「幼女戦記」オンラインくじが再販決定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、小説『幼女戦記』のオリジナル商品が手に入る＜「幼女戦記」オンラインくじ【再販】＞を、2025年9月11日(木)12時より再販売します。
本商品は2023年10月に販売を行ったもので、好評につき、この度再販が決定いたしました。
また、期間中に“リポスト(RP)キャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「E賞 ホログラム缶バッジセット」をプレゼント。
この機会をお見逃しなく!!
＜「幼女戦記」オンラインくじ【再販】 概要＞
販売期間：2025年9月11日(木)12:00～2025年10月9日(木)11:59
販売価格：1回 880円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/youjo-senki_2/
■賞品ラインナップ
S賞：選べる キャラファイングラフ（全4種）
A賞：B2タペストリー（全5種）
Ｂ賞：アクリルプレート（全8種）
Ｃ賞：簡易複製原稿（全6種）
D賞：フレームマグネット（全10種）
E賞：ホログラム缶バッジ（全12種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「E賞 ホログラム缶バッジセット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニ色紙」をもれなく1枚プレゼント!!
※全8種。ランダムでの配布となります。
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/