む。
【今後の展開】
１０月５日（日）１７時５０分～１９時３５分
ART SPACE 斬 （斬 コネクション） 「大阪」
上映と舞台挨拶
１０月１１日（土）１２日 （日）
丹波国際映画祭 「兵庫」
上映と舞台挨拶
＊詳細は後日
１０月１８日（土）１０時～１２時
横須賀ＨＵＭＡＸシネマズ 「神奈川」
上映と舞台挨拶
＊詳細は後日
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328961&id=bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
この話題は、映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を劇場でご覧になったお客様から広がっていると思います。
特に、映画のクライマックス、ライトニング将軍の回想シーンでは親子愛が描かれ、社会問題が家庭に影響を及ぼす事を伝えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328961&id=bodyimage1】
≪ライトニング将軍の少年時代からの言葉や思い≫
1.お父さんのような弱い立場の人を守る
2.お父さんのような弱い立場の人を守れるなら愚かな人間を捨ててもいい
3.誰もが不幸にならない平和に暮らせる新世界を創る
等の親子愛が映画に描かれています。
超人ゴット・ハイ 写真1
ライトニング将軍の変身後の姿。 パワード剣による変身で超人ゴット・ハイに変身する。
どうして人間の彼がこのような醜い姿になったのか、悲しい過去の回想が映画で描かれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328961&id=bodyimage2】
【大東賢監督コメント】
善悪の価値観は各々にあり、善は人間の本来の心、悪は人間の愚かな心にあるのではないでしようか。
企業でのパワハラや差別、不適切な行動が職場だけでなく、職員の家庭や家族、子供にも影響を及ぼす事を会社の運営者や管理者は理解し、責任を持って職場での行動を取らなければはらないと思います。
この映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を少しでも多くの方にご覧頂き、自分自身を映画のキャラクターに置き換えて、映画を理解して頂き、将来の子供の為、また、社会貢献の為に役立てばと思っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328961&id=bodyimage3】
映画では職場での社会問題が大宇宙迄リンクし、愚かな人間の心を利用する宇宙人（ネクオチア星人）が2050年に地球を観察しにやってくる内容です。その愚かさを改善するには人間一人一人が本来の人間の心を忘れてはいけないのではないでしょうか。
≪映画に登場する暗黒宇宙大帝と謎の正義のヒーローの言葉≫
暗黒宇宙大帝（声 堀田眞三）
愚かな地球人共よ、同じ種族同士で憎しみあい、殺しあい、最後の一人になるまで戦い続けるがいい…。
謎の正義のヒーロー（声 藤岡弘、）
ヒーローは人間の心を忘れてはいけない…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328961&id=bodyimage4】
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
予告編は10万回転を突破！
https://youtu.be/u3fin8KAAeY?si=Ux_MXF_98MN_68Lt
テレビ局取材！ 藤岡弘、さんからの熱い手紙も！
https://youtu.be/FP5oWxLdH8Q?si=6x-uXxqJVpAvivZg
《見どころ》
アームレスリングの元日本王者でアクション俳優や監督として活動する大東賢が監督と主演を兼任したアクション。総人口が100億を超えた2050年の日本で、ゴッハイ（誤配）を名乗る武装勢力からの攻撃にアルバイト配送員が立ち向かう。徳丸新作や富樫宜弘などが共演し、俳優の堀田眞三と藤岡弘、が声優として出演する。
《あらすじ》
総人口が100億を超えた2050年の日本。人類は食料や資源の供給・維持のため月面に進出していた。宇宙事業が順調に進む中、ゴッハイ（誤配）を名乗る武装勢力が攻撃を開始する。大東寺トランスポートで働くアルバイト配送員の美剣疾風は、社長の命令により安価なパワードスーツでゴッハイや宇宙人との戦いに挑む。
【今後の展開】
１０月５日（日）１７時５０分～１９時３５分
ART SPACE 斬 （斬 コネクション） 「大阪」
上映と舞台挨拶
１０月１１日（土）１２日 （日）
丹波国際映画祭 「兵庫」
上映と舞台挨拶
＊詳細は後日
１０月１８日（土）１０時～１２時
横須賀ＨＵＭＡＸシネマズ 「神奈川」
上映と舞台挨拶
＊詳細は後日
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328961&id=bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ