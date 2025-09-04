クラフトビールECプラットフォーム「ビールの縁側」、リニューアル「飲ん樽」無料モニター募集を開始

原田産業株式会社

原田産業株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：原田 暁）が運営するクラフトビールECプラットフォーム「ビールの縁側」（https://beer-engawa.jp）は、人気の大容量オリジナルサーバー「飲ん樽（のんだる）」のリニューアルを予定。今回、新しい樽をいち早く体験できる無料モニターの募集を開始しました。

今回の取り組みは、正式販売に先駆けてユーザーの声を反映し、より満足度の高い製品化を目指すとともに、クラフトビール市場に新たな価値を提供することを目的としています。

■リニューアルした「飲ん樽」のポイント

１.PET素材採用：従来よりも分別しやすく、環境配慮を強化

２.新容量「2L」追加：少量・コンパクトで気軽に楽しめる設計に

■モニターキャンペーン概要

募集人数：50名（予定）

募集期間：2025年9月12日（金）23:59まで

モニター体験期間：2025年9月22日（月）～10月6日（月）

対象条件：20歳以上／「ビールの縁側」会員登録済み／アンケート協力可能な方

※募集人数や期間については、当社都合により前後する場合がございます

▼詳細はこちらリニューアル「飲ん樽」無料モニター募集 :https://beer-engawa.jp/feature/campaign_newnondaru?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2509_monitor

選考のうえ、対象の参加者にリニューアル版「飲ん樽（2L）」をお届けします。体験後にはWEBアンケートの回答にご協力をお願いいたします。

■今後の展望

「ビールの縁側」は、クラフトビールをもっと身近に、もっと自由に楽しめる未来を目指しています。

本キャンペーンで寄せられたご意見をもとに、正式販売に向けて更なる製品改善を進めてまいります。新しい「飲ん樽」の販売開始時期は現在未定ですが、クラフトビール市場の活性化に寄与する新しい飲用体験の提供を目指してまいります。

■注意事項

- 20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。応募は20歳以上の方に限ります。- ご応募はお一人様1回限りとなります。- 応募多数の場合は、選考により対象者を決定させていただく可能性があります。- 内容は予告なく変更となる場合があります。

【サービス概要】

サービス名：「ビールの縁側」

ビールの縁側サイトTOP :https://beer-engawa.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2509_monitor

■「ビールの縁側」とは？

「ビールの縁側」は、“クラフトブルワリーとビールファンをつなぐ”をコンセプトに、日本各地のブルワリーからクラフトビールが直接届く「産地直送型通販サイト」です。電源不要でどこでも楽しめる大容量オリジナルサーバー「飲ん樽（のんだる）」やビン・缶など1本から気軽にご購入いただけます。

■「ビールの縁側」の特長

１.日本全国のビール醸造所から新鮮ビールが直接届く！

全国各地の醸造所が誇る個性豊かなクラフトビールを工場から直送でお届けします。新鮮な風味そのまま、ブルワリー自慢の注ぎたての美味しさをぜひご堪能ください。

２.電源・ガス不要！どこでも楽しめるクラフトビール！

使い切りの大容量ポータブルサーバー「飲ん樽（のんだる）」なら、電源やガスなどの特別な設備は不要。お店で味わうような新鮮樽生ビールを、いつでも好きな場所で楽しむことができます。家飲みはもちろん、キャンプやアウトドアなど、どんなシーンにもぴったりです。

３.登録料や月額費用なし！気軽に楽しめる！

「ビールの縁側」はサブスクではありません。登録料や初期費用、月額利用料は一切不要で、好きな時に1つから注文できます。さらに、大切な人へのプレゼントとしてサーバーから注ぐクラフトビール体験を贈ることもでき、父の日やお歳暮などのギフトでも喜ばれています。

■公式SNSアカウント

▶Instagram

https://www.instagram.com/beer_engawa

▶Facebook

https://www.facebook.com/beernoengawa

【会社概要】

企業名： 原田産業株式会社

代表者： 代表取締役社長 原田暁

所在地： 大阪市中央区南船場二丁目10番14号

設立： 1923年3月4日

事業内容：半導体、液晶、情報通信、医療、介護、造船、建築、環境、食品、コンシューマープロダクト等の業界向け機器・資材の輸出入及び国内販売

資本金：3億円

URL：https://www.haradacorp.co.jp/

