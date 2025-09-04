ブランド名称を刷新した『BEAUTY SHARE SALON』、利用者インタビュー動画を公開

株式会社クラウドビューティ左：恵比寿店エントランス、右：渋谷表参道本店の個室

株式会社クラウドビューティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：望月雅彦）は、同社が運営するシェアサロン事業「オアシスリゾートスパ」を、2025年9月1日より『BEAUTY SHARE SALON（ビューティーシェアサロン）』としてリブランドいたしました。これにあわせて、実際に個室をレンタルして開業している美容フリーランスの利用者インタビュー動画を公開。その一部を視聴いただけるオンラインセミナーも開催いたします。

■ブランド名称刷新の背景

「オアシスリゾートスパ（旧名称）」は、美容フリーランスが安心して独立・開業できる環境を提供するシェアサロンとして多くの利用者に支持されてきました。今回、同社が運営するスペースマッチングサービス「BEAUTY SHARE」とブランドイメージを統合し『BEAUTY SHARE SALON』へと刷新。今後はブランド認知をさらに高め、美容フリーランスの働き方を後押ししてまいります。

■実際の利用者インタビューを公開

今回公開したインタビュー動画では、実際に「BEAUTY SHARE SALON」の１室をレンタルしてサロン開業の夢をかなえたシェアサロン利用者のお部屋（BEAUTY SHARE SALON内の店舗）を直接訪問。

様々な背景からシェアサロンで独立するにいたった美容フリーランスそれぞれのストーリーを、インタビュー形式で視聴することができます。

「なぜシェアサロンを選んだのか」「独立してよかったこと」「これからの展望」など、リアルでカジュアルな声を通じて、開業を検討する方々に具体的なイメージを持っていただける内容です。

《クラウドビューティの公式YouTubeチャンネルにて公開中！》

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqe_H5TIvwrdU7dfYJcDSSblcBOrovqDg

《ショートver.のリール視聴はこちらから》

BEAUTY SHARE SALON公式Instagram

https://www.instagram.com/beautysharesalon_tokyo/

■オンラインセミナー（シェアサロン説明会）の概要

BEAUTY SHARE SALONでは、シェアサロンで開業してみたいとお考えの皆様の為に、シェアサロンコンシェルジュによる定期的なオンラインセミナー（説明会）を開催しております。

9月の開催日程：

9月11日(木)10:00-11:00／15:00-16:00

9月25日(木)10:00-11:00／15:00-16:00

形式：オンライン（Zoom）※顔出し不要、質問OK

内容：

1. シェアサロンの仕組みについて

2.見学から契約までの流れと最新の空き情報

3. 利用者インタビュー動画の公開

4. 質疑応答・個別相談案内

参加費：無料

申込方法：公式サイトより事前申込

https://salon.beautyshare.jp/event-seminar/

■BEAUTY SHARE SALONについて

BEAUTY SHARE SALONは、都内一等地に展開する完全個室型のシェアサロンです。高級感のあるプライベート空間、集客や予約管理をサポートするシステム、充実した設備を兼ね備え、利用者がすぐにサロン営業をスタートできる環境を提供しています。現在、渋谷表参道本店・恵比寿店にはそれぞれ空室があり、月額利用者を募集しています。

《店舗情報》

ビューティシェアサロン渋谷表参道本店

東京都渋谷区渋谷2-7-12-2F

アクセス：「渋谷駅」ヒカリエ口 徒歩5分 / 「表参道駅」B1出口 徒歩6分

ビューティシェアサロン恵比寿店

東京都渋谷区東３-１２-１２

アクセス：恵比寿駅徒歩6分

公式HP:https://salon.beautyshare.jp/

■今後の展望

『BEAUTY SHARE SALON』は、美容フリーランスが安心して独立できる環境づくりを使命とし、今後も説明会やイベントを通じて「リアルな利用者の声」を発信してまいります。

■シェアサロン運営元「クラウドビューティ」について

会社名：株式会社クラウドビューティ

所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル6階

代表者：代表取締役 望月雅彦

事業内容：美容フリーランス向けシェアサロン事業、サロン管理システムの開発・提供、集客支援サービス

URL：https://cloudbeauty.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社クラウドビューティ 広報担当

E-mail：press@cloudbeauty.jp