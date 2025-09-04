ちょろかわ王子のラブコメBLをボイスで！　橘龍丸さん・重松千晴さん主演のBLボイスコミック『勇者にゾッコン一寸王子』配信情報！

写真拡大 (全5枚)

株式会社KADOKAWA

KADOKAWA発のBLレーベル『フルールコミックス』と『あすかコミックスCL-DX』作品のボイスコミックが楽しめる、公式YouTubeチャンネル『CIELフルールチャンネル』の新作ボイスコミックの配信情報をお知らせいたします。




2025年9月17日（水）にコミックスが発売される『勇者にゾッコン一寸王子』（著／瀬戸うみこ）のボイスコミック化が決定いたしました。


本作のボイスコミックキャストは、世話焼きなイケメン勇者・カイル役を橘龍丸（たちばな たつまる）さん、「体が小さくなる呪い」をかけられたオルト王子を重松千晴（しげまつ ちはる）さんが担当します。キューアグを誘うオルト王子と、ついオルトを咥えるカイルの織りなすラブコメBLです。



記念すべき1回目は、2025年9月12日（金）19:00にプレミア公開にて配信予定！


https://www.youtube.com/@blchannel_cf



さらに、本日より予告動画がYouTubeにて公開中！


https://youtu.be/67hftSnCvhE



キャスト

カイル役：橘龍丸さん





オルト役：重松千晴さん






是非、コミックスと動画をあわせて、お楽しみください！



書誌情報


『勇者にゾッコン一寸王子』


著者：瀬戸うみこ


定価：858円（本体780円＋税）


発売日：2025年9月17日（水）


判型：B6判


ページ数：178ページ


レーベル：フルールコミックス


ISBN：978-4-04-685181-9


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505001268/)







作品詳細ページ・試し読みはこちら :
https://comic.mf-fleur.jp/lineup_ebook/eb217/


YouTubeチャンネル詳細情報



『CIELフルールチャンネル』では、「BLボイスコミック」を配信するチャンネルです。


作品の連載全話をボイスコミック化し、“読む×聞く”のニューコンテンツを随時配信中！（YouTubeポリシーに従い、一部修正を行っております）


今後も人気作品を豪華キャスト陣でお届けいたしますので、ぜひBLボイスコミックチャンネル『CIELフルールチャンネル』にご期待ください！



詳細はYouTubeチャンネル、CIEL編集部・フルール編集部Xをチェック!!



【CIELフルールチャンネルはこちら】


https://bit.ly/44KojWY



【フルール編集部Xはこちら】


https://x.com/MFfleurcomic



【CIEL編集部Xはこちら】


https://x.com/ciel_kadokawa



公式サイト情報

『COMICフルール』


毎週水曜日更新の無料で読めるBLコミックサイトです。


【公式サイト】https://bit.ly/44Zc8pH



『電子版CIEL』


奇数月30日に各電子書店より配信しているBL電子雑誌です。


【公式サイト】https://bit.ly/45ZJR30