【FRUITS ZIPPER × 三井ショッピングパーク ららぽーと・ラゾーナ川崎プラザ】ROAD to DOME with LaLaport & LAZONA

三井不動産商業マネジメント株式会社(所在：東京都中央区 代表取締役社長 大林修)が運営する三井ショッピングパーク ららぽーと全国20施設とラゾーナ川崎プラザでは、2025年9月19日(金)～10月13日(月・祝)の期間、アソビシステム株式会社所属アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」とのコラボ施策「ROAD to DOME with LaLaport & LAZONA」を開催いたします。

本イベントでは、 2026年2月にグループ初の東京ドーム公演を控えた「FRUITS ZIPPER」とコラボし、ららぽーと・ラゾーナ館内で、彼女達のこれまでの軌跡を追う様々な施策を実施いたします。

詳細については、特設サイトをご覧ください。

特設サイト： https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/fruitszipper2025/

※9/18(木)詳細更新予定

本施策の詳細は9/18(木)10:00 特設サイトにて公開いたします。

“ふるっぱーみくじ”で推しのステッカーを手に入れよう！

期間中当日、対象店舗で2,000円(税込・合算不可)お買上げごとに、「おみくじ」に1回チャレンジ！

おみくじで出たメンバーカラーの「オリジナルチケット風ステッカー」を1枚プレゼント。

※お一人様最大10枚までとなります。 ※なくなり次第終了となります。

■引換場所：各施設内＆mallデスク

“ふるっぱー神社“で東京ドーム公演成功祈願(ハート)

期間中当日、対象店舗で2,000円(税込・合算不可)以上お買上げいただいた方に、「絵馬風カード」を１枚お渡し。グループのみんなへ、ドーム公演へ向けた応援メッセージを書いて、”ふるっぱー神社”に飾ろう！

※「絵馬風カード」はなくなり次第終了となります。

※お1人様1回限り

■引換場所：各施設内＆mallデスク

メンバー直筆の”絵馬”が当たる？SNSフォロー&コメントキャンペーン！

ららぽーと公式X（@lalafanlalaport）にて、フォロー＆コメントで参加できるSNSキャンペーンを開催！

メンバー直筆メッセージ入り「絵馬風カード」と「オリジナルチケット風ステッカー（7種）」を抽選で7名様にプレゼント！

【応募方法】１. @lalafanlalaport をフォロー

２. 本SNSキャンペーンの投稿に「直筆メッセージを希望するメンバー」の名前をコメント

期間中、ららぽーと・ラゾーナ館内で『FRUITS ZIPPER』の楽曲や

メンバーのスペシャルコメントも放映予定！

NEW KAWAII等身大アクスタ展示

メンバーの等身大アクリルスタンドが館内に登場！グループの成長と軌跡をバックに、写真を撮ろう！

思い出と軌跡が盛りだくさん(ハート)メモリアルワードローブ展

デビュー当時から現在まで、メンバーが実際に着用したライブ衣装を特別展示。

※展示されている等身大アクスタと同じ衣装を間近でご覧いただけます！

一部対象施設にて、FRUITS ZIPPERのメンバーが館内を彩る、

「ふるっぱーデコレーション(館内装飾)」も実施！

「NEW KAWAII等身大アクスタ展示」、

「思い出と軌跡が盛りだくさん(ハート)メモリアルワードローブ展」、「ふるっぱーデコレーション」の対象施設、他詳細は9/18(木)10:00 特設サイトをチェック!

(C)ASOBISYSTEM CO.,LTD. ※掲載内容は予告なく変更される可能性がございます。※画像はすべてイメージです。