Pickering社、カスタマイズ対応可能な高電圧リードリレーを発表

高性能リードリレーのグローバルリーダーであるPickering Electronics社は、柔軟なカスタマイズを可能にした高電圧リードリレー”600シリーズ“を発表しました。この画期的な600シリーズにより、電圧仕様や接続方式の組み合わせは2,500種類を超えることとなります。Pickering社は、55年以上にわたるマーケットでの経験を活かし、お客様固有のニーズに合わせた高電圧リードリレーへの需要の高まりに応えて600シリーズを開発しました。モジュール設計アーキテクチャを採用しているため、お客様のエンジニアは性能を損なうことなく、アプリケーションに必要な定格パラメーターや接続オプションを的確に指定することができます。

「我々は55年の長きに渡り、高電圧リードリレーを製造してきました。Pickering社のカタログリードリレーラインナップで、ほとんどの一般的な要求事項に対応することは可能ですが、近年5,000ボルトを超える用途や特殊な制約のある用途などで、より専門的な製品が要求されることがよくあります。600シリーズでは、Pickering社のコアテクノロジーが実証された信頼性を維持しながら、主要な仕様を微調整できる柔軟性をエンジニアの皆様に提供することが可能になります。」 Robert King, Reed Relays Product Manager at Pickering Electronics.

600シリーズリードリレーは、高電圧経路から制御回路を確実な絶縁を実現するべく、幅広い高電圧アプリケーション要件に対応するソリューションをユーザに提供いたします。3.5kV～12.5kVのスイッチング電圧、5kV～20kVのスタンドオフ電圧、業界最高となる25kVまでのスイッチ間絶縁性能などの様々な要求仕様を、過酷な環境においても実現する実力を備えております。最大200Wのスイッチング電力仕様を持つ600シリーズリードリレーは、より高いエネルギー負荷を安全に扱うことができるため、高電圧と大電力の両方のスイッチングが必要なアプリケーションに最適な製品です。

当600シリーズリードリレーは、優れた信頼性と動作寿命を持つタングステンメッキ接点で製造され、磁場干渉を最小限に抑えるミューメタル磁気スクリーンが内蔵されており（隣接しあう製品間の磁気相互作用を40％から5％以下に低減）、隣接するリレーからの干渉を排し安定したリレー動作を実現しているため、1 Form Aタイプを密接に並べて取り付けることができ、高密度のPCBレイアウトを可能とします。絶縁抵抗は10¹³ Ω以上で、高い信頼性が要求される用途において、最小限の漏れ電流と最大限の絶縁抵抗を保証します。

良好なシグナルインテグリティとノイズ低減を実現するための同軸／静電スクリーンや、コイルの逆起電力を制御するためのダイオードやツェナーダイオードをオプションとして追加することで、さらに柔軟にお客様のアプリケーション要求に対応可能です。耐熱性能や、機械的・環境的な制約を満たすために、ケースサイズやポッティング材料、および接点形状を幅広くカスタマイズすることもできます。また、アプリケーション固有の性能試験を実施することも可能です。

Pickering社のこのカスタマイズ可能な新リレーシリーズは、半世紀以上にわたる高圧リードリレー技術の専門知識及び経験を活かした、高電圧スイッチングのためのセンター・オブ・エクセレンス部門の新設により実現した、顧客要求への卓越したエンジニアリングによる、革新的な製品改良へのPickering社の継続的な取り組みの結晶といえる製品です。600シリーズリレーは、さまざまな高電圧試験およびスイッチングアプリケーション；ハイポットテスター、電源・信号ケーブルテスター、EV BMS・充電ポイントテスト、太陽光発電システムのインバーター・絶縁抵抗テスト、医療機器の絶縁、計測器の高電圧スイッチング・信号制御などに最適なリードリレーです、

リードリレーの技術革新により、数十年にわたる卓越した製造技術でPickering社は世界中に定評を得ております。Pickering社のすべてのリードリレーは、安定した長寿命動作（数十億サイクルまで）を実現する計装グレードのリードスイッチを使用し、フォーマーレス・コイル構造と、製品の堅牢性を向上させる同社の特許技術SoftCenter(TM)を装備しています。内部または外部ミューメタル・スクリーニングにより、磁気干渉を最小限に抑えながら高密度の実装が可能となり、すべてのリレーは動的接触波形解析を含む100％試験検査を行い、安定した品質を保証します。【Pickering社の優れた特色ベスト10】については、https://www.comcraft.co.jp/products/pickering/10keybenefits-pickering.html

をご参照ください。

Pickering社のカスタマイズ可能な高電圧リードリレー600シリーズについては、

https://www.pickeringrelay.com/reed-relays/high-voltage/customizable-series-600/

をご参照いただくか、Pickeringリードリレー総代理店；株式会社コムクラフト

https://www.comcraft.co.jp/products/pickering/pickering.html

までお問合せください。

ピカリング エレクトロニクスについて

ピカリングエレクトロニクス社（Pickering Electronics）は、計装や試験装置での使用を主な目的とした高品質のリード リレーを設計および製造するために、50 年以上前に設立された英国のメーカーです。現在、ピカリングのシングルインライン(SIL/SIP) シリーズは、多くの競合が存在するリレー業界において、約25%の市場シェアを有する最も普及した製品となっており、これらの小型 SIL/SIP リード リレーは、世界中の大手 ATEメーカーおよび半導体装置産業の各ユーザに広く供給されています。

ピカリンググループは以下の電子機器メーカー 3 社で構成される未公開企業グループです。

・ピカリングエレクトロニクス社：リードリレーの設計・製造

・ピカリングインタフェース社：モジュラー信号スイッチング/シミュレーション製品の設計・製造

・ピカリングコネクト社：ケーブルおよびコネクタの設計・製造