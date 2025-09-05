令和７年９月２８日（日）に東京交通会館にて「ちょうどいい！とやまのまち暮らし移住交流会」を開催します。富山市は北陸新幹線で東京まで片道約２時間と、首都圏とのアクセスが良く、仕事、住まい、子育て、公共交通などの日常に必要な機能と、「空間的・時間的」豊かさを兼ね備えた「ちょうどいい」地方都市です。そんな富山市の「ちょうどいい」をたっぷりお伝えします。

開催日 令和７年９月２８日（日）

開催場所 東京交通会館８階セミナールームＢ（東京都千代田区有楽町2丁目10-1）

▼Ｕターンセミナー

時間 11：30～13：30

対象 主に富山県内出身者でＵターンに関心がある方、富山市にゆかりのある方（関係人口）

内容 “わたし×富山”の今とこれからを考えるワークショップ ほか

▼移住セミナー

時間 15：00～17：30

対象 主に富山県外出身者で富山市への移住や暮らしに関心がある方、地方移住を検討中の方

内容 移住シュミレーション体験 ほか

・申込フォーム

https://forms.gle/NQBhiqDqEagcQHvz6

・富山市移住専用ポータルサイト

https://iju-teiju.city.toyama.lg.jp/event/event_2.html















