【楽天市場1位*】熱ダメージに着目したシャンプー「つるりんちょ。」から、ブランド初の香りバリエーション『HATSUKOI』登場 ― 9月5日（金）よりルクア大阪POPUPにて先行発売・新CMも配信開始

株式会社髪にドラマを

株式会社髪にドラマを（本社：大阪市阿倍野区）が展開するヘアケアブランド「つるりんちょ。」から、ブランド初となる香りバリエーション『つるりんちょ。HATSUKOI』が登場。2025年9月5日（金）より、ルクアイーレ大阪で開催するPOPUPイベントにて先行発売し、関西エリアにてCM配信も開始。また、9月10日（水）より、ECモール（公式オンラインショップ・楽天市場・Amazon・Qoo10）で順次販売します。

特設サイト

https://hatsukoi.kaminidoramawo.jp/(https://hatsukoi.kaminidoramawo.jp/)

「つるりんちょ。」とは？

*楽天市場ヘアケア・スタイリングランキング（2024年5月24日）以降、複数回1位を獲得

「つるりんちょ。」は、美髪専門の美容師の声から生まれたシャンプー＆トリートメントシリーズです。 熱や薬剤でダメージを受けた髪のケアを目的に、シャンプーで髪の土台を整え、トリートメントの浸透を高める独自設計が特徴です。

楽天市場ランキングでの受賞歴や美容誌での掲載、SNSでの話題を通じて、髪のコンディションを大切にする方々から注目を集めている、“サロン帰りのような手触り”を自宅で目指せるホームケアです。

「つるりんちょ。HATSUKOI」開発背景

発売当初より「香りの心地よさ」に高い評価をいただいてきた「つるりんちょ。」シリーズ。ヘアケアにおいて香りは大切な要素であり、ユーザーからも「香りのバリエーションが欲しい」という声を多数いただきました。そうした声に応える形で、シリーズ初のフレグランスエディション『HATSUKOI』を開発しました。

「つるりんちょ。HATSUKOI」香りと特徴

香りの特徴

フルーティフローラルを基調とした、やさしく華やかな香り。トップにはレモン・洋ナシ・ピーチ、ミドルにはローズやジャスミン、ラストにはムスクやアンバーが重なり合い、奥行きのある香りを楽しめます。

商品の特徴

補修とまとまり： ダメージを補修し、指通りなめらかな髪へ

3分泡パック処方：泡で髪を包み込み集中補修

日常を彩る香り体験：毎日のケアを、香りも楽しむ豊かな時間に

商品概要

CM配信

- 商品名：つるりんちょ。HATSUKOI シャンプー＆トリートメントセット- 価格：10,760円（税込）- 容量：シャンプー 400mL / トリートメント 380g- 数量限定（なくなり次第終売）つるりんちょ。HATSUKOIシャンプー400mLつるりんちょ。HATSUKOIトリートメント380g

『つるりんちょ。HATSUKOI』の発売にあわせ、ブランド初のCM配信を2025年9月4日（木）より関西エリア限定で配信を開始します。

出演者

先輩役：イマムラキョウカ（株式会社シュルー）

後輩役：東宮綾音（株式会社アンカー）



「つるりんちょ。HATSUKOI」CMムービー

- 「恋、してます？」篇 15秒：https://youtu.be/PNH0bmVr97U- 「恋、してます？」篇 30秒：https://youtu.be/zWXzui_9YmA

発売スケジュール

2025年9月5日（金）～11日（木）

ルクア大阪 POPUPストア限定先行発売

2025年9月10日（水）～

公式オンラインショップ(https://shop.kaminidoramawo.jp/shop)・楽天市場(https://www.rakuten.ne.jp/gold/kaminidoramawo/)・Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/B6DFDBC6-8B87-4CF7-97C0-18213BB22D94?ingress=2&lp_context_asin=B0BWXW6L2C&visitId=577bfa78-c125-4b52-9459-6d8d6539026a&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)・Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/kaminidoramawo)にて順次発売

髪にドラマを。について

株式会社髪にドラマをは、縮毛矯正などの美髪メニューに特化した薬剤・ホームケアを開発・販売するヘアケアメーカーです。もともとは、美髪メニューの技術を美容師に伝えるセミナー活動が始まりました。モノではなくコトを大切にする美容メーカーとして、美容師・美容業界の価値向上を目指し、お客様も美容師もハッピーになれる未来を描きながら、「つるりんちょ。」をはじめとするサロン発ヘアケアブランドを展開。サロン現場の声を活かした製品づくりを通じて、髪質や悩みに合わせた最適なケアを届けています。



髪にドラマを。コーポレートサイト

https://kaminidoramawo.jp/