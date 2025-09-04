【ダッキーダック】秋を味わう「笠間栗とショコラのズコット」が新登場
「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、ホームメイドケーキにこだわった「ダッキーダック」にて、「笠間栗とショコラのズコット」を2025年9月5日（金）より販売いたします。
自然な甘みと風味を大切にした茨城県笠間の栗100％のペーストとショコラパフ入りのクリームを重ね、笠間栗のクリームで包み込みました。周囲にも渋皮栗をあしらうことで、秋の訪れを一層楽しませてくれるスイーツに仕上げています（飾りの渋皮栗は笠間栗ではございません）。
口に入れた瞬間に広がる、風味豊かな秋の味覚と芳醇なショコラが織りなすハーモニーを堪能してください。
笠間栗とショコラのズコット ～茨木県産笠間栗ペースト使用～
【販売期間】
2025年9月5日（金）～10月2日（木）予定
※ルミネ北千住店、船橋東武店、新百合ヶ丘店、物販専門店は9月6日（土）より販売いたします。
【価 格】
1ピース 930円（税込）～
【販売店舗】
ダッキーダック・EggEggキッチン・Cheese Egg Garden
物販専門店（ダッキーダック 綾瀬店、椿屋珈琲 五反田店・大森店）
2025年10月3日（金）からは「笠間栗のミルクレープ」を販売いたします。
秋めく季節にぴったりの笠間栗のスイーツをお楽しみください。
