インバーテッドパウチ市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート：素材別；容量別；エンドユーザー別-2032年までの世界機会分析と業界予測
世界のインバーテッドパウチ市場は、2023年から2032年ま12,318千米ドルから23,915千米ドルまでの収益増加が見込まれ、2024年から2032年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 4.1％で成長すると予測されています。
インバーテッドパウチは、快適で柔軟性のあるフレキシブルな製品パッケージングソリューションです。ソース、調味料、パーソナルケア製品などの包装に利用されています。
包装業界における利便性の優位性と消費者行動の変化
近年、使い勝手のよい製品が消費者から強く支持されており、その中でインバーテッドパウチは特に注目されています。逆さまに設計されていることで、製品が自然と吐出されやすく、スプーンや手を使わずに清潔かつ簡単に中身を取り出せる点が、特に家庭用ソース、シャンプー、ローションなどの製品で評価されています。さらに、廃棄ロスを減らすことができるという環境面での利点も、サステナビリティ意識の高い消費者からの支持を集める重要な要素です。これらのトレンドは、日本市場においても特に強く反映されており、国内ブランドもインバーテッドパウチの導入を急速に進めています。
食品・飲料業界における需要の高まり
食品業界では、インバーテッドパウチが従来の瓶やチューブ容器の代替として急速に導入されており、特にケチャップ、マヨネーズ、蜂蜜、シロップなどの粘性の高い食品に適しています。この包装形態は、保存期間の延長や酸素の遮断性に優れており、フードセーフティの観点からも高評価を得ています。また、冷蔵庫での保管効率や店頭での陳列の自由度の向上も、流通業界にとって大きなメリットとなっています。日本の食品メーカーも、利便性を重視する消費者ニーズを捉え、インバーテッドパウチ製品のラインナップを拡充しています。
主要な企業:
● Pouches Inc
● Cheer Pack
● Goglio S.p.A
● Mondi plc
● Constantia
● Semco S.A.M.
● ProAmpac
● Sealed Air Corporation
● VOLPAK Industries
● Amcor Plc
● Mattpack Inc
● Glenroy Inc.
● APTAR
● Viking Masek
● Universal Plastics Bag Manufacturing Co.
● Coveris
● Polymer Packaging Inc.
医薬品・パーソナルケア業界への応用拡大
医薬品業界でも、局所用クリーム、液体サプリメント、除菌ジェルなどにおいて、インバーテッドパウチの導入が進んでいます。軽量で持ち運びやすい点や、衛生的に使用できる点が評価され、高齢者や介護現場における使用にも適しています。パーソナルケア市場では、ジェル状洗顔料やヘアケア製品などでの採用が進んでおり、高級感のあるデザイン性と機能性の両立が、ブランド価値の向上にもつながっています。特に日本の消費者は、清潔感や機能性に対する要求が高く、企業はその期待に応える形で革新的なパッケージングを導入しています。
環境対応型素材とリサイクル設計への移行
インバーテッドパウチ市場において、環境への配慮は今後の競争優位性を左右する重要なテーマとなっています。特に日本を含むアジア太平洋地域では、容器包装リサイクル法やプラスチックごみ削減に関する規制強化が進んでおり、モノマテリアル構造（単一素材）やバイオプラスチック素材への移行が加速しています。また、メーカーはリサイクル効率を高めるための設計最適化や印刷インキの改善、再封可能なキャップ付きの開封構造など、機能性と環境性能を両立させた製品開発に注力しています。
