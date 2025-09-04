多様な動作で宅トレ充実 シンプルなのに安定感ある懸垂マシン

株式会社Ultimate Life

サプリメントやトレーニング器具の販売などをおこなう株式会社Ultimate Life（本社：大阪市東成区、代表取締役社長：田中 悠貴）は、2025年9月6日（土）に、自宅で上半身全体のトレーニングができる「懸垂マシン ライトモデル」を、GronG（グロング）ブランドよりAmazonなど各通販サイトで発売します。

コロナ禍をきっかけに広まった筋トレブーム。現在も習慣的に運動に取り組む方は多く、筋トレは多く人の生活に浸透してきました。厚生労働省が2023年に発表した「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」でも、適度な筋力トレーニングを実施することが推奨されるなど、ますます重要性が認識されています。

自宅でのトレーニングの定番といえば、腕立て伏せや上体反らし（背筋）など、体一つでおこなう種目です。こうした種目は手軽に取り組める一方で、動作が限られるため鍛えられる筋肉の種類に限りがあります。そこで、当社は自宅でのトレーニングをさらに充実させる「懸垂マシン ライトモデル」を開発しました。

商品特徴

１.1台で上半身全体のトレーニングが可能に

健康づくりのためには、大きな筋肉をまんべんなく鍛えることが大切です。「上から引く」「前に押す」といったように、動作のバリエーションを広げることで、様々な筋肉を鍛えることができます。

当商品は、背中や力こぶを鍛える懸垂はもちろん、胸、肩、二の腕を鍛えるディップス、腹筋を鍛えるレッグレイズなど、自重でも負荷の高いエクササイズにお使いいただけます。

２.シンプル設計なのに安定感良好

懸垂バー・ディップスバーからなるシンプルな構造ながら、土台部分は安定感の高い仕様となっています。

- パイプの接合部の隙間を埋めることで、トレーニング時の振動によるブレを軽減します。（左）- 厚さ1.2mm、幅5cmの剛性の高いスチールパイプを採用しました。（中央）- 土台の先端部分には、接地面積の大きいゴムのヘッドを使用しています。（右）３.トレーニングを快適に！U字型補強バー

中央部分の補強には約13cmの奥行きがあるU字型のパーツを使用しています。前後の幅が必要な種目でも身体がぶつからず、快適に運動することができます。

商品概要

- 品名：懸垂マシン ライトモデル- 税込価格（※）：8,480円／サイズ（組み立て時）：約205cm×95cm×100cm- 高さ調整：10段階（150cm～205cm）- 重量：約15kg／販売場所Amazon、楽天市場など

※2025年9月12日（金）までは7,208円（15%オフ）で販売

会社概要

株式会社Ultimate Life／本社：〒537-0022 大阪市東成区中本2丁目1-13 大阪スポンジャービル6階／TEL：06-6224-7084／代表取締役社長：田中 悠貴／事業：サプリメントなどの開発・販売、中古品の買取・販売など／URL：https://ultimatelife.co.jp/