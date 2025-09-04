ちょろかわ王子のラブコメBLをボイスで！　橘龍丸さん・重松千晴さん主演のBLボイスコミック『勇者にゾッコン一寸王子』配信情報！

株式会社KADOKAWA

KADOKAWA発のBLレーベル『フルールコミックス』と『あすかコミックスCL-DX』作品のボイスコミックが楽しめる、公式YouTubeチャンネル『CIELフルールチャンネル』の新作ボイスコミックの配信情報をお知らせいたします。

2025年9月17日（水）にコミックスが発売される『勇者にゾッコン一寸王子』（著／瀬戸うみこ）のボイスコミック化が決定いたしました。

本作のボイスコミックキャストは、世話焼きなイケメン勇者・カイル役を橘龍丸（たちばな たつまる）さん、「体が小さくなる呪い」をかけられたオルト王子を重松千晴（しげまつ ちはる）さんが担当します。キューアグを誘うオルト王子と、ついオルトを咥えるカイルの織りなすラブコメBLです。

記念すべき1回目は、2025年9月12日（金）19:00にプレミア公開にて配信予定！

https://www.youtube.com/@blchannel_cf

さらに、本日より予告動画がYouTubeにて公開中！

https://youtu.be/67hftSnCvhE

キャスト

カイル役：橘龍丸さん

オルト役：重松千晴さん

是非、コミックスと動画をあわせて、お楽しみください！

書誌情報

『勇者にゾッコン一寸王子』

著者：瀬戸うみこ

定価：858円（本体780円＋税）

発売日：2025年9月17日（水）

判型：B6判

ページ数：178ページ

レーベル：フルールコミックス

ISBN：978-4-04-685181-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505001268/)

作品詳細ページ・試し読みはこちら :https://comic.mf-fleur.jp/lineup_ebook/eb217/

YouTubeチャンネル詳細情報

『CIELフルールチャンネル』では、「BLボイスコミック」を配信するチャンネルです。

作品の連載全話をボイスコミック化し、“読む×聞く”のニューコンテンツを随時配信中！（YouTubeポリシーに従い、一部修正を行っております）

今後も人気作品を豪華キャスト陣でお届けいたしますので、ぜひBLボイスコミックチャンネル『CIELフルールチャンネル』にご期待ください！

詳細はYouTubeチャンネル、CIEL編集部・フルール編集部Xをチェック!!

【CIELフルールチャンネルはこちら】

https://bit.ly/44KojWY

【フルール編集部Xはこちら】

https://x.com/MFfleurcomic

【CIEL編集部Xはこちら】

https://x.com/ciel_kadokawa

公式サイト情報

『COMICフルール』

毎週水曜日更新の無料で読めるBLコミックサイトです。

【公式サイト】https://bit.ly/44Zc8pH

『電子版CIEL』

奇数月30日に各電子書店より配信しているBL電子雑誌です。

【公式サイト】https://bit.ly/45ZJR30