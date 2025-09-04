高千穂交易、韓国で多くの実績を誇るロボットケーブルガイド Hanshin Chain製品を取り扱い開始

高千穂交易株式会社

高千穂交易株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井出尊信、証券コード：2676、以下「当社」）は、韓国で多くの納入実績を誇るロボットケーブルガイドを製造するHanshin Chain Co., Ltd.（本社：大韓民国、CEO：キム・ドゥジン、以下「Hanshin Chain社」）製品の取り扱いを開始することを発表します。当社はHanshin Chain社が得意とするクリーンルーム向けの低粉塵や低騒音のロボットケーブルガイドを提供し、国内の産業機器製品の高付加価値化に貢献してまいります。

【Hanshin Chain社製品の取り扱いを開始する背景】

当社の機構部品事業では、メーカーの設計者・開発者様の課題を解決するため機構部品の提案を行っております。ケーブルやホースなどの配線保護部品に関しては、主に金銭機器や印刷機器向けに当社オリジナルモデルを含めたケーブルガイドを長年販売してまいりました。2025年からはドイツ・ストーバー社の遊星歯車減速機やドイツ・ロシュリングインダストリアルの各種プラスチック成型品の取り扱いを開始するなど、当社の注力市場である産業機器向けのラインナップを拡充しております。この度、更なる対応力の強化のため、産業用ロボット・工作機械・半導体製造装置といったオートメーションシステムへの使用に適したロボットケーブルガイドの取り扱いを開始いたします。これによりあらゆるプロセスに不可欠な電力、空気圧、油圧を供給するケーブルやホースを保護し、装置内可動部の耐久性と安全性を向上します。

Hanshin Chain社は1987年創業の長い経験と高い技術力、継続的な研究開発で約10,000以上の多様な製品を産業機器業界に供給し、韓国国内で多くの販売実績を誇ります。特に、半導体、クリーンルーム、ディスプレイ関連産業で要求される低粉塵・低騒音ロボットケーブルガイドに強みを持ち、ドイツのクリーンルーム認証機関IPAから世界最高ランクのClass 1認証、TUV社からは世界最低騒音(29dB)認証取得を受ける製品ラインナップで高速・低騒音用のアプリケーションに高い信頼性を誇ります。Hanshin Chain社の高品質かつ多様な製品を提案することで、機器や装置のケーブルやホースを最大限に保護、長期間の使用を可能にし、お客様のビジネスを支えてまいります。

【Hanshin Chain製品の特長】

●低粉塵・低騒音の高い品質・・・RACER PLUS、HSR、ROBOFLEXタイプは、ドイツのクリーンルーム認証機関IPAから世界最高ランクのClass 1認証、ROBOFLEXシリーズはドイツのTUV社から世界最低騒音(29dB)認証を取得。

●ラウンド形状・・・リンク本体や仕切り板といった全ての構成品に対してラウンド形状を採用し、ケーブル・ホースの断線や摩耗のリスクを最小限に低減。

●豊富なラインナップ・・・クリーンルーム向けの他、長距離タイプや密閉タイプ、鋼製タイプなど幅広い要求に対応

【主な製品ラインアップ】

RACER PLUS

・特性：世界最高評価(CLASS1)認証取得しクリーンルーム環境に最適

リンクレス構造により10m/s以上の高速走行が可能。

・用途：半導体製造設備、ディスプレイ機器など高速・低騒音アプリケーション

HSRタイプ

・特性：世界最高評価(CLASS1)認証取得。工具無しで長さ調整可能

・用途：半導体製造設備、ディスプレイ機器など高速・低騒音アプリケーション

ROBOFLEX

・特性：世界最高評価(CLASS1)認証取得。低騒音(29dB)認証取得

・用途：精密ステージ、取出ロボット、工作機械

HSPタイプ

・特性：開閉型でケーブルの取付が容易。150種類以上のモデル。

・用途：自動化機械、木工機械、食品機械、産業ロボット

HSSPタイプ

・特性：サイドカバーやスライダーをとりつけて長距離設備に適している。

・用途：工作機械、搬送機械、自動車生産設備

HSCタイプ

・特性：密閉型でくず・スラッグなどの異物からケーブルを保護。

・用途：工作機械、搬送機械、自動車生産設備

HSSタイプ

・特性：分解と設置が容易。

・用途：製鉄・製鋼設備、工作機械、搬送機械

Hanshin Chain CO., Ltdについて（Webサイト：https://hinetservice.cafe24.com/wp/jp/jp_home/）

Hanshin Chain 社は韓国最大のロボットケーブルガイドメーカーです。特殊環境に優しい素材（Robo-s Mate(R)）を用いて独占的に製造するケーブルガイドは、その耐久性と低騒音性で国際的に高い評価を得ており、自動車、鉄鋼、医療、半導体など世界の様々な業界で優れた性能を発揮しています。

・創業：1987年

・本社所在地：大韓民国

・Hanshin Chain CEO : キム・ドゥジン

【今後のHanshin Chain製品の展開】

当社は主に半導体製造装置・工作機械・搬送機器などの産業機器のお客様に向けて、Hanshin Chain社の製品を販売し、日本国内の売上高については2026年度に 1億円、2028年度に 3億円を目指します。

また、多くの需要が見込めるアメリカ市場へ展開するべく、販売促進活動を行ってまいります。

【Hanshin Chain製品の詳細】

https://www.takachiho-kk.co.jp/prod/mechanical/cable/hanshinrobochain/

https://www.takachiho-kk.co.jp/contact/mechanical/

高千穂交易株式会社について（Webサイト：https://corp.takachiho-kk.co.jp/）

高千穂交易は、1952年創業の独立系技術商社です。クラウドサービス、商品監視や入退室管理などのシステム、半導体・機構部品などのデバイスを取り扱い、コンサルティングから開発・設計、設置、保守サービスまでをワンストップで提供しています。