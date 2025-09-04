福岡県筑豊地区で商工会主催の地域に特化した「合同会社説明会」を開催！

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター

筑豊地域において、小規模事業者の人材確保及び地域の雇用創出を目的とした中小・小規模事業者の魅力を訴求する会社説明会を開催開催します。

対象は、就職・転職希望の方、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の学生（就学生を含む）学生

身近な優良企業に出会うチャンス。

出展企業は、筑豊地区の企業が５業種で構成され、２０社出展予定。

製造業 7団体

建設業 7団体

サービス業 4団体

小売業 １団体

運輸 １団体

また、出展する中小・小規模事業者の魅力について、広く知ってもらうため動画も専用ホームページにて公開も行われています。

参加者には、特典もご用意！参加費無料も無料・服装も自由です。

★無料の適性検査あり

★事前申込で来場の先着20名に

『地域のおすすめ商品』プレゼント！

※特典の詳細に関しては、下記専用ホームページをご確認ください。

◆専用ホームページ◆ :https://ahc-net.co.jp/lp/chikuho-gosetsu/詳細を見る『筑豊地区で開催！合同会社説明会』

◆開催概要◆

【日時】

２０２５年9月２７日（土）

13：00～16：00［受付時間12:30～］

【会場】

飯塚市役所 1階 多目的ホール

【雇用形態】

正社員・契約社員・パートなど

【当日特典】

・雇用保険受給中の方に対し、参加証明書を発行

・適性検査「CUBIC」による無料診断

【事前申込み特典】

事前申込みで、来場先着２０名様限定

『地域のおすすめ商品』をプレゼント！

【費用】入場無料

【服装】自由

◆申込フォーム◆ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEiv1CL2Wuo8VSo2zuZ0lQOQbUIIZYjiJz9ayy2wKcbdXYOg/viewform申込みはこちら

◆フライヤー◆ :https://ahc-net.co.jp/lp/chikuho-gosetsu/download/Flyer_chikuho-gosetsu.pdfチラシのダウンロードはこちら

主催：（筑豊地区１２商工会）

若宮商工会・小竹町商工会・鞍手町商工会・飯塚市商工会・嘉麻市商工会・桂川町商工会・香春町商工会・添田町商工会・糸田町商工会・大任町商工会・赤村商工会・福智町商工会

共催：飯塚市、福岡県商工会連合会

後援：福岡労働局

「筑豊地区 合同会社説明会」運営事務局

（受託事業者） 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 事業開発部

TEL:092-733-8293 FAX：092-725-3622

E-mail iizuka-gousetsu@ahc-net.co.jp

https://ahc-net.co.jp/lp/chikuho-gosetsu/

