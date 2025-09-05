「万博双城・桜と白玉蘭の対画」 青少年国際芸術展が成功裏に開催 芸術を橋に、万博双城の友好な新たな風景を描く
9月6日、「万博双城・桜と白玉蘭の対画」青少年国際芸術展が中華芸術宮で正式に開幕した。このイベントは上海小螢星集団が企画・主催し、万博の重要な人文交流プロジェクトとして、芸術を媒介に日中文明の相互理解を深め、両国の青少年が互いの文化に対する独自の理解と深い友情を示すことを目的としている。今回の展覧会は国内巡回展の第一弾として、中日両国の青少年による155点の作品が中華芸術宮で一定期間展示される。両国の青少年たちは絵筆を言葉とし、童心と想像力に満ちた芸術作品を通じて、自然、都市、未来、伝統文化への思索を表現した。作品には中国文化の奥深い魅力と日本文化の繊細な美学が融合し、「各々の美を愛し、美が共鳴し合う」という文明交流の理念が生き生きと体現されている。 このイベントは単なる芸術展示にとどまらず、深い文化的対話と感情の結びつきを築く機会でもある。子どもたちは色彩と線を通じて言語の壁を越え、純真で普遍的な感情を伝え、「芸術に国境はない」という深い意味を十分に示した。多くの作品は平和、環境保護、友愛という共通の願いを表現し、新時代の青少年が文化的差異を越えて心の通い合いを追求する不断の努力を反映している。 今回の展示を通じて、観客は子どもの独特な視点から両国文化の融合の活力と温かさを感じ、民間友好交流をさらに推進することができる。この展覧会は、万博の人文交流の次元を広げただけでなく、「文明交流と相互理解の深化」という重要な理念をさらに実践し、文化の共感と芸術の共創が国際友好関係の推進に果たす独特な力を示した。 特筆すべきは、今回の展覧会の重要な一部として、臨港新区の40点の作品も展示されていることだ。子どもたちは「若い都市 若者の都市」をテーマに、臨港新区のランドマークと未来の科学技術シーンが交差する姿を描き、青少年の目を通したこの若い都市の無限の可能性を表現した。 なお、今回の展覧会の成功は、「万博双城」が持続可能かつ拡張可能な文化交流IPとして正式にスタートしたことを象徴している。今後、小螢星集団は、このブランドシリーズ活動をさらに多くの万博パートナー都市に広げ、芸術交流の範囲も絵画からダンス、声楽、演劇などより幅広い人文分野へと拡大し、多様で立体的な、活力に満ちた国際青少年文化交流プラットフォームを構築する予定だ。これにより、友情と革新の種がより多くの都市と分野で花開き、実を結ぶことを目指している。
配信元企業：上海小荧星集团有限公司
