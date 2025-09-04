近藤拓人先生 × JUNO PILATES 大阪セミナー 〈2025/9/12〉

株式会社JUNO近藤拓人先生によるワークショップ「呼吸×ピラティス」

近藤拓人先生

AZCARE株式会社代表取締役

アスレティックトレーナー（BOC-ATC）

nexport株式会社代表取締役

近藤拓人先生によるワークショップ

ピラティスの世界では、「呼吸」が単なる酸素補給だけでなく、姿勢や動作、さらには心の安定にまで影響を与えることをご存知ですか？

株式会社JUNO PILATESでは、2025年9月12日（金）に「呼吸 × ピラティス」をテーマとしたワークショップを開催。

経験豊富な講師、近藤拓人先生を迎え、呼吸の科学と実践を深く掘り下げます。

ワークショップでは、呼吸のメカニズムを学ぶだけでなく、ピラティス指導に活かせる実践的なテクニックも体験できます。

具体的には、以下のような内容です：

・呼吸と姿勢・動作の関係

・呼吸パターンの評価と改善方法

・胸腔内圧・腹腔内圧の調整

・ピラティスにおける呼吸の活用法

・Q&Aで疑問を解消

正しい呼吸法を身につけることで、筋力やバランスの向上、精神的安定、ケガ予防にもつながります。

スポーツパフォーマンス向上やリハビリ現場でも役立つ知識です。

開催概要

・日時：2025年9月12日（金）10-17時

・定員：12名

・参加費：22,000円（税込）

・会場：大阪市浪速区芦原1‑4‑4 2F（JR大阪環状線・芦原橋駅 徒歩5分）

・申込方法：Instagram DMまたはメール（juno88＠juno‑pilates.jp）にて以下を明記

・お名前

・電話番号

・メールアドレス

JUNO PILATES(https://juno-pilates.jp/)について

JUNO PILATESは、国内トップクラスのピラティスマシンを取り扱い、約30種類のマシンを用意。

2年間保証と手厚いサポートで、スタジオ運営や指導に安心して活用いただけます。

・大阪ショールーム：大阪市浪速区芦原1‑4‑4

・東京ショールーム（予約制）：東京都中央区築地2丁目