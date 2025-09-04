【ダッキーダック】秋を味わう「笠間栗とショコラのズコット」が新登場

写真拡大 (全4枚)

東和フードサービス株式会社


「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野　誠人）は、ホームメイドケーキにこだわった「ダッキーダック」にて、「笠間栗とショコラのズコット」を2025年9月5日（金）より販売いたします。


自然な甘みと風味を大切にした茨城県笠間の栗100％のペーストとショコラパフ入りのクリームを重ね、笠間栗のクリームで包み込みました。周囲にも渋皮栗をあしらうことで、秋の訪れを一層楽しませてくれるスイーツに仕上げています（飾りの渋皮栗は笠間栗ではございません）。


口に入れた瞬間に広がる、風味豊かな秋の味覚と芳醇なショコラが織りなすハーモニーを堪能してください。


笠間栗とショコラのズコット ～茨木県産笠間栗ペースト使用～


【販売期間】


2025年9月5日（金）～10月2日（木）予定


※ルミネ北千住店、船橋東武店、新百合ヶ丘店、物販専門店は9月6日（土）より販売いたします。


【価　　格】


1ピース 930円（税込）～　


【販売店舗】


ダッキーダック・EggEggキッチン・Cheese Egg Garden


物販専門店（ダッキーダック 綾瀬店、椿屋珈琲 五反田店・大森店）


店舗検索はこちらから


https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/







　


2025年10月3日（金）からは「笠間栗のミルクレープ」を販売いたします。


秋めく季節にぴったりの笠間栗のスイーツをお楽しみください。







【公式ホームページ】


https://www.towafood-net.co.jp/


【ダッキーダック Instagram】


https://www.instagram.com/ducky_duck_official


【ダッキーダック X】


https://twitter.com/ducky__duck_