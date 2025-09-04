10/1(水)～3日(金)「危機管理産業展（RISCON TOKYO）2025」にて展示・講演を行います

ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は、10月1日(水)～3日(金)に東京ビッグサイト西1・2ホールで開催される、「危機管理産業展（RISCON TOKYO）2025」にてBCP・サイバー訓練ツール「dan-lo」を出展します。

会期中には、弊社エグゼクティブコンサルタントの久野陽一郎がセミナーに登壇し、予測不能な危機に備え、BCPの観点から柔軟かつ迅速に対応できる組織づくりと対応力の向上のポイントを解説します。

ぜひこの機会に会場に足をお運びいただき、弊社ブースならびにセミナーにお立ち寄りください。

■ブース出展概要（小間番号：2K-33）

AIを活用し企業の危機対応訓練を効率化・高度化するDXソリューションとして、BCP・サイバー訓練ツール「dan-lo」をご紹介します。

■講演概要

登壇者： エグゼクティブコンサルタント 久野 陽一郎

日時 ：10月2日(木) 10：30～11：15

タイトル ：予測不能な未来へのBCP～企業のレジリエンスを向上させるには

概要 ：

自然災害、感染症、大規模火災、サイバー攻撃、地政学リスクなど我々が直面する危機は増える一方です。すべての危機を想定し準備することは難しく、危機時に臨機応変な対応は必要です。予測不能な危機に対して、対応力をどのように向上させるか、危機時に動ける組織となるか、BCPの観点からその要諦をお伝えいたします。

■開催概要

開催日時 ：10月1日(水)～3日(金) 3日間 10:00～17:00

会 場 ：東京ビッグサイト西1・2ホール

入場料 ：無料

主催 ：株式会社東京ビッグサイト

申込サイト：https://www.kikikanri.biz/

＜AI搭載BCP・サイバー訓練ツール「dan-lo」について＞

「dan-lo」は、訓練のシナリオ作成、配信、実施状況・結果の確認ができるAI搭載のBCP訓練ツールです。

BCPや危機対応マニュアルをAIが読み込み、自組織に最適なシナリオへアレンジ可能。多拠点の集合訓練、隙間時間を使った個人訓練にも対応し、手間なく効果的な訓練の実施をサポートします。

dan-lo 特設サイト(https://www.newton-consulting.co.jp/dan-lo_lp/)

【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】

https://www.newton-consulting.co.jp/

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2024年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容 ：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,100社の支援実績を有する

～お客様事例～

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/

【本件に関するお問い合わせ先】

ニュートン・コンサルティング株式会社

担当：吉田

TEL：03-3239-9209 FAX：03-5913-9950

E-MAIL：info@newton-consulting.co.jp