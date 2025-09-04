アニメ「WIND BREAKER」から″れとぽぷ″シリーズがくじ引き堂に登場！描き起こしイラストを使用したアイテムがラインナップ！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ「WIND BREAKER」の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ「WIND BREAKER」× れとぽぷ オンラインくじ＞を、2025年9月11日(木)12時より販売します。
"れとぽぷ"シリーズ描き起こしイラストを使用した豪華賞品を取り揃えております。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「C賞 ハート型缶バッジ全10種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!
＜TVアニメ「WIND BREAKER」× れとぽぷ オンラインくじ 概要＞
販売期間：2025年9月11日(木)12:00～2025年10月2日(木)11:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/wb-reto/
■賞品ラインナップ
S賞：アクリルクロック（全2種）
A賞：クッション（全2種）
Ｂ賞：ミニアクリルスタンド（全10種）
Ｃ賞：ハート型缶バッジ（全10種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「C賞 ハート型缶バッジ全10種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「証明写真風ステッカー」をもれなく1枚プレゼント!!
※全10種、ランダムでの配布となります。
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/