福岡県筑豊地区で商工会主催の地域に特化した「合同会社説明会」を開催！

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター

筑豊地域において、小規模事業者の人材確保及び地域の雇用創出を目的とした中小・小規模事業者の魅力を訴求する会社説明会を開催開催します。



対象は、就職・転職希望の方、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の学生（就学生を含む）学生


身近な優良企業に出会うチャンス。



出展企業は、筑豊地区の企業が５業種で構成され、２０社出展予定。


製造業　7団体


建設業　7団体


サービス業　4団体


小売業　１団体


運輸　１団体



また、出展する中小・小規模事業者の魅力について、広く知ってもらうため動画も専用ホームページにて公開も行われています。



参加者には、特典もご用意！参加費無料も無料・服装も自由です。



★無料の適性検査あり


★事前申込で来場の先着20名に


『地域のおすすめ商品』プレゼント！



※特典の詳細に関しては、下記専用ホームページをご確認ください。


　


◆専用ホームページ◆ :
https://ahc-net.co.jp/lp/chikuho-gosetsu/
◆開催概要◆


【日時】


２０２５年9月２７日（土）


13：00～16：00［受付時間12:30～］



【会場】


飯塚市役所 1階 多目的ホール



【雇用形態】


正社員・契約社員・パートなど



【当日特典】


　・雇用保険受給中の方に対し、参加証明書を発行


　・適性検査「CUBIC」による無料診断



【事前申込み特典】


　事前申込みで、来場先着２０名様限定


　『地域のおすすめ商品』をプレゼント！



【費用】入場無料



【服装】自由



◆申込フォーム◆ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEiv1CL2Wuo8VSo2zuZ0lQOQbUIIZYjiJz9ayy2wKcbdXYOg/viewform
申込みはこちら



◆フライヤー◆ :
https://ahc-net.co.jp/lp/chikuho-gosetsu/download/Flyer_chikuho-gosetsu.pdf
チラシのダウンロードはこちら

主催：（筑豊地区１２商工会）


若宮商工会・小竹町商工会・鞍手町商工会・飯塚市商工会・嘉麻市商工会・桂川町商工会・香春町商工会・添田町商工会・糸田町商工会・大任町商工会・赤村商工会・福智町商工会


共催：飯塚市、福岡県商工会連合会


後援：福岡労働局


「筑豊地区 合同会社説明会」運営事務局


（受託事業者） 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 事業開発部


TEL:092-733-8293 FAX：092-725-3622


E-mail iizuka-gousetsu@ahc-net.co.jp







9月27日開催筑豊地区合同会社説明会