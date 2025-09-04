開業5周年記念イベント開催　金剛流 金剛龍謹氏による能公演と、レストランと庭園を舞台にした一夜限りのディナーパーティー

三井不動産リゾートマネジメント株式会社

開業5周年を迎える「HOTEL THE MITSUI KYOTO（ホテル ザ ミツイ キョウト）」（所在地：京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284／総支配人：加勢田 愉士）では、2025年11月3日（月・祝）の開業記念日に、これまでのご愛顧への感謝を込めた一夜限りのスペシャルイベントを開催いたします。

秋の夕刻、ロビーでは、金剛流 次期家元・金剛龍謹氏をお迎えしての祝賀の舞を。そして、庭園とレストランが一体となって繰り広げられる5周年記念ディナーパーティーをお届けいたします。

建物と庭園の調和を表す言葉、「庭屋一如（ていおくいちにょ）」をデザインコンセプトに掲げる、HOTEL THE MITSUI KYOTOならではの、5周年を寿ぐ特別な一夜をどうぞ心ゆくまでお愉しみください。

金剛流 若宗家 金剛龍謹氏による能公演

開業5周年を記念し、金剛流 次期家元・金剛龍謹氏をお迎えし、ロビーラウンジにて祝賀の舞を披露いたします。

演目は「龍田（たつた）」。龍田川を題材に、紅葉の美しさと神への信仰を描いた優美な作品で、女神が神楽を舞う華やかな所作が見どころです。晩秋へと移ろう庭園、神秘的に揺らめく篝火とともに、当ホテルならではの特別なひとときをお愉しみください。

会場：1F ロビーラウンジ

日時：2025年11月3日（月・祝） 開場16:30 開演17:00

対象：ホテルご宿泊・レストランおよびSPAご利用のお客様限定

料金：無料

* お席には限りがあり、一部のみのご用意となりますため、多くのお客様には立ち見でのご案内となります。

* 開場前の場所取りはご遠慮ください。

* 本公演はホテルご利用のお客様に限りご観覧いただけます。

能楽金剛流若宗家 金剛龍謹（こんごうたつのり）

1988年生まれ。金剛流二十六世宗家、金剛永謹の長男。父と祖父の二世金剛巌に師事。京都を中心に国内外の数多くの能公演に出演。2012年より自身の演能会「龍門之會」主宰。同志社大学文学部卒業。京都市立芸術大学非常勤講師。

京都市芸術新人賞、京都府文化賞奨励賞 受賞。重要無形文化財保持者総合認定保持者。

5周年記念 ディナーパーティー

ホテルのデザインコンセプト「庭屋一如」を体現する、庭園とレストランを舞台にした一夜限りのディナーパーティーを開催いたします。イタリア料理「FORNI（フォルニ）」と「THE GARDEN BAR」では、この日だけの特別メニューを揃えたブッフェと、数多くの日本ワインを含む豊富なドリンクをフリーフローで。庭園に設けられたバーカウンターからは、5周年を記念したオリジナルカクテルが振る舞われ、生演奏が秋の宵を華やかに彩ります。

開催日：2025年11月3日（月・祝）

時間： 18:00～20:30 （開場17:30）

会場：1F イタリア料理「FORNI（フォルニ）」、「THE GARDEN BAR」および庭園

内容：ブッフェ、フリーフロードリンク、生演奏（庭園）

料金：おひとり様 18,000円 *税金・サービス料込

定員：先着80名様

* 雨天の場合は、一部内容を変えて開催いたします。

* 事前のご予約をお願いいたします。

* こちらのイベントは各種割引の対象外とさせていただきます。

▶︎ご予約・各種お問い合わせ

電話番号：075-468-3100（ホテル代表）

メールアドレス： reservations.kyoto@hotelthemitsui.com

HOTEL THE MITSUI KYOTOについて

HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン＆バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2024年7月には国内初の『ミシュランキー』ホテルセレクションの発表にて最高評価 「3ミシュランキー」を獲得。そして、2025年2月には、世界一流のホテルやレストラン、スパの格付けを行う米国の『フォーブス・トラベルガイド 2025』において最高評価である「5つ星」を4年連続で獲得いたしました。「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。2026 年にはHOTEL THE MITSUI の新たなホテルとして「箱根・小涌谷」にHOTEL THE MITSUI HAKONE が開業。HOTEL THE MITSUI KYOTO の最新情報は https://www.hotelthemitsui.com/ をご覧ください。

主な受賞・認定歴

2025年2月『フォーブス・トラベルガイド2025』の「ホテル部門」において、日本ではじめて開業初年度の審査で5つ星を獲得して以来、4年連続で最高評価の5つ星を獲得。

2025年2月『フォーブス・トラベルガイド2025』の「スパ部門」において、「サーマルスプリングSPA」が3年連続で4つ星を獲得。

2024年10月『コンデナスト・トラベラー誌』の「2024年 リーダーズ・チョイス・アワード」にて日本のホテルトップ10に選定。

2024年7月 国内初となる「ミシュランキー」ホテルセレクションの発表にて最高評価「3ミシュランキー」を獲得。

2024年5月 米国大手旅行専門誌『Travel ＋ Leisure』の「Top 500 Hotels in the World」に選出。

2023年12月 米国の旅行誌『コンデナスト・トラベラー誌』の「The Gold List 2024」にてThe Best Hotels and Resorts in the Worldに選出。

2023年7月 米国大手旅行専門誌『Travel ＋ Leisure』の「世界のトップホテル100」にて日本で最上位のホテルに選出。

2021年10月 公益財団法人日本デザイン振興協会主催の『2021年度グッドデザイン賞』を受賞。

2021年7月 ホテル表玄関にある「梶井宮門」が『登録有形文化財（建造物）』に登録。

