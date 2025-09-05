こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
ちょうどいい！とやまのまち暮らし移住交流会を開催します
令和７年９月２８日（日）に東京交通会館にて「ちょうどいい！とやまのまち暮らし移住交流会」を開催します。富山市は北陸新幹線で東京まで片道約２時間と、首都圏とのアクセスが良く、仕事、住まい、子育て、公共交通などの日常に必要な機能と、「空間的・時間的」豊かさを兼ね備えた「ちょうどいい」地方都市です。そんな富山市の「ちょうどいい」をたっぷりお伝えします。
開催日 令和７年９月２８日（日）
開催場所 東京交通会館８階セミナールームＢ（東京都千代田区有楽町2丁目10-1）
▼Ｕターンセミナー
時間 11：30～13：30
対象 主に富山県内出身者でＵターンに関心がある方、富山市にゆかりのある方（関係人口）
内容 “わたし×富山”の今とこれからを考えるワークショップ ほか
▼移住セミナー
時間 15：00～17：30
対象 主に富山県外出身者で富山市への移住や暮らしに関心がある方、地方移住を検討中の方
内容 移住シュミレーション体験 ほか
・申込フォーム
https://forms.gle/NQBhiqDqEagcQHvz6
・富山市移住専用ポータルサイト
https://iju-teiju.city.toyama.lg.jp/event/event_2.html