ちょろかわ王子のラブコメBLをボイスで！ 橘龍丸さん・重松千晴さん主演のBLボイスコミック『勇者にゾッコン一寸王子』配信情報！
KADOKAWA発のBLレーベル『フルールコミックス』と『あすかコミックスCL-DX』作品のボイスコミックが楽しめる、公式YouTubeチャンネル『CIELフルールチャンネル』の新作ボイスコミックの配信情報をお知らせいたします。
2025年9月17日（水）にコミックスが発売される『勇者にゾッコン一寸王子』（著／瀬戸うみこ）のボイスコミック化が決定いたしました。
本作のボイスコミックキャストは、世話焼きなイケメン勇者・カイル役を橘龍丸（たちばな たつまる）さん、「体が小さくなる呪い」をかけられたオルト王子を重松千晴（しげまつ ちはる）さんが担当します。キューアグを誘うオルト王子と、ついオルトを咥えるカイルの織りなすラブコメBLです。
記念すべき1回目は、2025年9月12日（金）19:00にプレミア公開にて配信予定！
https://www.youtube.com/@blchannel_cf
さらに、本日より予告動画がYouTubeにて公開中！
https://youtu.be/67hftSnCvhE
キャストカイル役：橘龍丸さん
オルト役：重松千晴さん
是非、コミックスと動画をあわせて、お楽しみください！
書誌情報
『勇者にゾッコン一寸王子』
著者：瀬戸うみこ
定価：858円（本体780円＋税）
発売日：2025年9月17日（水）
判型：B6判
ページ数：178ページ
レーベル：フルールコミックス
ISBN：978-4-04-685181-9
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505001268/)
作品詳細ページ・試し読みはこちら :
https://comic.mf-fleur.jp/lineup_ebook/eb217/
YouTubeチャンネル詳細情報
『CIELフルールチャンネル』では、「BLボイスコミック」を配信するチャンネルです。
作品の連載全話をボイスコミック化し、“読む×聞く”のニューコンテンツを随時配信中！（YouTubeポリシーに従い、一部修正を行っております）
今後も人気作品を豪華キャスト陣でお届けいたしますので、ぜひBLボイスコミックチャンネル『CIELフルールチャンネル』にご期待ください！
詳細はYouTubeチャンネル、CIEL編集部・フルール編集部Xをチェック!!
【CIELフルールチャンネルはこちら】
https://bit.ly/44KojWY
【フルール編集部Xはこちら】
https://x.com/MFfleurcomic
【CIEL編集部Xはこちら】
https://x.com/ciel_kadokawa
公式サイト情報
『COMICフルール』
毎週水曜日更新の無料で読めるBLコミックサイトです。
【公式サイト】https://bit.ly/44Zc8pH
『電子版CIEL』
奇数月30日に各電子書店より配信しているBL電子雑誌です。
【公式サイト】https://bit.ly/45ZJR30