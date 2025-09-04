BSフジ『カナダの、その奥へ メイナードが巡る、世界遺産の運河の旅』2025年9月21日（日）20時放送

カナダ観光局

カナダ観光局（日本地区代表：半藤将代）とオンタリオ州観光局（本局：トロント、President and CEO：Vincenza Ronaldi）は、BSフジと共同で、エア・カナダの協力のもと、2025年9月21日（日）20時からBSフジのドキュメンタリー旅番組『カナダの、その奥へ メイナードが巡る、世界遺産の運河の旅』を放送する運びとなりました。

Maynard Plant

旅人は、人気ロックバンド、MONKEY MAJIK（モンキー・マジック）のギター＆ボーカルとして活躍するメイナード・プラント。大学時代を過ごしたキングストンから、生まれ故郷である首都オタワまでキッチンやベッドルームを備えた「ハウスボート」で旅をします。番組では、伝統的な水門の開閉作業を手伝ったり、湖で泳いだり、カナダの歴史と自然を贅沢に楽しむボートの旅ならではのユニークな体験を通して、奥深い運河の魅力を紹介します。さらに、これまで経験したことがない旅を通して、メイナード自身が、かつて過ごした古都キングストンや首都オタワの新しい魅力を発見していく姿も伝えます。

本番組は、カナダ観光局が「EXPO 2025 大阪・関西万博」の開幕に合わせて、カナダのユニークな体験や物語を多くの人々と共有することを目的にした「カナダの、その奥へ―2025」キャンペーンの一環として放送されます。多彩な動画コンテンツを集めた、キャンペーン特設サイト（https://travel.destinationcanada.com/ja-jp/oku/oku2025）では、メイナードをはじめとした、カナダにゆかりのある人々のメッセージ動画も多数紹介しています。

リドー運河は、1832年に開通した全長202kmの運河で、当初はアメリカの侵略を防衛しながら、軍事物資を輸送する目的で利用されました。運河の水位を調整するために、ロックと呼ばれる47か所の水門が設けられており、2007年にユネスコ世界遺産に登録されました。現在は、運河でのクルーズやカヤック、運河沿いのサイクリングやローラースケートなど様々なアクティビティを楽しむことができます。さらに冬の天然スケートリンクや秋の美しい紅葉スポットとしても人気を集めています。

■番組概要

放送局：BSフジ

番組名：『カナダの、その奥へ メイナードが巡る、世界遺産の運河の旅』

放送日時：2025年9月21日（日）20:00～20:55

番組ウェブサイト：https://www.bsfuji.tv/canadaunnga/pub/001.html

※その他、番組放送後はTVerでの無料配信を予定しています。

■番組内容

カナダ東部オンタリオ州。この場所を舞台に、ロックバンド、MONKEY MAJIKのギター＆ボーカルのメイナードは、大学時代を過ごしたキングストンから、生まれた町であるオタワを目指す。古都キングストンでは、丘の上にある軍事要塞「フォート・ヘンリー」で歴史を学び、美しいキャンパスを誇るクイーンズ大学で、ライムストーンの校舎を歩きながら学生時代を回想。

今回のハイライトは、オタワまでの水路の旅。世界遺産のリドー運河を、キッチンやベッドルームを備えたハウスボートで移動する。カナダではハウスボートの運転はライセンスが不要。メイナードはボートの運転にも挑戦することに。これまでキングストンとオタワを車で何十回と移動していたが、ボートから見える風景が全く違うのに驚く。ロックと呼ばれる水門、可愛いらしい橋が印象的な港、19世紀のレトロな建物が並ぶアーティストの街。また、旅の途中には、伝統的な水門の開閉作業を手伝ったり、誰もいない湖で泳いだり、少し足を延ばしてメープルシュガーシャックを訪ねたり、さまざまな体験を味わう。

多文化主義を国の基本方針とする現在のカナダの首都オタワでは、国会議事堂やバイワードマーケットを訪れ、マルチカルチャーな人や文化、互いを尊重するライフスタイルを再確認。人生の半分以上を日本で過ごしているメイナード。今回の旅で、新しい体験を通してカナダの魅力を再発見する。

■メイナード・プラント

カナダのオタワ出身。仙台を拠点に活動する4ピースロックバンドMONKEY MAJIKのボーカル＆ギター。2006年の『Around The World』（フジテレビ系ドラマ「西遊記」主題歌）やCMソングに『空はまるで』をはじめ、数多くのCMソングやドラマ・アニメ・映画の主題歌を手がける。今年はバンド結成25周年を迎え、精力的に活躍中。また、音楽活動の傍ら、2011年1月に 「東北観光親善大使」 に任命されるほか、宮城県で養蜂業「エイトクラウンズ」を営み、地域の生態圏や農業にも貢献している。

カナダ観光局 https://travel.destinationcanada.com/ja-jp

オンタリオ州観光局 https://www.destinationontario.com/ja-jp/japan