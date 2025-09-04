【キャリアの悩みに関する調査レポート第２弾】 比較が生むモヤモヤの実態　解決は「現職改善」か「外への挑戦」か

株式会社エンセッション

株式会社エンセッション（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋悠人）は、キャリアに悩む社会人を対象に「比較」をテーマとしたアンケート調査を実施しました。

調査の結果、キャリアのモヤモヤは「同級生や同僚との比較」から生まれやすく、収入やスキルに加えて私生活までもが比較対象となり、モチベーション低下や不安の長期化を招いていることが明らかになりました。さらに、解消策や優先度は人によって分かれ、「自分に合った方法をどう選ぶか」が重要であることが浮き彫りになりました。

調査名：キャリアに関する悩みのアンケート

調査対象：全国の社会人280名（20代～50代）

調査時期：2025年8月

調査方法：インターネット調査（複数回答あり）

【1】比較対象は「同級生・同期」「社内の同僚」が中心

「比較の対象になったのは誰ですか？」という設問では、「学生時代の同級生・同期（35％）」が最多、次いで「社内の同僚（30.4％）」「元同僚・前職の同僚（15％）」と続きました。

最も身近な存在との比較が、キャリアの迷いの出発点となっている実態が浮かび上がりました。

【2】比較されるのは「年収」「スキル」「生活の充実度」

「何を比較してモヤモヤを感じましたか？」では、「年収・待遇（39％）」が最多。次いで「生活の充実度（31％）」「スキル・能力（30％）」が挙がりました。収入やスキルといった仕事上の尺度に加え、私生活の充実度までが比べられる時代になっており、モヤモヤを増幅させている様子がうかがえます。

【3】比較はモチベーション低下に直結

「比較によるモヤモヤがモチベーションに与えた影響」では、「大きく下がった」「少し下がった」を合わせて約半数が低下と回答しました。一方で、モチベーションが上がったと答えた人は1割強にとどまり、比較がポジティブに働くケースはごく少数に限られることが示されました。

【4】比較のモヤモヤ解消法は「人とのつながり」と「自分の時間」

「モヤモヤ解消やモチベーション回復のために行ったこと」では、「家族との時間」といった人とのつながりや、「趣味や運動に打ち込む」といった自分の時間を大切にする行動が多く挙がりました。一方で、キャリアに直結する取り組みも一定数存在し、解消法は人によって異なります。比較に振り回されないためには、自分に合ったバランスを探ることが求められます。

【5】モヤモヤ解消に必要なのは「プライベート」「現職改善」「外への挑戦」

「今後のキャリアにおいて比較によるモヤモヤを減らすために必要なこと」では、回答は三つの方向に分かれました。

- 現職の中での改善（評価や給与の改善、役割の拡大、部署異動など）- 外のフィールドへの挑戦（スキルアップ、副業、独立、転職など）- キャリアとは直接関わらない環境づくり（人間関係の改善、メンター・コーチの存在など）

いずれか一つに偏るのではなく、複数の方向性が同時に存在していることが特徴的でした。モヤモヤの解消策は一律ではなく、多様な視点から捉えられていることがうかがえます。

【6】優先度のトップは「プライベート」 二段構えのキャリア戦略

「最も優先度が高いもの」を一つに絞ってもらうと、「プライベート時間の充実」が最多で、次いで「評価や給与の改善」が続きました。人々が重視しているのは生活の安定と職場での承認という二本柱です。

一方で、複数回答では上位だった「資格取得やスキルアップ」は後退し、「転職」「副業」といった外向きの選択肢が相対的に存在感を増しました。まずは現職で変化を求め、それが叶わなければ外へ出る、そんな二段構えのキャリア戦略が浮かび上がりました。

■調査から見えたのは「比較から生まれるモヤモヤの解決構造」

今回の調査で明らかになったのは、

- 同級生や同僚といった身近な存在との比較がモヤモヤの出発点になりやすいこと- 比較はモチベーション低下につながりやすく、ポジティブに働くのはごく少数に限られること- 解消法は「人とのつながり」「自分の時間」「現職改善」「外への挑戦」と多様に分かれていること- 最優先されるのは「プライベートの時間」と「現職での評価」であり、それが叶わなければ転職や副業に踏み出す二段構えの解決パターンが見られること

といった「比較から生まれるモヤモヤの解決構造」でした。

