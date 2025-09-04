【9/18(木) 無料セミナー開催】日本のTikTok Shopマーケティングを攻略！先行者利益をつかむためのノウハウをご紹介

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、株式会社GROOVE（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：田中謙伍）と共催で、2025年9月18日（木）に無料オンラインセミナー「コンテンツ×導線設計 TikTok Shopで先行者利益をつかむために必要な二つの最適化戦略」を開催いたします。

申し込みはこちら :https://grooveinc.jp/seminar/20250918

セミナーで学べる内容

・ TikTok Shop導入のメリットと、売上向上につなげる具体的な運用ポイント

・ ECモールとTikTok Shopの購入導線の違い

・ 日本のTikTok Shopにおけるクリエイター起用の事例

このような方におすすめ

・日本における現在のTikTok Shop出店を検討している方

・新規販売チャネルに興味をお持ちの方

・SNSマーケティングを購買に直結させたい方

登壇者情報

阿部 孝裕阿部 孝裕

studio15株式会社 社長室 兼 セールス

2014年まで検索エンジンの企業にて広告の新規開拓営業に従事し、地方の消費財メーカーや音楽業界を開拓。2014年から2025年にかけてTHECOO株式会社（東証プライム上場）にて、ゲーム実況者プロダクション「Studio Coup」立ち上げの他、イベントを中心としたマーケティング業務に従事。2025年6月よりstudio15にジョインし、TikTokにおけるマーケティングの可能性を啓蒙。

藤田 敦也

株式会社GROOVE 新規事業部 事業責任者

大学卒業後、新卒でD2Cメーカーを支援するマーケティング関連会社へ入社し2年目でトップセールスを実現。

その後、大手PR会社を経て株式会社GROOOVEへジョイン。Amazon運営のコンサルタント業務を経験後、セールス&マーケティング事業部の事業部長として最前線で新規のクライアント様と対峙。現在は新規事業部責任者としてTikTok Shop支援サービスの開発・拡充に携わっている。

開催概要

・ 日時：2025年9月18日（木）13:00～14:30

・ 開催方法：オンライン（Zoom）

・ 定員：100名（先着順）

・ 参加費：無料（※同業他社の参加はご遠慮いただいております）

・ 申込URL：https://grooveinc.jp/seminar/20250918

＜studio15事業概要＞

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計4億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」の3種に認定されています。

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

