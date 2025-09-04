「幼女戦記」オンラインくじが再販決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、小説『幼女戦記』のオリジナル商品が手に入る＜「幼女戦記」オンラインくじ【再販】＞を、2025年9月11日(木)12時より再販売します。

本商品は2023年10月に販売を行ったもので、好評につき、この度再販が決定いたしました。

また、期間中に“リポスト(RP)キャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「E賞 ホログラム缶バッジセット」をプレゼント。

この機会をお見逃しなく!!

＜「幼女戦記」オンラインくじ【再販】 概要＞

販売期間：2025年9月11日(木)12:00～2025年10月9日(木)11:59

販売価格：1回 880円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/youjo-senki_2/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる キャラファイングラフ（全4種）

A賞：B2タペストリー（全5種）

Ｂ賞：アクリルプレート（全8種）

Ｃ賞：簡易複製原稿（全6種）

D賞：フレームマグネット（全10種）

E賞：ホログラム缶バッジ（全12種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「E賞 ホログラム缶バッジセット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニ色紙」をもれなく1枚プレゼント!!

※全8種。ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/