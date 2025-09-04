Netflixの国内デイリーランキング1位を獲得した大人気TVアニメ『光が死んだ夏』とららぽーと名古屋みなとアクルスのコラボイベントを開催！

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修)が運営する、三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルスは、TVアニメ『光が死んだ夏』とのコラボイベントを2025年9月8日(月)～9月15日(月・祝)の期間で開催いたします。

詳細ページ：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/event/3139261.html

2025年7月より日本テレビ、Netflix・ABEMAにて放送/配信中のTVアニメ『光が死んだ夏』は、田舎の集落で暮らすふつうの男子高校生・よしきが、幼なじみ・忌堂光の姿をした謎の存在“ヒカル”との生活を通じて、さまざまな怪事件を体験していく姿を描いた青春ホラー作品です。放送開始より話題沸騰中のTVアニメ『光が死んだ夏』のコラボイベントを、心ゆくまでお楽しみください。

■『光が死んだ夏』コラボイベント」

期間中は、これまでのアニメを振り返ることができる場面写展示や、等身大パネルを使用したフォトスポットなどを実施いたします。さらに、ららぽーと館内対象店舗での2,000円(税込)以上のご購入で、コラボ限定「オリジナルショッパー」を、POP UP STOREでの2,000円(税込)以上の購入でコラボ限定「オリジナルトレカ」をプレゼントする「プレゼントキャンペーン」も実施します。

この機会にぜひららぽーと名古屋みなとアクルスへ足を運び、コラボ企画をお楽しみください。



【タイトル】 TVアニメ『光が死んだ夏』コラボイベント

【開催期間】 9月8日(月)～9月15日(月・祝)

【場所】 三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 1F センターコート

【開催時間】 平日10:00～20:00／土日祝10:00～21:00

【入場料】 無料（フリー入場）

■特別装飾

よしき、ヒカルの等身大パネルなどを使用したフォトスポットやこれまでのアニメを振り返ることができる場面写展示を、ららぽーと名古屋みなとアクルス内 1F センターコートにて設置いたします。

■オリジナルショッパー プレゼントキャンペーン

『光が死んだ夏』グッズが購入できるPOP UP STOREを開催。さらに、POP UP STOREにて2,000円(税込)以上お買い上げいただいた方に、コラボ限定オリジナルショッパーをプレゼントいたします。

※新規グッズのお取り扱いはございません。

※画像はイメージです。

※オリジナルショッパーはなくなり次第終了となります。

※レシートの合算は不可となります。

※売り切れ次第、販売を終了いたします。

※販売商品の変更の可能性があります。

■オリジナルトレカ プレゼントキャンペーン

イベント期間中、ららぽーと名古屋みなとアクルス館内店舗で2,000円(税込)以上お買い上げいただいた方に、『光が死んだ夏』コラボのオリジナルトレカをプレゼントいたします。

※画像はイメージです。

※全7種、ランダム配布となります。

※無くなり次第終了となります。

※レシートの合算は不可となります。

※対象外店舗はこちら

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/info/3151939.html

■TVアニメ『光が死んだ夏』について

累計発行部数350万部を突破！モクモクれん氏による同名の青春ホラー漫画を原作としたテレビアニメが、2025年7月5日(土)よりNetflix世界独占・ABEMA無料独占配信、日本テレビ系にて放送中です。

公式サイト ：https://hikanatsu-anime.com/

公式X ：＠hikanatsu_anime（ https://x.com/hikanatsu_anime ）

公式X（英語） ：＠hikanatsu_en（ https://x.com/hikaru_anime_en(https://x.com/hikaru_anime_en) ）

公式TikTok ：＠hikanatsu_anime

公式YouTube（英語） ：https://www.youtube.com/@hikaru_anime_en

▼放送・配信情報

7月5日(土)、毎週土曜24:55より

日本テレビ系にて順次全国放送、Netflix世界独占・ABEMA無料独占配信開始

〈放送情報〉

日本テレビ 7月5日より毎週土曜24:55～

〈配信情報〉

Netflix（世界独占配信）7月5日より毎週土曜25:55～

視聴URL：https://www.netflix.com/jp/title/81948057

ABEMA（無料独占配信）7月5日より毎週土曜25:55～

視聴URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8r7Ga6xvmtwj6P

※放送・配信時間は変更の可能性があります。

Information

三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス

名称 ：三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス

所在地 ：愛知県名古屋市港区港明二丁目3番2号

ＴＥＬ ：052-651-3400(代表) 受付時間10：00～18：00

オープン日 ：2018年9月28日(金)

店舗数 ：約206店舗

駐車台数 ：約3,000台

交通 ：名古屋市営地下鉄名港線「港区役所駅」徒歩2分

営業時間 ：最新の営業時間は下記 URL よりご確認ください。

URL ：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/