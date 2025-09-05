ONE株式会社、クローズドASP「ONE ASP」をリリース

ONE株式会社（本社：東京都、代表：和智雄司）は、審査制・招待制で運用するクローズド型アフィリエイト・プラットフォーム「ONE ASP（ https://1asp.jp/ ）」をリリースしました。

ONE ASPは、広告主・メディア双方の厳格な審査とブランドセーフティ設計を軸に、成果品質と継続率の最大化を目指します。

■ONE ASPの主な特長

・厳格な審査とガイドライン運用によるブランドセーフティ

・不正検知、否認理由の可視化など品質担保の仕組み

・CPA/CPSに加え継続率等に連動した柔軟な報酬設計

■ ONE ASP 提供の背景

アフィリエイト市場では「オープンASP」と「クローズドASP」が並存しており、クローズドASPは審査制・招待制によって参加者を絞り込み、案件品質やコンプライアンス、メディアの専門性を重視する運用が一般的です。

広告主にとってはブランド毀損リスクの低減、メディアにとっては案件単価やサポートの質の高さが期待されます。







■ ONE株式会社について

ONE株式会社｜1inc.( https://1inc.co.jp/ )は、「金融×ITでお金がめぐる社会に貢献する」を理念に掲げる金融×ITカンパニーです。

金融WEBメディアの運営（ https://1inc.co.jp/category/money/ ）や金融関連のシステム開発を通じて、フィナンシャル領域のDXに貢献します。

またベンチャー投資事業も手掛けており、成長志向の企業に資金を投入することでスタートアップエコシステムへの活性化を目指しております。

目まぐるしく変わり続ける社会。その激動の変化を捉え、適切なアプローチを模索し続けるのが私たちの仕事だと考えています。

ONE株式会社の理念：https://1inc.co.jp/about/







■ サービス概要

名称：ONE ASP（ https://1asp.jp/ ）

提供開始：2025年9月2日

形態：クローズド（審査制・招待制）アフィリエイト・プラットフォーム

対象：広告主（金融・IT・SaaS等）、当社認定メディア

■ 代表コメント

ONE ASPは「量より質」の運用にこだわり、ブランド価値を守りながら継続的な成果創出を支援します。

■会社概要

社名：ONE株式会社（1inc.）

会社HP：https://1inc.co.jp/

会社概要；https://1inc.co.jp/company/

代表取締役：和智 雄司

所在地：東京都渋谷区

事業内容：金融WEBメディア運営（ https://1inc.co.jp/category/money/ ）、金融システム開発・運用事業、ベンチャー投資業、補助金申請代行業者紹介事業( https://1inc.co.jp/category/subsidy/ ) ほか

【お問い合わせ先】

お問い合わせ：当社Webサイトのフォームより

https://1inc.co.jp/company/

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。予告なく変更となる場合があります。