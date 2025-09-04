「幼女戦記」オンラインくじが再販決定！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、小説『幼女戦記』のオリジナル商品が手に入る＜「幼女戦記」オンラインくじ【再販】＞を、2025年9月11日(木)12時より再販売します。


本商品は2023年10月に販売を行ったもので、好評につき、この度再販が決定いたしました。



また、期間中に“リポスト(RP)キャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「E賞 ホログラム缶バッジセット」をプレゼント。



この機会をお見逃しなく!!




＜「幼女戦記」オンラインくじ【再販】 概要＞


販売期間：2025年9月11日(木)12:00～2025年10月9日(木)11:59


販売価格：1回 880円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/youjo-senki_2/




■賞品ラインナップ


S賞：選べる キャラファイングラフ（全4種）







A賞：B2タペストリー（全5種）







Ｂ賞：アクリルプレート（全8種）






Ｃ賞：簡易複製原稿（全6種）






D賞：フレームマグネット（全10種）






E賞：ホログラム缶バッジ（全12種）





※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「E賞 ホログラム缶バッジセット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニ色紙」をもれなく1枚プレゼント!!


※全8種。ランダムでの配布となります。







■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/