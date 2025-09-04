”特殊部隊” で知られるMP7A1に新提案！「カスタムアウターバレル＋ショートSAS」2025年10月発売予定。より一体感のあるスタイルに大変身！さらなるカスタムがあなたを待っている！

マズルのカスタムの幅を広げる『新しい選択肢』

有限会社ライラクス

電動ガンとガスブローバックガン両方に対応した「東京マルイ MP7A1 カスタムアウターバレル＋ショートSAS」。純正では不可能だったロングインナーバレルへの換装を可能にし、14mm逆ねじアダプターはショート仕様でサイレンサー装着時の一体感を演出。高精度アルミ切削加工により、軽量かつ剛性を両立したカスタムパーツです。

発売予定日：2025年10月

商品名：東京マルイ MP7A1 カスタムアウターバレル＋ショートSAS

価格：3,500円（税抜）

ショートSASでスタイルと機能を両立

付属の14mm逆ねじアダプターは純正より短い設計。サイレンサーやフラッシュハイダーを取り付けた際に本体との隙間がなくなり、スマートで一体感のあるシルエットに仕上がります。外観を損なわず、ミリタリーファンにも納得の仕上がりです。

精密加工×アルミ合金＝信頼のクオリティ

軽量かつ高い剛性を誇るアルミ合金を採用し、切削加工にて高精度に製作。ハードユースにも応える耐久性を備えています。サバイバルゲームでの実戦投入はもちろん、お座敷シューターのディスプレイやカスタマイズにも最適です。

14mm逆ねじアダプターカスタムアウターバレル

サバゲーマーの「もっと」を叶えるカスタムパーツ

東京マルイ MP7A1は、コンパクトで高い機動性を誇るエアソフトガンとして人気を集めています。しかし純正仕様では、インナーバレルの長さに制約があり「射程を伸ばしたい」「命中安定性を強化したい」というニーズに応えるのが難しい状況でした。

ロングインナーバレル対応で射撃性能をアップグレード

本製品はアウターバレル内部の段差をなくすことで、純正より長いインナーバレルを組み込める仕様に。これにより、LayLax製「電動MP7A1 コンパクトマシンガンバレル/ロング」や「ロングパワーバレル 215mm(内径6.00mm)」などと組み合わせることで、飛距離と安定性の向上を実現します。

今すぐ予約して、あなたのMP7A1を進化させよう

電動/ガスブローバック両対応、性能もスタイルもアップグレードできるカスタムアウターバレルが、ついに登場！ あなたの愛銃を次のステージへ。

（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/products/4570189748759）

※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■有限会社ライラクス

本社所在地：〒577-0022

大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者：安井 義一郎



