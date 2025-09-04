B.LEAGUEに所属する秋田ノーザンハピネッツと2025-2026シーズンのオフィシャルパートナー契約、SDGsパートナー契約を締結

DOWAホールディングス株式会社

当社（東京都千代田区外神田四丁目14番1号 資本金:364億円 社長:関口 明）は、グループ会社の秋田製錬株式会社（秋田県秋田市飯島字古道下川端217番地9 資本金：50 億円 社長：菅原 善明）とともに、プロバスケットボールリーグB.LEAGUE（Bリーグ）に所属する秋田ノーザンハピネッツと2025-2026シーズンのオフィシャルパートナー契約とSDGsパートナー契約を締結しました。

秋田ノーザンハピネッツは、「スポーツを通じて秋田を元気にしていきたい！」という想いのもと、2010年に創設された北東北初のプロスポーツチームです。近年は着実にチーム成績を向上させており、2026年に新たに創設されるトップリーグである「B.LEAGUE PREMIER」への参入も決定しています。

DOWAグループは、1884年に政府から小坂鉱山（秋田県鹿角郡小坂町）の払い下げを受けて創業して以来、秋田県内で幅広く事業を展開してきました。現在は、当社グループ会社の小坂製錬株式会社（秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部60番1号 資本金：47億円 社長：佐藤 重樹）を中心とする「製錬・リサイクル複合コンビナート」を構築するなど、国内グループ会社の約40％に相当する24社が県内に立地し、秋田に深く根差した事業活動を行っています。

DOWAグループは、秋田県内の活性化を目的に2010年のチーム創設以来、秋田ノーザンハピネッツをサポートしてきました。2019年には「DREAM SCHOOL」のメインパートナーとなり、チームが行う秋田県内の小学校を訪問し、バスケット教室やチアダンススクール、選手による講話などを行う学校訪問事業を支援してきました。2022年にはSDGsパートナーとして、チームが主催する試合の会場に使用済み小型家電（こでん）を回収するボックスを設置することにより、秋田県内におけるリサイクルを推進しています。

2025-2026シーズンを迎えるにあたり、チームのさらに成長したいという想いとDOWAグループの地域貢献を拡充したいという想いが合致したことから、オフィシャルパートナー契約およびSDGsパートナー契約を締結することとしました。なお、DOWAグループとして、オフィシャルパートナー契約は16年連続、SDGsパートナー契約は4年連続の締結となります。

【秋田ノーザンハピネッツの概要】

1. チーム名称： 秋田ノーザンハピネッツ

2. チーム設立： 2010年

3. 代表者： 水野 勇気

4. 本拠地： CNAアリーナ☆あきた（秋田県秋田市）

5. 所属： Bリーグ（B1）

6. チームカラー： ハピネッツピンク、いなほゴールド、ノーザンブラック

7. 運営会社： 秋田ノーザンハピネッツ株式会社

【2025-2026シーズンユニフォームデザイン（背面）】

今シーズンからシャツ背面にDOWAグループのロゴが表示されます。

【秋田製錬（株）の概要】

1. 本社： 秋田県秋田市飯島字古道下川端217番地9

2. 設立： 1971年2月

3. 資本金： 50億円

4. 代表者： 代表取締役社長 菅原 善明

5. 従業員数： 約400名（2025年4月末時点）

6. 株主： DOWAメタルマイン（株）100%

7. 業務内容： 亜鉛製錬、カドミウム・硫酸などの製造

