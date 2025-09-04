新料金プラン開始　ドローンeラーニング【スカイピークLX】が価格改定25年9月1日より月額11,000円から導入可能に

株式会社スカイピーク

産業ドローン分野における人材育成と新規事業を手がける株式会社スカイピーク（本社 : 東京都渋谷区、代表取締役 : 高野耀、以下「スカイピーク」）は、2025年9月1日より、登録講習機関向け eラーニングシステム【スカイピークLX powered by Gakken】（以下スカイピークLX）を月額11,000円（税込）から導入可能な新料金プランに改定しました。低価格ながら本システムのみで、導入スクールは国家資格コースに加えて、実務目線で学べる産業基礎コースも合わせて提供可能となり、サービスの拡充に加えて、スカイピークへの一本化による講習教材の取り扱い効率化にも貢献します。ぜひこの機会に導入をご検討ください。

■変更概要と背景

株式会社スカイピークは、産業ドローンの人材育成を目的としたオリジナルeラーニングシステム【スカイピークLX】の価格を、2025年9月1日より月額11,000円（税込）から導入可能な新料金プランに改定します。これまで各ドローンスクールから、国家資格に加えての実務的な教育ニーズへのコンテンツ希望や、受講生対応業務の工数削減に向けたご相談、複数団体や企業との契約一本化による効率化など、多くのご依頼をいただきました。

今回の改定により、ドローンスクールの規模を問わず導入しやすい金額設定ながらも、一等/二等の国家資格コース、学科模擬試験、一等計算問題対策、資格取得の一連の流れを説明する映像コンテンツに加えて、実務的な教育を可能とする「産業基礎コース」を通常サービスで含む、幅広いニーズに対応するコンテンツをワンストップで提供できる環境を整備します。

私たちは、スカイピークLXを通じて、全国にあるドローンスクールの運営効率化と講習サービスの更なる提供機会の創出への貢献を通じて、本業界における質の高い人材育成の加速を目指します。

＜スカイピークLXとは＞

産業ドローンの人材育成と新規事業を手がける株式会社スカイピーク（本社 : 東京都渋谷区、代表取締役 : 高野耀、以下「スカイピーク」）は、国家資格講習の100%デジタル化を目指す株式会社Gakken LX（本社 : 東京都品川区、代表取締役：岩藤 匡史、以下「Gakken LX」）と協業しサービスを開始。ドローン専門人材育成とスクール運営における知見を有するスカイピークと、教育大手の学研グループ会社であるGakken LXが有するeラーニング化や受講データ管理業務のDX化のノウハウにより、登録講習機関の業務効率化を推進します。

＜会社概要＞

社名：株式会社スカイピーク

設立：2017年5月19日

代表取締役：高野 耀

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア41F

事業内容：産業用ドローンの教育・人材育成事業／導入支援・運用代行事業／コンサルティング事業

WEBサイト：https://japandronelicense.com/

会社紹介動画：https://youtu.be/xRxoyGsqv8Q